Shaman написав:для нас ключове - гарантії. що там в бразильсько-китайському плані про гарантії? нічого?
Гарантії для нас можуть бути і спрацюють тільки в одному варіанті - Якщо на лінію зіткнення буде введений зарубіжниій війсковий контингент (НАТО, США, ЕС, або миротворці ООН) - всі інші гарантії підписані на бумажках , вибиті на скрижалях і т.п. = не вартують рівним словом НІ-ЧЬО-ГО
що таке реальні гарантії - питання відкрите.
мене влаштували б американські бази в Україні, в тому числі в Харкові, але ж ЛАДа кондратій схопить й не лише його. та й Московію це не влаштує...
бо гарантії Кореї та Японії - це американські бази. може щось як з Ізраїлем. треба думати
Shaman написав:для нас ключове - гарантії. що там в бразильсько-китайському плані про гарантії? нічого?
Чиї гарантії? НАТО? А Китай яким боком до НАТО? Раші? А що означають в реалі гарантії Раші? НІ-ЧО-ГО. Цей мирний план про РПВ, а потім домовляйтесь про що хочете. Якщо буде РПВ, то там може будуть якісь міжнародні гаранти РПВ, якщо нас Будапештський меморандум нічого не навчив. Є реальні хатєлки учасників конфлікту, а є нереальні. Реальне тільки РПВ по ЛБЗ, все інше нереально.
якщо як варіант - про заморожуємо конфлікт без ніяких умов. як на мене, для України це теж варіант. але ж Раша на це просто не погодиться. от і всі перемовини. Україна готова, Раша - ні
sashaqbl написав:Стосовно переговорів - не має значення, які буде лінія РПВ, якщо в РФ буде право вето на допомогу Україні у випадку нападу. Цей пункт куди важливіший ніж умови на землі.
Ви хоч розумієте що пишете? Тобто РФ нападає на Україну, Польща хоче допомогти Україні, а РФ така: "ні, ні, не можна, я накладаю вето на цю допомогу бо ми підписали договір з Україною в 2024 році" І Польща така: "ааа, ну тоді ок, не буду допомагати." Ну що за маячня? Не буде такого і бути не може.
detroytred написав:Коли треба буде більше примусу до хатаскрайників, то треба буде більше силовиків. Коли силовиків буде не вистачати, то оті диванні борцуни підуть допомагати. Силовикам.
А от коли оті хатаскрайники скінчаться і прийде черга до самих цих силовиків та диванних борцуців, от тоді і дозріють. Залишившиєся))
Це як будуть допомагати - стучати на ухилянтів? Навпаки, навіть диванні борцуні обурюються бусифікацією. Коли черга дійде до бусифікаторів, то і ЛБЗ дійде до західного кордону. У вас якийсь фантастичний запас міцності у війні слабкої держави. Насправді, фронт може обвалитись значно раніше, ніж закінчаться ухилянти.
detroytred написав:З.и. а чому Зе бути за китайплан? Якщо він має підтримку прометеїв, борцуців і, наприклад, Британії. Тим паче що в законах нема нічого про припинення боротьби.
Так Зе все ще сподівається відігратись в казино, хоча адекватним очевидно, в тому числі і китайцям, що програє. Китаю грандиозний виграш Раші не вигідний. Навіть лукашенко, явно з китайської підказки, заговорив про "ничію", про РПВ по ЛБЗ. Це і є те, чого хоче добититись КНР. Тільки наш дебіл ніяк не може зорієнтуватись і продовжує тягнути Україну в прірву.
andrijk777 написав:Ви хоч розумієте що пишете? Тобто РФ нападає на Україну, Польща хоче допомогти Україні, а РФ така: "ні, ні, не можна, я накладаю вето на цю допомогу бо ми підписали договір з Україною в 2024 році" І Польща така: "ааа, ну тоді ок, не буду допомагати." Ну що за маячня? Не буде такого і бути не може.
Перечитайте договір. І статтю, яку самі ж скидали. Переговори завершилися, коли договір було майже погоджено. Крім одного моменту, який власне визначав право вето РФ на допомогу Україні. І який виявився ключовим для обох сторін...
detroytred написав:Коли треба буде більше примусу до хатаскрайників, то треба буде більше силовиків. Коли силовиків буде не вистачати, то оті диванні борцуни підуть допомагати. Силовикам.
А от коли оті хатаскрайники скінчаться і прийде черга до самих цих силовиків та диванних борцуців, от тоді і дозріють. Залишившиєся))
Це як будуть допомагати - стучати на ухилянтів? Навпаки, навіть диванні борцуні обурюються бусифікацією. Коли черга дійде до бусифікаторів, то і ЛБЗ дійде до західного кордону. У вас якийсь фантастичний запас міцності у війні слабкої держави. Насправді, фронт може обвалитись значно раніше, ніж закінчаться ухилянти.
detroytred написав:З.и. а чому Зе бути за китайплан? Якщо він має підтримку прометеїв, борцуців і, наприклад, Британії. Тим паче що в законах нема нічого про припинення боротьби.
Так Зе все ще сподівається відігратись в казино, хоча адекватним очевидно, в тому числі і китайцям, що програє. Китаю грандиозний виграш Раші не вигідний. Навіть лукашенко, явно з китайської підказки, заговорив про "ничію", про РПВ по ЛБЗ. Це і є те, чого хоче добититись КНР. Тільки наш дебіл ніяк не може зорієнтуватись і продовжує тягнути Україну в прірву.
В сенсі, як допомагати? В прямому виді -- ставати силовиками і пакувати, охороняти і т.д. поставляти мобресурс до війська. Тобто допомагати. Лише допомагати, а не власне воювати.
В мене не віра з запас міцності, а вистроювання моделі на посередині між "нам повна дупа" і "ми близько до перемоги" (рфії повна дупа).
Грандіозний виграш рфії невигідний не тільки Китаю і Ко, а також і Заходу. Тому наврядчи він світить рфії при будь-якому розкладі. До речі, навіть якщо уявити, що рфія вийшла на західний кордон, то маю сумнів, що втримається довго. Банально не зможе контролювати отаку територію. Бо пу ж не будує реальні концтабори, і не вивозить вагонами людей, і т.д. Поки так... Бо Глобальний Південь теж грає в цивілізованость. Хоча і криво. Але грає.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 05 лис, 2024 17:30, всього редагувалось 1 раз.
Президент Росії Володимир Путін з вересня посилає через посередників сигнали, що він відкритий для припинення вогню, яке «заморожує» російсько-українську війну вздовж нинішніх ліній бойових дій. Як передає Укрінформ, про це повідомляє The New York Times.
надто багато посилань один на одного. як воно насправді невідомо.
Тому я з посиланням на ..., кажу що Зеленський посилає сигнали, що готовий це обговорювати
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 05 лис, 2024 17:33, всього редагувалось 1 раз.