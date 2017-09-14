"Жоден депутат не бере участі у війні, крім членів нашого комітету. Ніхто з них не в курсі реальних потреб. Скажу одне: російсько-українську війну неможливо виграти людьми. Людським ресурсом ми не переб'ємо РФ, нам залишається тільки тиснути на Захід, щоб вони дали обіцяне озброєння. Другий момент — намагатися максимально виробляти свою зброю дальнього ураження", — коментує політик Фокусу.
Федієнко сумнівається, що 160 або навіть 500 тисяч новобранців розв'яжуть територіальне питання: звільнять усі українські території станом на 1991 рік. Окремий відсоток бійців все одно підуть у СЗЧ, інші отримають поранення в боях, а на фронті залишаться 10% із ризиком загинути.
"За рахунок людей виграємо трохи часу, але стратегічно програємо через відсутність військових технологій. Потрібно змінити підхід до війни — воювати зброєю, а не людьми", — зауважує нардеп.
Розмір загального мобілізаційного резерву України невідомий через неясну демографічну ситуацію і міграцію після початку війни. Кількість чоловіків, які живуть у країні, незрозуміла. Востаннє перепис населення проводили 2001 року, тоді нарахували 22,4 мільйона чоловіків. Через 23 роки їхня кількість істотно зменшилася.
Приблизний мобілізаційний резерв України дасть змогу набрати в армію до 5 мільйонів осіб, але у ворога цей показник — на рівні до 15 мільйонів, зауважує в бесіді з Фокусом військовий експерт Дмитро Снєгирьов.
"Замість підняття питання про якісне переозброєння Сил оборони ми знову бачимо риторику розміну людським ресурсом. Справжній совок у головах, передусім треба говорити про передові засоби ураження, РСЗВ, ракети та авіацію — все це мінімізує перевагу Росії в живій силі", — підкреслює аналітик.
Настільки масштабні мобілізаційні плани сильно вдарять по українській економіці. Щоб забезпечити одного воюючого, треба в тилу забронювати 6 осіб і це — об'єктивна математика сил і засобів для ведення війни, констатує Олександр Федієнко.
Представники бізнесу часто скаржаться на роботу в критичних умовах: тотальна мобілізація позбавляє їх працездатних людей. У зв'язку з цим нардеп вважає за необхідне провести ревізію всередині армії, щоб виявити "формальних воїнів".
"Завжди можна знайти "статистичного" військового, який нібито чимось зайнятий у ЗСУ і носить військову форму. Переведіть його в бойову частину, інакше жодної економіки світу не вистачить на утримання штату. Якщо ми думаємо, що в нас тил у Вашингтоні або у Варшаві, можна нікого не бронювати. Але ми бачимо, що партнери нас підводять і тил у нас усередині країни, потрібно розраховувати на себе", — додає він.
Дмитро Снєгирьов додає, що можна цілком перевести на фронт службовців ТЦК, групи яких по 10-20 осіб "полюють" за військовозобов'язаними. Воєнкомів вистачить для комплектації кількох бригад ЗСУ. Ще одна категорія — працівники МВС, включаючи поліцейських і силовиків на пенсії.
"Мобілізацією та заборонами прогрівають посилення тиску на суспільство. Чому внутрішній силовий резерв не задіюють для захисту від ворога — риторичне питання. Силовий блок, можливо, бережуть для внутрішніх проблем і придушення протестних настроїв. А що робити з півтора мільйонами, які мають бронь? Частина з них отримали її корупційними шляхами", — підсумував експерт. https://focus.ua/uk/eksklyuzivy/676946- ... isk-rosiji
Shaman написав:брехня-брехня-брехня. як так можна нахабно брехати? ніхто такої дурні не обговорює, це ти зухвало перекручуєш.
"чим менше людей тим краще" це ж коронна фраза будівельника, і буквально кілька днів це тут обговорювали. Ще мова йшла що 10млн цілком достатньо для України ....
Що там про дурня-який як не зрозуміє то збреше? 1 Будівельник НІКОЛИ не писав Чим менше-тим краще... Як хтось знайде ЦИТАТУ - ставлю пляшку коньяку 2 Будівельник писав НЕ ВАРТО так розганяти зраду в привязці до демографії по тій простій причині що навіть зменшення НАСЕЛЕННЯ України в 2 рази - не приводить до розвалу(обвалу) чи погіршення життя. ...
Ну да: разово - может и не приводит. А если на тренд посмотреть?
Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу становив 2.4 млрд дол. США (у вересні 2023 року – 0.9 млрд дол. США). Розширення дефіциту поточного рахунку пов’язане зі значно меншими обсягами грантової допомоги від міжнародних партнерів та розширенням дефіциту первинних доходів (на тлі скорочення оплати праці зросли виплати за інвестиціями).
jump написав:Глава ОП заявив, що Зеленський є лідером боротьби з корупцією
Єрмак вважає, що незапрошення України до НАТО через корупцію є лише пошуком причин для того, щоб цього не робити
де дід Панас? я ледве різдвяний пивас не пролляв
будь обережним з Різдвяним
Партію пива «Львівське Різдвяне» відкликають із продажу та закликають не споживати. У чому причина
ПрАТ «Карлсберг Україна» відкликає частину партії лімітованої серії темного пива «Львівського Різдвяного» через дефект упаковки.
Зокрема, йдеться про партію у скляних пляшках 0,5 л за номером партії, що збігається з датою виробництва 03.10.24.
«Предметом відкликання стала продукція лімітованої партії у скляній тарі від постачальника, в якій під час внутрішньої системи інспектування компанією було виявлено дефект скляної спайки між сторонами пляшки», – повідомили в Державній службі України з питань безпечності продуктів та захисту споживачів.
Тож, компанія також просить споживачів при виявленні продукту з датою виробництва 03.10.2024 09-12 год 18-19 год не відкривати пляшку, не вживати продукт і повернути його через місце придбання, або зателефонувати на гарячу лінію виробника 0800 3000 80.
Shaman написав:навіть якщо NYTimes пише що хто через когось щось сказав - достовірність цієї інформації під великим питанням. й головне, які ще додаткові умови буди - а вони точно є.
А ну давай хоч одну цитату Зеленського, де б він позитивно відгукувався про заморозку конфлікту, просту заморозку без якихось рухів військових? Що, немає? То не тринди, що ніхто нічого подібного нам не пропонував, бо не коментують те, чого не пропононують.
Зеленський: будь-яке замороження війни в Україні дозволить Росії відновити потенціал 05 жовтня 2023, 16:00
«Росія шукає можливості заморозити ситуацію та адаптуватись, робить висновки зі своїх помилок і готується йти далі… Найбільш небезпечний ворог той, який зробив висновки та підготувався до наступного удару на основі цих висновків», – сказав президент.
Зеленський назвав війну «базовим інструментом Росії», висловивши думку, що найбільш надійно її може нейтралізувати військова поразка:
«Саме зараз і в Україні у нас із вами є можливість завдати фундаментальної поразки агресії Росії. Ми вже всі разом із вами, із нашими партнерами зробили речі, які багатьом здавалися неможливими. Ми разом відстояли Україну».
Letusrock написав:"чим менше людей тим краще" це ж коронна фраза будівельника, і буквально кілька днів це тут обговорювали. Ще мова йшла що 10млн цілком достатньо для України ....
Що там про дурня-який як не зрозуміє то збреше? 1 Будівельник НІКОЛИ не писав Чим менше-тим краще... Як хтось знайде ЦИТАТУ - ставлю пляшку коньяку 2 Будівельник писав НЕ ВАРТО так розганяти зраду в привязці до демографії по тій простій причині що навіть зменшення НАСЕЛЕННЯ України в 2 рази - не приводить до розвалу(обвалу) чи погіршення життя.
Як на мене - то це різні речі. Мотивація наступна а - статистика інших країн, яка показує що густина населення не повязана напряму з якістю життя, якщо знаходиться в межах 30-100 осіь на км2 ( зараз в Україні 65 осіб/км2 , при середньосвітовій густині в 70осіб/км2) б - розвиток(занепад) Держави залежить від того плюсовим(розвиток) чи мінусовим (занепад) є баланс між створеним і спожитим в цій Державі. , а раз так то ПРОДУКТИВНІСТЬ праці більше впливає ніж кількість працюючих ...
Ну да: разово - может и не приводит. А если на тренд посмотреть?
Давайте дивимось тренди.... Кількість населення на території яку займає сьогоднішня Україна 1719 - 5,7 млн осіб 1800 - 8 млн осіб 1900 - 29 млн осіб 1915 - 38,6 млн осіб 1926 - 35 млн осіб 1939 - 41 млн осіб 1950 - 36,6 млн осіб 1970 - 47,1 млн осіб 1990 - 51 млн осіб 1993 - 52 млн осіб 2001 - 48,5 млн осіб 2014 - 45,43 млн осіб
То що там у нас з трендами ? Останні 125 років 20 росли (1900-1920) 10 падали 1920-1930 10 росли 1930-1940 10 падали 1940-1950 40 росли 1950-1990 35 падали 1990-2025
Розміри росту/падіння всюди однакові +/-8 млн Всі періоди падіння напряму повязані з педерацією
Партію пива «Львівське Різдвяне» відкликають із продажу та закликають не споживати. У чому причина
я пію шикарне Опілля лємбергове пивко, відколи го викупили капіталісти то вже не є пиво... пийте опілля, ще мона микулинецьке, іншого не вживайте...вітчизняного п.с.лише в опіллівському залишився той дещо віддалений смак жигулівського 80-х років львівської пивоварні...неповторний смак!
Востаннє редагувалось jump в Вів 05 лис, 2024 19:56, всього редагувалось 2 разів.
Shaman написав:навіть якщо NYTimes пише що хто через когось щось сказав - достовірність цієї інформації під великим питанням. й головне, які ще додаткові умови буди - а вони точно є.
А ну давай хоч одну цитату Зеленського, де б він позитивно відгукувався про заморозку конфлікту, просту заморозку без якихось рухів військових? Що, немає? То не тринди, що ніхто нічого подібного нам не пропонував, бо не коментують те, чого не пропононують.
Зеленський: будь-яке замороження війни в Україні дозволить Росії відновити потенціал 05 жовтня 2023, 16:00
«Росія шукає можливості заморозити ситуацію та адаптуватись, робить висновки зі своїх помилок і готується йти далі… Найбільш небезпечний ворог той, який зробив висновки та підготувався до наступного удару на основі цих висновків», – сказав президент.
Зеленський назвав війну «базовим інструментом Росії», висловивши думку, що найбільш надійно її може нейтралізувати військова поразка:
«Саме зараз і в Україні у нас із вами є можливість завдати фундаментальної поразки агресії Росії. Ми вже всі разом із вами, із нашими партнерами зробили речі, які багатьом здавалися неможливими. Ми разом відстояли Україну».
Зеленський сам, своїм ротом сказав, хто тоді хотів миру, а хто війни.
а ну давай цитату путіна, де він пропонував заморозку? що, немає?
коли щось пропонують через посередників, то й відповідають через посередників. а коли хтось так публічно зверхньо каже віддавайте мені кемську волость, то отримує у відповідь, що крадене доведеться повернути.
ти точно з України, шо в тебе взагалі виникло таке питання "хто тоді хотів миру, а хто війни"? в нормального українця таке питання не виникає - війна йде внаслідок імперських хотелок не лише царя Московії, а й його холопів...