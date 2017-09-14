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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10768107691077010771>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 84
до кінця 2024 року
18%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
44%
37
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 19:55

  jump написав:
  GALeon написав:будь обережним з Різдвяним

Партію пива «Львівське Різдвяне» відкликають із продажу та закликають не споживати. У чому причина


я пію шикарне Опілля 8)
лємбергове пивко, відколи го викупили капіталісти то вже не є пиво... 8)
пийте опілля, ще мона микулинецьке, іншого не вживайте...вітчизняного 8)

перша приватна ні?
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 20:01

  Shaman написав:
  jump написав:
  GALeon написав:будь обережним з Різдвяним

Партію пива «Львівське Різдвяне» відкликають із продажу та закликають не споживати. У чому причина


я пію шикарне Опілля 8)
лємбергове пивко, відколи го викупили капіталісти то вже не є пиво... 8)
пийте опілля, ще мона микулинецьке, іншого не вживайте...вітчизняного 8)

перша приватна ні?


є кілька непоганих варіацій... але як дитині совка 8) це вже не те..смак того пива це щось 8) весь совок за ним гасав...
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 20:05

  lapay написав:
  Shaman написав:навіть якщо NYTimes пише що хто через когось щось сказав - достовірність цієї інформації під великим питанням. й головне, які ще додаткові умови буди - а вони точно є.

А ну давай хоч одну цитату Зеленського, де б він позитивно відгукувався про заморозку конфлікту, просту заморозку без якихось рухів військових?
Що, немає? То не тринди, що ніхто нічого подібного нам не пропонував, бо не коментують те, чого не пропононують.
Зеленський: будь-яке замороження війни в Україні дозволить Росії відновити потенціал
05 жовтня 2023, 16:00

«Росія шукає можливості заморозити ситуацію та адаптуватись, робить висновки зі своїх помилок і готується йти далі… Найбільш небезпечний ворог той, який зробив висновки та підготувався до наступного удару на основі цих висновків», – сказав президент.

Зеленський назвав війну «базовим інструментом Росії», висловивши думку, що найбільш надійно її може нейтралізувати військова поразка:

«Саме зараз і в Україні у нас із вами є можливість завдати фундаментальної поразки агресії Росії. Ми вже всі разом із вами, із нашими партнерами зробили речі, які багатьом здавалися неможливими. Ми разом відстояли Україну».

https://www.radiosvoboda.org/a/news-zel ... 24503.html

Зеленський сам, своїм ротом сказав, хто тоді хотів миру, а хто війни.

05 жовтня 2023
Це вже ж після контрнаступу...

Тоді, виходить, повністю увесь сценарій одного експерта відбувся: він з початку 2023 голосив, що повинен пройти повний оберт і саме восени БД завершать. А потім, коли цього не сталося, заявив, що наші показали всім дулі і вирішили піти на ще одне коло, на ще один оберт.

В принципі, пояснення чому влада приймає такі рішення є. Бо відповідальність за припинення боротьби тоді буде саме на ній.
А ... вони навіть відповідальність за розширення прав тцк і всл взяти на себе не рішаються.
То куди ж тоді відповідальність за рпв, перемовини на себе їм вішати..

Це зветься - ні туди і ні сюди.
І реакція тільки по факту, коли вже вкрай необхідно.
В принципі, норм. Для пересічного. Відносно себе.
Але не для посадовця...
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 05 лис, 2024 20:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 20:19

  budivelnik написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:Що там про дурня-який як не зрозуміє то збреше?
1 Будівельник НІКОЛИ не писав
Чим менше-тим краще...
Як хтось знайде ЦИТАТУ - ставлю пляшку коньяку
2 Будівельник писав
НЕ ВАРТО так розганяти зраду в привязці до демографії по тій простій причині що навіть зменшення НАСЕЛЕННЯ України в 2 рази - не приводить до розвалу(обвалу) чи погіршення життя.
...
Ну да: разово - может и не приводит. А если на тренд посмотреть? :roll:
Давайте дивимось тренди....
Кількість населення на території яку займає сьогоднішня Україна
...
То що там у нас з трендами ? Останні 125 років


Ааа... пан мыслит стратегически - и такая мелочь, как государства - для него значения не имеют? - тогда вопрос закрываю :lol:
Востаннє редагувалось _hunter в Вів 05 лис, 2024 20:24, всього редагувалось 1 раз.
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2
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 20:23

  lapay написав:Зеленський сам, своїм ротом сказав, хто тоді хотів миру, а хто війни.


Тут він на камеру вимагає на роззброєнні добробата і "йти жарить шашлики", так як перемирья , тобто готує 240222

А потім з 2023 року почалася незламна бусифікація
Востаннє редагувалось Vadim_ в Вів 05 лис, 2024 20:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 20:29

  GALeon написав:
jump написав:Глава ОП заявив, що Зеленський є лідером боротьби з корупцією :oops:

Єрмак вважає, що незапрошення України до НАТО через корупцію є лише пошуком причин для того, щоб цього не робити

де дід Панас?
я ледве різдвяний пивас не пролляв


будь обережним з Різдвяним

Партію пива «Львівське Різдвяне» відкликають із продажу та закликають не споживати. У чому причина

ПрАТ «Карлсберг Україна» відкликає частину партії лімітованої серії темного пива «Львівського Різдвяного» через дефект упаковки.


Карлсберг зло. Їх повністю одізвати треба)
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 20:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:От партнери Україні кажуть, що сама нехай вирішує, коли сідати за перемовини.
Не капітулювати, а починати перемовини.
США НЕ ВТРУЧАТИМУТЬСЯ. УКРАЇНА ВИРІШУВАТИМЕ САМОСТІЙНО, КОЛИ ПОЧАТИ ПЕРЕМОВИ З РФ — БІЛИЙ ДІМ
так я не проти, Україна цілком може оголосити, що готова почати переговори. Не знаю, чому досі це не зроблено.
Проблемка тільки в тому, що пуйло не хоче переговорів з Україною, він же воює з НАТО, а не з Україною, тому домовлятися буде тільки з нашими партнерами напряму. А Україна без підтримки може запропонувати лише капітуляцію. Навіть заморозка "без умов" - то відкладена поразка. Бо, що б там не казали, за час заморозки без допомоги і без гарантій Заходу ми не зможемо підготуватися до "другої серії" краще, ніж росія. У них все готове, заводи працюють, нафта продається. Потрібно кілька років, щоб навчити нових офіцерів, наробити снарядів, танків, дронів і можна йти відновлювати "конституційний лад" на Херсонщині і Запоріжжі. Всі ж памʼятають, що вони їх записали собі в конституцію?
А де ми візьмемо гроші на зброю? Воєнні заводи зруйновані, багато що треба будувати з нуля. Цивільну інфраструктуру теж треба відновити. А якщо відкрити кордони, то скільки ще чоловіків виїде? Західна допомога під час перемирʼя? А як переконати західних виборців, що нам треба допомога, якщо тут буде типу "мир"?

Тому оці всі слова про "США НЕ ВТРУЧАТИМУТЬСЯ. УКРАЇНА ВИРІШУВАТИМЕ САМОСТІЙНО" - це лукавство. Без чіткого плану дій партнерів, в першу чергу США, війну не закінчити інакше як капітуляцією. Сподіваюсь, після виборів такий план там буде сформовано.
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 20:31

  lapay написав:Нема позитивної цитати Зеленського про заморозку?

Та да.
Спростувати (точніше знайти хоч якусь двуякість позиції Зе стосовно заморозки; припинення нанесення поразки ворогу) можна лише прямою позитивною мовою самого Зе.

В отій цитаті все пряміше нікуди: заморозка потрібна лише рфії; а ми не повинні впустити "можливість завдати фундаментальної поразки агресії Росії".


Матриця...
Партнери волають, що аби захистилися (зберегли суверенітет), а Зе про фундаментальну поразку ворогу.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 20:40

  thenewepic написав:
  detroytred написав:От партнери Україні кажуть, що сама нехай вирішує, коли сідати за перемовини.
Не капітулювати, а починати перемовини.
США НЕ ВТРУЧАТИМУТЬСЯ. УКРАЇНА ВИРІШУВАТИМЕ САМОСТІЙНО, КОЛИ ПОЧАТИ ПЕРЕМОВИ З РФ — БІЛИЙ ДІМ
так я не проти, Україна цілком може оголосити, що готова почати переговори. Не знаю, чому досі це не зроблено.
Проблемка тільки в тому, що пуйло не хоче переговорів з Україною, він же воює з НАТО, а не з Україною, тому домовлятися буде тільки з нашими партнерами напряму. А Україна без підтримки може запропонувати лише капітуляцію. Навіть заморозка "без умов" - то відкладена поразка. Бо, що б там не казали, за час заморозки без допомоги і без гарантій Заходу ми не зможемо підготуватися до "другої серії" краще, ніж росія. У них все готове, заводи працюють, нафта продається. Потрібно кілька років, щоб навчити нових офіцерів, наробити снарядів, танків, дронів і можна йти відновлювати "конституційний лад" на Херсонщині і Запоріжжі. Всі ж памʼятають, що вони їх записали собі в конституцію?
А де ми візьмемо гроші на зброю? Воєнні заводи зруйновані, багато що треба будувати з нуля. Цивільну інфраструктуру теж треба відновити. А якщо відкрити кордони, то скільки ще чоловіків виїде? Західна допомога під час перемирʼя? А як переконати західних виборців, що нам треба допомога, якщо тут буде типу "мир"?

Тому оці всі слова про "США НЕ ВТРУЧАТИМУТЬСЯ. УКРАЇНА ВИРІШУВАТИМЕ САМОСТІЙНО" - це лукавство. Без чіткого плану дій партнерів, в першу чергу США, війну не закінчити інакше як капітуляцією. Сподіваюсь, після виборів такий план там буде сформовано.

То проблема рфії, як вона буде відмовляти.

Комбат Сліп прямим текстом каже, що навіть за півроку рпв ми можемо зробити те, що рфія не схоче знов нападати.
Тобто, що через півроку рфії знов напасти буде ще на порядки дорожче коштувати, ніж зараз. Якби сильно вона сама за цей час не підготувалася.
(Кордони півроку чи скільки можна не відкривати).

Імхо звичайно - План дій партнерів -- в найгіршому випадку по Дніпру. А інше - постольку-поскольку.
І навряд чи він зміниться.
Хочете? Так вокшайтеся до Дніпра, а з нас тільки отакий ліміт допомоги.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 05 лис, 2024 20:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 20:50

  detroytred написав:
  thenewepic написав:
  detroytred написав:От партнери Україні кажуть, що сама нехай вирішує, коли сідати за перемовини.
Не капітулювати, а починати перемовини.
США НЕ ВТРУЧАТИМУТЬСЯ. УКРАЇНА ВИРІШУВАТИМЕ САМОСТІЙНО, КОЛИ ПОЧАТИ ПЕРЕМОВИ З РФ — БІЛИЙ ДІМ
так я не проти, Україна цілком може оголосити, що готова почати переговори. Не знаю, чому досі це не зроблено.
Проблемка тільки в тому, що пуйло не хоче переговорів з Україною, він же воює з НАТО, а не з Україною, тому домовлятися буде тільки з нашими партнерами напряму. А Україна без підтримки може запропонувати лише капітуляцію. Навіть заморозка "без умов" - то відкладена поразка. Бо, що б там не казали, за час заморозки без допомоги і без гарантій Заходу ми не зможемо підготуватися до "другої серії" краще, ніж росія. У них все готове, заводи працюють, нафта продається. Потрібно кілька років, щоб навчити нових офіцерів, наробити снарядів, танків, дронів і можна йти відновлювати "конституційний лад" на Херсонщині і Запоріжжі. Всі ж памʼятають, що вони їх записали собі в конституцію?
А де ми візьмемо гроші на зброю? Воєнні заводи зруйновані, багато що треба будувати з нуля. Цивільну інфраструктуру теж треба відновити. А якщо відкрити кордони, то скільки ще чоловіків виїде? Західна допомога під час перемирʼя? А як переконати західних виборців, що нам треба допомога, якщо тут буде типу "мир"?

Тому оці всі слова про "США НЕ ВТРУЧАТИМУТЬСЯ. УКРАЇНА ВИРІШУВАТИМЕ САМОСТІЙНО" - це лукавство. Без чіткого плану дій партнерів, в першу чергу США, війну не закінчити інакше як капітуляцією. Сподіваюсь, після виборів такий план там буде сформовано.

То проблема рфії, як вона буде відмовляти.

Комбат Сліп прямим текстом каже, що навіть за півроку рпв ми можемо зробити те, що рфія не схоче знов нападати.
Тобто, що через півроку рфії знов напасти буде ще на порядки дорожче коштувати, ніж зараз. Якби сильно вона сама за цей час не підготувалася.
(Кордони півроку чи скільки можна не відкривати).

Хто він?
І чим це ми зможемо зробити, можете надати посилання?
п.с. шо заважало зробити обіцяне впродовж 2,5 років або до того?
Vadim_
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