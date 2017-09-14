Додано: Вів 05 лис, 2024 18:38

"Жоден депутат не бере участі у війні, крім членів нашого комітету. Ніхто з них не в курсі реальних потреб. Скажу одне: російсько-українську війну неможливо виграти людьми. Людським ресурсом ми не переб'ємо РФ, нам залишається тільки тиснути на Захід, щоб вони дали обіцяне озброєння. Другий момент — намагатися максимально виробляти свою зброю дальнього ураження", — коментує політик Фокусу.Федієнко сумнівається, що 160 або навіть 500 тисяч новобранців розв'яжуть територіальне питання: звільнять усі українські території станом на 1991 рік. Окремий відсоток бійців все одно підуть у СЗЧ, інші отримають поранення в боях, а на фронті залишаться 10% із ризиком загинути."За рахунок людей виграємо трохи часу, але стратегічно програємо через відсутність військових технологій. Потрібно змінити підхід до війни — воювати зброєю, а не людьми", — зауважує нардеп.Розмір загального мобілізаційного резерву України невідомий через неясну демографічну ситуацію і міграцію після початку війни. Кількість чоловіків, які живуть у країні, незрозуміла. Востаннє перепис населення проводили 2001 року, тоді нарахували 22,4 мільйона чоловіків. Через 23 роки їхня кількість істотно зменшилася.Приблизний мобілізаційний резерв України дасть змогу набрати в армію до 5 мільйонів осіб, але у ворога цей показник — на рівні до 15 мільйонів, зауважує в бесіді з Фокусом військовий експерт Дмитро Снєгирьов."Замість підняття питання про якісне переозброєння Сил оборони ми знову бачимо риторику розміну людським ресурсом. Справжній совок у головах, передусім треба говорити про передові засоби ураження, РСЗВ, ракети та авіацію — все це мінімізує перевагу Росії в живій силі", — підкреслює аналітик.Настільки масштабні мобілізаційні плани сильно вдарять по українській економіці. Щоб забезпечити одного воюючого, треба в тилу забронювати 6 осіб і це — об'єктивна математика сил і засобів для ведення війни, констатує Олександр Федієнко.Представники бізнесу часто скаржаться на роботу в критичних умовах: тотальна мобілізація позбавляє їх працездатних людей. У зв'язку з цим нардеп вважає за необхідне провести ревізію всередині армії, щоб виявити "формальних воїнів".Якщо ми думаємо, що в нас тил у Вашингтоні або у Варшаві, можна нікого не бронювати. Але ми бачимо, що партнери нас підводять і тил у нас усередині країни, потрібно розраховувати на себе", — додає він.Дмитро Снєгирьов додає, щоА що робити з півтора мільйонами, які мають бронь? Частина з них отримали її корупційними шляхами", — підсумував експерт.