Letusrock написав:"чим менше людей тим краще" це ж коронна фраза будівельника, і буквально кілька днів це тут обговорювали. Ще мова йшла що 10млн цілком достатньо для України ....
Що там про дурня-який як не зрозуміє то збреше? 1 Будівельник НІКОЛИ не писав Чим менше-тим краще... Як хтось знайде ЦИТАТУ - ставлю пляшку коньяку 2 Будівельник писав НЕ ВАРТО так розганяти зраду в привязці до демографії по тій простій причині що навіть зменшення НАСЕЛЕННЯ України в 2 рази - не приводить до розвалу(обвалу) чи погіршення життя. ...
Ну да: разово - может и не приводит. А если на тренд посмотреть?
з приводу кількості населення. так, є така ситуація, що чим більше населення країни тим більше ПОТЕНЦІЙНИХ можливостей - бо це є більший ринок, й більший розмір економіки. але приклади Бангладешу чи Нігерії показують, що кількість це не панацея.
з іншого боку, немає такого, що якщо в країні мешкає 5 чи 10 млн населення - то країна буде обов'язково жебракувати. ми бачимо приклади розвинених країн з різною кількістю населення.
тому так, зменшення населення погіршує економічну ситуацію в Україні, але це не вирок, це не значить, що ми ніколи не станемо розвинутими. просто треба виходити з реалій й правильно розставляти пріоритети. а не марити тим, що колись ми робили стратегічні ракети. ми середня країна, й нам ці розваги для багатих, як дослідження космосу поки ще не є головними.
fler написав:Заброньований працівник, який щодня їздить на роботу через усе місто. Хто кого "переховує"?
Переховуватися і ухилятися можна по різному. В тому числі й ховатися за папірчиками. Всі ми знаємо, як в нашій країні вирішуються такі питання при цій владі. Недавно була серія корупційних скандалів. Навіть в ЛАДа зять вже пішов у ЗСУ. А ваш чоловік досі ховається. Як воно бути дружиною ухилянта?
Отож! Мочіть ту псевдопатріотичну жабу, яка 2,5р. тут квакала різну куєту!