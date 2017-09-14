Додано: Вів 05 лис, 2024 17:55

tester7336 написав: а можете в таком самом стиле прокомментировать лозунг "сойтись по средине" и его поддержку 73% проголосовавших? а можете в таком самом стиле прокомментировать лозунг "сойтись по средине" и его поддержку 73% проголосовавших?

d44 написав: Здається, те що путін був не проти вступу України в ЄС це досить суттєве послаблення позицій. Це про сферу впливу Здається, те що путін був не проти вступу України в ЄС це досить суттєве послаблення позицій. Це про сферу впливу

d44 написав: Але захід засцяв бути гарантом. Тоді питання, якщо тоді вже було зрозуміло що захід не піде на суттєвий конфлікт з росію, то як планувалося перемагати расію у війні? Але захід засцяв бути гарантом. Тоді питання, якщо тоді вже було зрозуміло що захід не піде на суттєвий конфлікт з росію, то як планувалося перемагати расію у війні?

Letusrock написав: "мені не важливо як довго буде тривати війна і скільки загине людей, бо я порішав з тцк (або в мене інший гендер / або мені 59,5 / або я в Онтаріо) і участь у війні мені не загрожує, саме тому я до останньої верби і по термінам хоч і до 2050-го. Якщо буде зовсім туго то довідку маю і виїду в потрібний момент" "мені не важливо як довго буде тривати війна і скільки загине людей, бо я порішав з тцк (або в мене інший гендер / або мені 59,5 / або я в Онтаріо) і участь у війні мені не загрожує, саме тому я до останньої верби і по термінам хоч і до 2050-го. Якщо буде зовсім туго то довідку маю і виїду в потрібний момент"

Letusrock написав: Стосовно вами написаного, то доля України мене звісно хвилює, але не ціною 50 річної війни і перспективи загибелі себе чи моїх дітей, або проживанні в країні що щомісяця закручують гайки в сторону військової диктатури Стосовно вами написаного, то доля України мене звісно хвилює, але не ціною 50 річної війни і перспективи загибелі себе чи моїх дітей, або проживанні в країні що щомісяця закручують гайки в сторону військової диктатури

не впевннений, що всі 73% проголосували саме за цей лозунг. Сам я за Зе не голосував, але підозрюю, що більшість з 73% голосували не "за" Зе, а "проти" По.вплив на Україну він отримував вже тут і зараз, а ЄС - це далека перспектива, нас туди не запрошували до війни і не факт, що взяли б взагалі коли-небудь.підозрюю, що планувалося здолати "пекельними санкціями". А коли цей варіант не спрацював, іншого не знайшлося.це звісно ж не так. Опиратися має сенс до тих пір, доки це можливо і втрати від війни менші, ніж втрати у разі капітуляції. До останнього українця (читай - мобілізувати чоловіків з 18 років або жінок) воювати точно сенсу нема. Навіть у разі перемоги це буде Піррова перемога.ніхто не хоче 50 років війни чи диктатури. Але чудес не буває,І якщо не буде війни, то не факт, що тривалий час.По вашій логіці, в разі будь-якої агресії жертва має в першого ж дня скласти зброю і капітулювати, бо на війні гинуть люди! Бо агресор - він добрий і чуйний, не загрожує мирному населенню. Здається, події в Бучі, Ізюмі та інших окупованих містах мали б вже показати реальне ставлення до українців з боку росіян.Звісно, всіх би не вбили, і навіть не десяту частину, але вам би хотілося жити в болоті, в сірій зоні? Ходити і боятися, щоб людина зі зброєю не звернула на вас увагу на вулиці?Тепер до економіки. Як вважаєте, що тут буде у разі капітуляці? Хто буде інвестувати в Україну? Ви в курсі, що платить за все сторона, яка програла (капітулювала)? Ви хочете платити свої гроші російським олігархам за відновлення Донбасу? Гроші, з яких вони половину вкрадуть?Якщо ви не вірите, що Україна здатна втриматися, то вам варто вже думати над переїздом до іншої держави. Не факт, що буде все добре, якщо ми не програємо, але у разі капітуляції - факт, що добре точно не буде.