RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1076510766107671076810769>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 83
до кінця 2024 року
18%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
16%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
36
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 15:54

  Xenon написав:
  Shaman написав:для нас ключове - гарантії. що там в бразильсько-китайському плані про гарантії? нічого?

Гарантії для нас можуть бути і спрацюють тільки в одному варіанті - Якщо на лінію зіткнення буде введений зарубіжниій війсковий контингент (НАТО, США, ЕС, або миротворці ООН) - всі інші гарантії підписані на бумажках , вибиті на скрижалях і т.п. = не вартують рівним словом НІ-ЧЬО-ГО

що таке реальні гарантії - питання відкрите.

мене влаштували б американські бази в Україні, в тому числі в Харкові, але ж ЛАДа кондратій схопить :lol: й не лише його. та й Московію це не влаштує...

бо гарантії Кореї та Японії - це американські бази. може щось як з Ізраїлем. треба думати
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7285
З нами з: 29.09.19
Подякував: 687 раз.
Подякували: 1523 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 16:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Інших пропозицій, крім капітуляції нам поки не надходило.

Звідки такі фантазії? NYT писала, що гонці хотіли РПВ по ЛБЗ.
lapay
 
Повідомлень: 13943
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 1453 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 16:06

  lapay написав:
  Shaman написав:для нас ключове - гарантії. що там в бразильсько-китайському плані про гарантії? нічого?

Чиї гарантії? НАТО? А Китай яким боком до НАТО?
Раші? А що означають в реалі гарантії Раші? НІ-ЧО-ГО.
Цей мирний план про РПВ, а потім домовляйтесь про що хочете. Якщо буде РПВ, то там може будуть якісь міжнародні гаранти РПВ, якщо нас Будапештський меморандум нічого не навчив.
Є реальні хатєлки учасників конфлікту, а є нереальні. Реальне тільки РПВ по ЛБЗ, все інше нереально.

якщо як варіант - про заморожуємо конфлікт без ніяких умов. як на мене, для України це теж варіант. але ж Раша на це просто не погодиться. от і всі перемовини. Україна готова, Раша - ні
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7285
З нами з: 29.09.19
Подякував: 687 раз.
Подякували: 1523 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 16:07

  lapay написав:
  fler написав:Інших пропозицій, крім капітуляції нам поки не надходило.

Звідки такі фантазії? NYT писала, що гонці хотіли РПВ по ЛБЗ.

де таке хотіли? там хочуть ще купу умов
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7285
З нами з: 29.09.19
Подякував: 687 раз.
Подякували: 1523 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 16:14

  sashaqbl написав:Стосовно переговорів - не має значення, які буде лінія РПВ, якщо в РФ буде право вето на допомогу Україні у випадку нападу. Цей пункт куди важливіший ніж умови на землі.

Ви хоч розумієте що пишете?
Тобто РФ нападає на Україну, Польща хоче допомогти Україні, а РФ така: "ні, ні, не можна, я накладаю вето на цю допомогу бо ми підписали договір з Україною в 2024 році" :D І Польща така: "ааа, ну тоді ок, не буду допомагати." :D :D
Ну що за маячня? Не буде такого і бути не може.
andrijk777
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 5715
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 16:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Коли треба буде більше примусу до хатаскрайників, то треба буде більше силовиків.
Коли силовиків буде не вистачати, то оті диванні борцуни підуть допомагати. Силовикам.

А от коли оті хатаскрайники скінчаться і прийде черга до самих цих силовиків та диванних борцуців, от тоді і дозріють.
Залишившиєся))

Це як будуть допомагати - стучати на ухилянтів? Навпаки, навіть диванні борцуні обурюються бусифікацією.
Коли черга дійде до бусифікаторів, то і ЛБЗ дійде до західного кордону.
У вас якийсь фантастичний запас міцності у війні слабкої держави. Насправді, фронт може обвалитись значно раніше, ніж закінчаться ухилянти.
  detroytred написав:З.и. а чому Зе бути за китайплан?
Якщо він має підтримку прометеїв, борцуців і, наприклад, Британії.
Тим паче що в законах нема нічого про припинення боротьби.

Так Зе все ще сподівається відігратись в казино, хоча адекватним очевидно, в тому числі і китайцям, що програє.
Китаю грандиозний виграш Раші не вигідний. Навіть лукашенко, явно з китайської підказки, заговорив про "ничію", про РПВ по ЛБЗ. Це і є те, чого хоче добититись КНР.
Тільки наш дебіл ніяк не може зорієнтуватись і продовжує тягнути Україну в прірву.
lapay
 
Повідомлень: 13943
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 1453 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 16:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Ви хоч розумієте що пишете?
Тобто РФ нападає на Україну, Польща хоче допомогти Україні, а РФ така: "ні, ні, не можна, я накладаю вето на цю допомогу бо ми підписали договір з Україною в 2024 році" І Польща така: "ааа, ну тоді ок, не буду допомагати."
Ну що за маячня? Не буде такого і бути не може.

Перечитайте договір. І статтю, яку самі ж скидали.
Переговори завершилися, коли договір було майже погоджено. Крім одного моменту, який власне визначав право вето РФ на допомогу Україні. І який виявився ключовим для обох сторін...
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2038
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 16:28

  Shaman написав:
  lapay написав:
  fler написав:Інших пропозицій, крім капітуляції нам поки не надходило.

Звідки такі фантазії? NYT писала, що гонці хотіли РПВ по ЛБЗ.

де таке хотіли? там хочуть ще купу умов

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/380 ... u-nyt.html
lapay
 
Повідомлень: 13943
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 1453 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 17:24

  lapay написав:
  detroytred написав:Коли треба буде більше примусу до хатаскрайників, то треба буде більше силовиків.
Коли силовиків буде не вистачати, то оті диванні борцуни підуть допомагати. Силовикам.

А от коли оті хатаскрайники скінчаться і прийде черга до самих цих силовиків та диванних борцуців, от тоді і дозріють.
Залишившиєся))

Це як будуть допомагати - стучати на ухилянтів? Навпаки, навіть диванні борцуні обурюються бусифікацією.
Коли черга дійде до бусифікаторів, то і ЛБЗ дійде до західного кордону.
У вас якийсь фантастичний запас міцності у війні слабкої держави. Насправді, фронт може обвалитись значно раніше, ніж закінчаться ухилянти.
  detroytred написав:З.и. а чому Зе бути за китайплан?
Якщо він має підтримку прометеїв, борцуців і, наприклад, Британії.
Тим паче що в законах нема нічого про припинення боротьби.

Так Зе все ще сподівається відігратись в казино, хоча адекватним очевидно, в тому числі і китайцям, що програє.
Китаю грандиозний виграш Раші не вигідний. Навіть лукашенко, явно з китайської підказки, заговорив про "ничію", про РПВ по ЛБЗ. Це і є те, чого хоче добититись КНР.
Тільки наш дебіл ніяк не може зорієнтуватись і продовжує тягнути Україну в прірву.

В сенсі, як допомагати?
В прямому виді -- ставати силовиками і пакувати, охороняти і т.д. поставляти мобресурс до війська.
Тобто допомагати.
Лише допомагати, а не власне воювати.


В мене не віра з запас міцності, а вистроювання моделі на посередині між "нам повна дупа" і "ми близько до перемоги" (рфії повна дупа).

Грандіозний виграш рфії невигідний не тільки Китаю і Ко, а також і Заходу.
Тому наврядчи він світить рфії при будь-якому розкладі.
До речі, навіть якщо уявити, що рфія вийшла на західний кордон, то маю сумнів, що втримається довго. Банально не зможе контролювати отаку територію.
Бо пу ж не будує реальні концтабори, і не вивозить вагонами людей, і т.д.
Поки так...
Бо Глобальний Південь теж грає в цивілізованость. Хоча і криво. Але грає.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 05 лис, 2024 17:30, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 31063
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 17:27

  lapay написав:
  Shaman написав:
  lapay написав:Звідки такі фантазії? NYT писала, що гонці хотіли РПВ по ЛБЗ.

де таке хотіли? там хочуть ще купу умов

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/380 ... u-nyt.html

Президент Росії Володимир Путін з вересня посилає через посередників сигнали, що він відкритий для припинення вогню, яке «заморожує» російсько-українську війну вздовж нинішніх ліній бойових дій.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The New York Times.

надто багато посилань один на одного. як воно насправді невідомо.

Тому я з посиланням на ..., кажу що Зеленський посилає сигнали, що готовий це обговорювати :lol:
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 05 лис, 2024 17:33, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7285
З нами з: 29.09.19
Подякував: 687 раз.
Подякували: 1523 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
  #<1 ... 1076510766107671076810769>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vadim_ і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
22 73606
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2024 12:21
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 242309
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 873260
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13011)
05.11.2024 17:16
Ринок ОВДП (6960)
05.11.2024 16:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.