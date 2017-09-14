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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10768107691077010771

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 84
до кінця 2024 року
18%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
44%
37
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 20:59

  Vadim_ написав:Хто він? і чим чього ми зможемо це зробити, можете надати посилання?
п.с. шо заважало зробити обіцяне 2,5 роки?

Ось цей:
https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukraji ... 03712.html

Посилання на повне інтерв'ю отому парубку, що на заставці, я раніше надавав.
Там він і каже, що за час перемир'я ми можемо при бажанні підготуватися.

Як що заважало?
Відсутність бажання, мети це зробити.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 21:33

Vadim_
Наша "Мова" с проспекта Труда вкусней всех!
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 21:49

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  Letusrock написав:"чим менше людей тим краще" це ж коронна фраза будівельника, і буквально кілька днів це тут обговорювали. Ще мова йшла що 10млн цілком достатньо для України
....
Що там про дурня-який як не зрозуміє то збреше?
1 Будівельник НІКОЛИ не писав
Чим менше-тим краще...
Як хтось знайде ЦИТАТУ - ставлю пляшку коньяку
2 Будівельник писав
НЕ ВАРТО так розганяти зраду в привязці до демографії по тій простій причині що навіть зменшення НАСЕЛЕННЯ України в 2 рази - не приводить до розвалу(обвалу) чи погіршення життя.
...

Ну да: разово - может и не приводит. А если на тренд посмотреть? :roll:

з приводу кількості населення. так, є така ситуація, що чим більше населення країни
тим більше ПОТЕНЦІЙНИХ можливостей - бо це є більший ринок, й більший розмір економіки. але приклади Бангладешу чи Нігерії показують, що кількість це не панацея.

з іншого боку, немає такого, що якщо в країні мешкає 5 чи 10 млн населення - то країна буде обов'язково жебракувати. ми бачимо приклади розвинених країн з різною кількістю населення.

тому так, зменшення населення погіршує економічну ситуацію в Україні, але це не вирок, це не значить, що ми ніколи не станемо розвинутими. просто треба виходити з реалій й правильно розставляти пріоритети. а не марити тим, що колись ми робили стратегічні ракети. ми середня країна, й нам ці розваги для багатих, як дослідження космосу поки ще не є головними.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 22:03

  барабашов написав:Vadim_
Наша "Мова" с проспекта Труда вкусней всех!

ХЗ, видел их цех , но не понятно шо и как и где они кроме Труда
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 22:07

Vadim_
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 22:20

  sashaqbl написав:
  fler написав:Заброньований працівник, який щодня їздить на роботу через усе місто. Хто кого "переховує"?

Переховуватися і ухилятися можна по різному. В тому числі й ховатися за папірчиками. Всі ми знаємо, як в нашій країні вирішуються такі питання при цій владі. Недавно була серія корупційних скандалів.
Навіть в ЛАДа зять вже пішов у ЗСУ. А ваш чоловік досі ховається. Як воно бути дружиною ухилянта?
Отож!
Мочіть ту псевдопатріотичну жабу, яка 2,5р. тут квакала різну куєту! :mrgreen:


А зятю ЛАДа - РЕСПЕКТ!👍
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  #<1 ... 10768107691077010771
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