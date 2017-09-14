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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10766107671076810769>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 83
до кінця 2024 року
18%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
16%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
36
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 17:33

  Banderlog написав:заспокойтесь)вони ще не розуміють , що ваш чоловік вже нічого не вирішить ні в армії
Ні впк. Час щоб мобілізувати ухилянтів упущений.
Кажете виснажилась росія? А на карту діпстейта ви давно дивились? Південну донеччину вже не витягти даж введенням резервів.

на поточний момент напевне так, хоча ми не володіємо повною картиною.

але навіть якщо колись щось втратили, то зараз все одно потрібно надолужувати.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 17:54

andrijk777
Зупинка "Мінські угоди" залишилась в минулому, її вже проїхали. Повернення не буде
На щось подібне Путін ніколи не згодиться

Це потрібно, нарешті, усвідомити
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 17:54

  Letusrock написав:
  Shaman написав:брехня-брехня-брехня. як так можна нахабно брехати? ніхто такої дурні не обговорює, це ти зухвало перекручуєш.

"чим менше людей тим краще" це ж коронна фраза будівельника, і буквально кілька днів це тут обговорювали. Ще мова йшла що 10млн цілком достатньо для України
....
Що там про дурня-який як не зрозуміє то збреше?
1 Будівельник НІКОЛИ не писав
Чим менше-тим краще...
Як хтось знайде ЦИТАТУ - ставлю пляшку коньяку
2 Будівельник писав
НЕ ВАРТО так розганяти зраду в привязці до демографії по тій простій причині що навіть зменшення НАСЕЛЕННЯ України в 2 рази - не приводить до розвалу(обвалу) чи погіршення життя.

Як на мене - то це різні речі.
Мотивація наступна
а - статистика інших країн, яка показує що густина населення не повязана напряму з якістю життя, якщо знаходиться в межах 30-100 осіь на км2 ( зараз в Україні 65 осіб/км2 , при середньосвітовій густині в 70осіб/км2)
б - розвиток(занепад) Держави залежить від того плюсовим(розвиток) чи мінусовим (занепад) є баланс між створеним і спожитим в цій Державі. , а раз так то ПРОДУКТИВНІСТЬ праці більше впливає ніж кількість працюючих
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 17:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  tester7336 написав:а можете в таком самом стиле прокомментировать лозунг "сойтись по средине" и его поддержку 73% проголосовавших?
не впевннений, що всі 73% проголосували саме за цей лозунг. Сам я за Зе не голосував, але підозрюю, що більшість з 73% голосували не "за" Зе, а "проти" По.
  d44 написав:Здається, те що путін був не проти вступу України в ЄС це досить суттєве послаблення позицій. Це про сферу впливу
вплив на Україну він отримував вже тут і зараз, а ЄС - це далека перспектива, нас туди не запрошували до війни і не факт, що взяли б взагалі коли-небудь.
  d44 написав:Але захід засцяв бути гарантом. Тоді питання, якщо тоді вже було зрозуміло що захід не піде на суттєвий конфлікт з росію, то як планувалося перемагати расію у війні?
підозрюю, що планувалося здолати "пекельними санкціями". А коли цей варіант не спрацював, іншого не знайшлося.
  Letusrock написав:"мені не важливо як довго буде тривати війна і скільки загине людей, бо я порішав з тцк (або в мене інший гендер / або мені 59,5 / або я в Онтаріо) і участь у війні мені не загрожує, саме тому я до останньої верби і по термінам хоч і до 2050-го. Якщо буде зовсім туго то довідку маю і виїду в потрібний момент"
це звісно ж не так. Опиратися має сенс до тих пір, доки це можливо і втрати від війни менші, ніж втрати у разі капітуляції. До останнього українця (читай - мобілізувати чоловіків з 18 років або жінок) воювати точно сенсу нема. Навіть у разі перемоги це буде Піррова перемога.
  Letusrock написав:Стосовно вами написаного, то доля України мене звісно хвилює, але не ціною 50 річної війни і перспективи загибелі себе чи моїх дітей, або проживанні в країні що щомісяця закручують гайки в сторону військової диктатури

ніхто не хоче 50 років війни чи диктатури. Але чудес не буває, якщо ми здамося диктатору, у нас тут не буде демократії! І якщо не буде війни, то не факт, що тривалий час.
По вашій логіці, в разі будь-якої агресії жертва має в першого ж дня скласти зброю і капітулювати, бо на війні гинуть люди! Бо агресор - він добрий і чуйний, не загрожує мирному населенню. Здається, події в Бучі, Ізюмі та інших окупованих містах мали б вже показати реальне ставлення до українців з боку росіян.
Звісно, всіх би не вбили, і навіть не десяту частину, але вам би хотілося жити в болоті, в сірій зоні? Ходити і боятися, щоб людина зі зброєю не звернула на вас увагу на вулиці?
Тепер до економіки. Як вважаєте, що тут буде у разі капітуляці? Хто буде інвестувати в Україну? Ви в курсі, що платить за все сторона, яка програла (капітулювала)? Ви хочете платити свої гроші російським олігархам за відновлення Донбасу? Гроші, з яких вони половину вкрадуть?
Якщо ви не вірите, що Україна здатна втриматися, то вам варто вже думати над переїздом до іншої держави. Не факт, що буде все добре, якщо ми не програємо, але у разі капітуляції - факт, що добре точно не буде.
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 17:59

  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:Незрозуміло яка ситуація з 14 новими бригадами (що без зброї), якщо медиків і ппо переводять в піхоту
Кожен жонглює цифрами як хоче, вже звучало 160тис, потім 200тис, і навіть 500ти

Припускаю, що більшість з тих нових бригад є на тільки папері.
Або справді формують резерв для наступу на Бєлгород...
А я припускаю що зміна тактики ведення бойових дій може приводити до зменшення кількості в мобілізованих....
Якщо штурмувати піхотою - один рівень втрат
якщо відбиватись дронами- інший...
При цьому відбивання дронами потребує більше грошей ВЖЕ і СЬОГОДНІ
Відбивання піхотою приведе зо збільшення витрат ЗАВТРА (15 млн за загинувшого в порівнянні з 400 000 в дронах на 5 вбитих москаликів)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 18:02

  sashaqbl написав:брак розумних, кваліфікованих спеціалістів - це одна з найбільших проблем ЗСУ...
Брак розумних і кваліфікованих спеціалістів - це проблема ВСІХ країн у ВСЬОМУ світі.
Тому кожен тягне ковдру на себе
Військові вважають що ВСІ розумні і кваліфіковані повинні бути у війську
Ті хто це ж військо забезпечують - розуміють , що одними дурними і некваліфікованими - військо не забезпечити.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 18:05

  lapay написав:
  fler написав:Інших пропозицій, крім капітуляції нам поки не надходило.

Звідки такі фантазії? NYT писала, що гонці хотіли РПВ по ЛБЗ.
+луганську і донецьку в їх адміністративних кордонах...
А такого навіть сьогодні немає
+ тоді не було нами захоплена частина курської...
Тому для мене особисто не факт що ситуація в 2022-2023 краща була ніж сьогодні..
За одним виключенням - ми втратили як мінімум 50000 свої СИНІВ і ДОЧОК
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 18:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:надто багато посилань один на одного. як воно насправді невідомо.

Тому я з посиланням на ..., кажу що Зеленський посилає сигнали, що готовий це обговорювати

Там було посилання на першоджерело https://www.nytimes.com/2023/12/23/worl ... -fire.html
Не треба крутити задом.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 18:13

  pesikot написав:
  andrijk777 написав:Зате Мінські угоди зупинили війну.
Ось і нам потрібно укласти такий ж договір. Запхати туди купу всякої лабуди але зупинити смерті/каліцтва людей, зупинити знищення українських міст/сіл. І все.
Через деякий час путін здохне і все, тим договором можна буде підтерти одне місце.
НІ, давайте будемо воювати до останнього українця за пункт в договорі.

Зупинка "Мінські угоди" залишилась в минулому, її вже проїхали. Повернення не буде
На щось подібне Путін ніколи не згодиться

Це потрібно, нарешті, усвідомити


путін був у 2014м трохи менш амбитний (казав про военторг , тобто брехав не цинічно, а викручувався)
у 2022му ЗСУ посоромили і путіна і його армію, тому він бажає сатисфакції,
що його зупинить? санкції ? якби вони були справжні (не 60дол, скажемо 30-35дол)
тобто сподівання тільки на ЗСУ і західну(східну , може Корея надасть) допомогу
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 18:14

  thenewepic написав:але у разі капітуляції


От партнери Україні кажуть, що сама нехай вирішує, коли сідати за перемовини.
Не капітулювати, а починати перемовини.
США НЕ ВТРУЧАТИМУТЬСЯ. УКРАЇНА ВИРІШУВАТИМЕ САМОСТІЙНО, КОЛИ ПОЧАТИ ПЕРЕМОВИ З РФ — БІЛИЙ ДІМ
https://kyiv24.news/news/ssha-ne-vtruch ... -bilyj-dim

Україна сама має ухвалювати рішення про початок мирних перемовин з РФ. Про це заявив колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг
https://www.google.com/url?q=https://ww ... ktwc8FhYG2

Мова поки йде хоча б самі перемовини. Не капітуляцію, а перемовини.
Партнери ж не кажуть Україні про капітуляцію???
detroytred
 
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