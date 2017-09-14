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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10766107671076810769

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 83
до кінця 2024 року
18%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
16%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
36
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 18:25

  lapay написав:
  Shaman написав:надто багато посилань один на одного. як воно насправді невідомо.

Тому я з посиланням на ..., кажу що Зеленський посилає сигнали, що готовий це обговорювати

Там було посилання на першоджерело https://www.nytimes.com/2023/12/23/worl ... -fire.html
Не треба крутити задом.

не клей дурника.

навіть якщо NYTimes пише що хто через когось щось сказав - достовірність цієї інформації під великим питанням. й головне, які ще додаткові умови буди - а вони точно є.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 18:38

"Жоден депутат не бере участі у війні, крім членів нашого комітету. Ніхто з них не в курсі реальних потреб. Скажу одне: російсько-українську війну неможливо виграти людьми. Людським ресурсом ми не переб'ємо РФ, нам залишається тільки тиснути на Захід, щоб вони дали обіцяне озброєння. Другий момент — намагатися максимально виробляти свою зброю дальнього ураження", — коментує політик Фокусу.

Федієнко сумнівається, що 160 або навіть 500 тисяч новобранців розв'яжуть територіальне питання: звільнять усі українські території станом на 1991 рік. Окремий відсоток бійців все одно підуть у СЗЧ, інші отримають поранення в боях, а на фронті залишаться 10% із ризиком загинути.

"За рахунок людей виграємо трохи часу, але стратегічно програємо через відсутність військових технологій. Потрібно змінити підхід до війни — воювати зброєю, а не людьми", — зауважує нардеп.

Розмір загального мобілізаційного резерву України невідомий через неясну демографічну ситуацію і міграцію після початку війни. Кількість чоловіків, які живуть у країні, незрозуміла. Востаннє перепис населення проводили 2001 року, тоді нарахували 22,4 мільйона чоловіків. Через 23 роки їхня кількість істотно зменшилася.

Приблизний мобілізаційний резерв України дасть змогу набрати в армію до 5 мільйонів осіб, але у ворога цей показник — на рівні до 15 мільйонів, зауважує в бесіді з Фокусом військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

"Замість підняття питання про якісне переозброєння Сил оборони ми знову бачимо риторику розміну людським ресурсом. Справжній совок у головах, передусім треба говорити про передові засоби ураження, РСЗВ, ракети та авіацію — все це мінімізує перевагу Росії в живій силі", — підкреслює аналітик.

Настільки масштабні мобілізаційні плани сильно вдарять по українській економіці. Щоб забезпечити одного воюючого, треба в тилу забронювати 6 осіб і це — об'єктивна математика сил і засобів для ведення війни, констатує Олександр Федієнко.

Представники бізнесу часто скаржаться на роботу в критичних умовах: тотальна мобілізація позбавляє їх працездатних людей. У зв'язку з цим нардеп вважає за необхідне провести ревізію всередині армії, щоб виявити "формальних воїнів".

"Завжди можна знайти "статистичного" військового, який нібито чимось зайнятий у ЗСУ і носить військову форму. Переведіть його в бойову частину, інакше жодної економіки світу не вистачить на утримання штату. Якщо ми думаємо, що в нас тил у Вашингтоні або у Варшаві, можна нікого не бронювати. Але ми бачимо, що партнери нас підводять і тил у нас усередині країни, потрібно розраховувати на себе", — додає він.

Дмитро Снєгирьов додає, що можна цілком перевести на фронт службовців ТЦК, групи яких по 10-20 осіб "полюють" за військовозобов'язаними. Воєнкомів вистачить для комплектації кількох бригад ЗСУ. Ще одна категорія — працівники МВС, включаючи поліцейських і силовиків на пенсії.

"Мобілізацією та заборонами прогрівають посилення тиску на суспільство. Чому внутрішній силовий резерв не задіюють для захисту від ворога — риторичне питання. Силовий блок, можливо, бережуть для внутрішніх проблем і придушення протестних настроїв. А що робити з півтора мільйонами, які мають бронь? Частина з них отримали її корупційними шляхами", — підсумував експерт.
https://focus.ua/uk/eksklyuzivy/676946- ... isk-rosiji
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