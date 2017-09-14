Додано: Вів 05 лис, 2024 20:31

detroytred написав: От партнери Україні кажуть, що сама нехай вирішує, коли сідати за перемовини.

Не капітулювати, а починати перемовини.

США НЕ ВТРУЧАТИМУТЬСЯ. УКРАЇНА ВИРІШУВАТИМЕ САМОСТІЙНО, КОЛИ ПОЧАТИ ПЕРЕМОВИ З РФ — БІЛИЙ ДІМ От партнери Україні кажуть, що сама нехай вирішує, коли сідати за перемовини.Не капітулювати, а починати перемовини.США НЕ ВТРУЧАТИМУТЬСЯ. УКРАЇНА ВИРІШУВАТИМЕ САМОСТІЙНО, КОЛИ ПОЧАТИ ПЕРЕМОВИ З РФ — БІЛИЙ ДІМ

так я не проти, Україна цілком може оголосити, що готова почати переговори. Не знаю, чому досі це не зроблено.Проблемка тільки в тому, що пуйло не хоче переговорів з Україною, він же воює з НАТО, а не з Україною, тому домовлятися буде тільки з нашими партнерами напряму. А Україна без підтримки може запропонувати лише капітуляцію. Навіть заморозка "без умов" - то відкладена поразка. Бо, що б там не казали, за час заморозки без допомоги і без гарантій Заходу ми не зможемо підготуватися до "другої серії" краще, ніж росія. У них все готове, заводи працюють, нафта продається. Потрібно кілька років, щоб навчити нових офіцерів, наробити снарядів, танків, дронів і можна йти відновлювати "конституційний лад" на Херсонщині і Запоріжжі. Всі ж памʼятають, що вони їх записали собі в конституцію?А де ми візьмемо гроші на зброю? Воєнні заводи зруйновані, багато що треба будувати з нуля. Цивільну інфраструктуру теж треба відновити. А якщо відкрити кордони, то скільки ще чоловіків виїде? Західна допомога під час перемирʼя? А як переконати західних виборців, що нам треба допомога, якщо тут буде типу "мир"?Тому оці всі слова про "США НЕ ВТРУЧАТИМУТЬСЯ. УКРАЇНА ВИРІШУВАТИМЕ САМОСТІЙНО" - це лукавство. Без чіткого плану дій партнерів, в першу чергу США, війну не закінчити інакше як капітуляцією. Сподіваюсь, після виборів такий план там буде сформовано.