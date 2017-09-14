на поточний момент напевне так, хоча ми не володіємо повною картиною.
але навіть якщо колись щось втратили, то зараз все одно потрібно надолужувати.
|
|
|
Додано: Вів 05 лис, 2024 17:33
на поточний момент напевне так, хоча ми не володіємо повною картиною.
але навіть якщо колись щось втратили, то зараз все одно потрібно надолужувати.
Додано: Вів 05 лис, 2024 17:54
andrijk777
Зупинка "Мінські угоди" залишилась в минулому, її вже проїхали. Повернення не буде
На щось подібне Путін ніколи не згодиться
Це потрібно, нарешті, усвідомити
Додано: Вів 05 лис, 2024 17:54
Що там про дурня-який як не зрозуміє то збреше?
1 Будівельник НІКОЛИ не писав
Чим менше-тим краще...
Як хтось знайде ЦИТАТУ - ставлю пляшку коньяку
2 Будівельник писав
НЕ ВАРТО так розганяти зраду в привязці до демографії по тій простій причині що навіть зменшення НАСЕЛЕННЯ України в 2 рази - не приводить до розвалу(обвалу) чи погіршення життя.
Як на мене - то це різні речі.
Мотивація наступна
а - статистика інших країн, яка показує що густина населення не повязана напряму з якістю життя, якщо знаходиться в межах 30-100 осіь на км2 ( зараз в Україні 65 осіб/км2 , при середньосвітовій густині в 70осіб/км2)
б - розвиток(занепад) Держави залежить від того плюсовим(розвиток) чи мінусовим (занепад) є баланс між створеним і спожитим в цій Державі. , а раз так то ПРОДУКТИВНІСТЬ праці більше впливає ніж кількість працюючих
Додано: Вів 05 лис, 2024 17:55
Re: Напад росії і білорусі на Україну
не впевннений, що всі 73% проголосували саме за цей лозунг. Сам я за Зе не голосував, але підозрюю, що більшість з 73% голосували не "за" Зе, а "проти" По.
вплив на Україну він отримував вже тут і зараз, а ЄС - це далека перспектива, нас туди не запрошували до війни і не факт, що взяли б взагалі коли-небудь.
підозрюю, що планувалося здолати "пекельними санкціями". А коли цей варіант не спрацював, іншого не знайшлося.
це звісно ж не так. Опиратися має сенс до тих пір, доки це можливо і втрати від війни менші, ніж втрати у разі капітуляції. До останнього українця (читай - мобілізувати чоловіків з 18 років або жінок) воювати точно сенсу нема. Навіть у разі перемоги це буде Піррова перемога.
ніхто не хоче 50 років війни чи диктатури. Але чудес не буває, якщо ми здамося диктатору, у нас тут не буде демократії! І якщо не буде війни, то не факт, що тривалий час.
По вашій логіці, в разі будь-якої агресії жертва має в першого ж дня скласти зброю і капітулювати, бо на війні гинуть люди! Бо агресор - він добрий і чуйний, не загрожує мирному населенню. Здається, події в Бучі, Ізюмі та інших окупованих містах мали б вже показати реальне ставлення до українців з боку росіян.
Звісно, всіх би не вбили, і навіть не десяту частину, але вам би хотілося жити в болоті, в сірій зоні? Ходити і боятися, щоб людина зі зброєю не звернула на вас увагу на вулиці?
Тепер до економіки. Як вважаєте, що тут буде у разі капітуляці? Хто буде інвестувати в Україну? Ви в курсі, що платить за все сторона, яка програла (капітулювала)? Ви хочете платити свої гроші російським олігархам за відновлення Донбасу? Гроші, з яких вони половину вкрадуть?
Якщо ви не вірите, що Україна здатна втриматися, то вам варто вже думати над переїздом до іншої держави. Не факт, що буде все добре, якщо ми не програємо, але у разі капітуляції - факт, що добре точно не буде.
Додано: Вів 05 лис, 2024 17:59
А я припускаю що зміна тактики ведення бойових дій може приводити до зменшення кількості в мобілізованих....
Якщо штурмувати піхотою - один рівень втрат
якщо відбиватись дронами- інший...
При цьому відбивання дронами потребує більше грошей ВЖЕ і СЬОГОДНІ
Відбивання піхотою приведе зо збільшення витрат ЗАВТРА (15 млн за загинувшого в порівнянні з 400 000 в дронах на 5 вбитих москаликів)
Додано: Вів 05 лис, 2024 18:02
Брак розумних і кваліфікованих спеціалістів - це проблема ВСІХ країн у ВСЬОМУ світі.
Тому кожен тягне ковдру на себе
Військові вважають що ВСІ розумні і кваліфіковані повинні бути у війську
Ті хто це ж військо забезпечують - розуміють , що одними дурними і некваліфікованими - військо не забезпечити.
Додано: Вів 05 лис, 2024 18:05
+луганську і донецьку в їх адміністративних кордонах...
А такого навіть сьогодні немає
+ тоді не було нами захоплена частина курської...
Тому для мене особисто не факт що ситуація в 2022-2023 краща була ніж сьогодні..
За одним виключенням - ми втратили як мінімум 50000 свої СИНІВ і ДОЧОК
Додано: Вів 05 лис, 2024 18:07
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Там було посилання на першоджерело
Не треба крутити задом.
Додано: Вів 05 лис, 2024 18:13
путін був у 2014м трохи менш амбитний (казав про военторг , тобто брехав не цинічно, а викручувався)
у 2022му ЗСУ посоромили і путіна і його армію, тому він бажає сатисфакції,
що його зупинить? санкції ? якби вони були справжні (не 60дол, скажемо 30-35дол)
тобто сподівання тільки на ЗСУ і західну(східну , може Корея надасть) допомогу
Додано: Вів 05 лис, 2024 18:14
От партнери Україні кажуть, що сама нехай вирішує, коли сідати за перемовини.
Не капітулювати, а починати перемовини.
США НЕ ВТРУЧАТИМУТЬСЯ. УКРАЇНА ВИРІШУВАТИМЕ САМОСТІЙНО, КОЛИ ПОЧАТИ ПЕРЕМОВИ З РФ — БІЛИЙ ДІМ
Україна сама має ухвалювати рішення про початок мирних перемовин з РФ. Про це заявив колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг
Мова поки йде хоча б самі перемовини. Не капітуляцію, а перемовини.
Партнери ж не кажуть Україні про капітуляцію???
Зараз переглядають цей форум: Vadim_ і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|