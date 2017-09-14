Letusrock написав:"чим менше людей тим краще" це ж коронна фраза будівельника, і буквально кілька днів це тут обговорювали. Ще мова йшла що 10млн цілком достатньо для України ....
Що там про дурня-який як не зрозуміє то збреше? 1 Будівельник НІКОЛИ не писав Чим менше-тим краще... Як хтось знайде ЦИТАТУ - ставлю пляшку коньяку 2 Будівельник писав НЕ ВАРТО так розганяти зраду в привязці до демографії по тій простій причині що навіть зменшення НАСЕЛЕННЯ України в 2 рази - не приводить до розвалу(обвалу) чи погіршення життя. ...
Ну да: разово - может и не приводит. А если на тренд посмотреть?
з приводу кількості населення. так, є така ситуація, що чим більше населення країни тим більше ПОТЕНЦІЙНИХ можливостей - бо це є більший ринок, й більший розмір економіки. але приклади Бангладешу чи Нігерії показують, що кількість це не панацея.
з іншого боку, немає такого, що якщо в країні мешкає 5 чи 10 млн населення - то країна буде обов'язково жебракувати. ми бачимо приклади розвинених країн з різною кількістю населення.
тому так, зменшення населення погіршує економічну ситуацію в Україні, але це не вирок, це не значить, що ми ніколи не станемо розвинутими. просто треба виходити з реалій й правильно розставляти пріоритети. а не марити тим, що колись ми робили стратегічні ракети. ми середня країна, й нам ці розваги для багатих, як дослідження космосу поки ще не є головними.
budivelnik написав:Що там про дурня-який як не зрозуміє то збреше? 1 Будівельник НІКОЛИ не писав Чим менше-тим краще... Як хтось знайде ЦИТАТУ - ставлю пляшку коньяку 2 Будівельник писав НЕ ВАРТО так розганяти зраду в привязці до демографії по тій простій причині що навіть зменшення НАСЕЛЕННЯ України в 2 рази - не приводить до розвалу(обвалу) чи погіршення життя. ...
Ну да: разово - может и не приводит. А если на тренд посмотреть?
з приводу кількості населення. так, є така ситуація, що чим більше населення країни тим більше ПОТЕНЦІЙНИХ можливостей - бо це є більший ринок, й більший розмір економіки. але приклади Бангладешу чи Нігерії показують, що кількість це не панацея.
з іншого боку, немає такого, що якщо в країні мешкає 5 чи 10 млн населення - то країна буде обов'язково жебракувати. ми бачимо приклади розвинених країн з різною кількістю населення.
тому так, зменшення населення погіршує економічну ситуацію в Україні, але це не вирок, це не значить, що ми ніколи не станемо розвинутими. просто треба виходити з реалій й правильно розставляти пріоритети. а не марити тим, що колись ми робили стратегічні ракети. ми середня країна, й нам ці розваги для багатих, як дослідження космосу поки ще не є головними.
Ну да - нужно. Но если 30 лет эти приоритеты ставили куда-то "не туда" - не совсем понятно, с чего что-то в следующие 30 лет должно поменяться... Ну и опять же: тренд на "штопор к земле" и перевернутый демографический треугольник росту экономики не сильно помогает. Вот, если бы, порох 3.0 изобрести...
detroytred написав:Комбат Сліп прямим текстом каже, що навіть за півроку рпв ми можемо зробити те, що рфія не схоче знов нападати
вибачайте, звичайно, але якщо людина - цілий комбат, то це не значить, що він прямо спеціаліст в усіх галузях. Я не зовсім розумію, що ми можемо самі, без прямої допомоги Заходу, зробити таке, що пуйло захоче залишити після себе наступникам невирішений територіальний конфлікт, тобто територію, яка записана в їх конституції, але не контролюється. Підозрюю, що умовні "томагавки" в Україні здатні остудити можливі поривання і підняти ціну повторного нападу до надвисокого рівня. Але чи вистачить наших ресурсів, щоб виготовити самим подібні ракети, та ще й у немалій кількості? Хотілося б на це сподіватися, але навіть якщо так, то точно не за пів року. І не факт, що навіть за 5 років. Якщо у вас є пряме посилання на пропозиції комбата, я б охоче з ними ознайомився.
detroytred написав:Кордони півроку чи скільки можна не відкривати
треба буде якось це рішення мотивувати. Зараз кордони закриті для тих, хто потенційно може бути мобілізований. Коли мобілізація припиниться, яку причину придумають для закритих кордонів саме для чоловіків? Чи може закриють тоді для всіх? Цікаво буде послухати ґвалт, який піднімуть жінки у такому випадку.
detroytred написав:План дій партнерів -- в найгіршому випадку по Дніпру.
не сильно розумію, звідки взялось це саме "по Дніпру". Існують якісь хоча б напівофіційні джерела, чи це просто чиїсь фантазії? І що це значить? Одеса буде під захистом, а лівий берег Києва - ні? Маячня якась.
_hunter написав:Ну да: разово - может и не приводит. А если на тренд посмотреть?
Давайте дивимось тренди.... Кількість населення на території яку займає сьогоднішня Україна 1719 - 5,7 млн осіб 1800 - 8 млн осіб 1900 - 29 млн осіб 1915 - 38,6 млн осіб 1926 - 35 млн осіб 1939 - 41 млн осіб 1950 - 36,6 млн осіб 1970 - 47,1 млн осіб 1990 - 51 млн осіб 1993 - 52 млн осіб 2001 - 48,5 млн осіб 2014 - 45,43 млн осіб
То що там у нас з трендами ? Останні 125 років 20 росли (1900-1920) 10 падали 1920-1930 10 росли 1930-1940 10 падали 1940-1950 40 росли 1950-1990 35 падали 1990-2025
Розміри росту/падіння всюди однакові +/-8 млн Всі періоди падіння напряму повязані з педерацією
Ааа... пан мыслит стратегически - и такая мелочь, как государства - для него значения не имеют? - тогда вопрос закрываю
Мислити стратегічно - це як би плюс а не мінус При цьому Побачити що педераційники як мінімум 3 рази за останні 100 років проводили геноцид України і, що ми після цих агресивних дій педерації змогли відновитись - як би багато розуму не треба
От тільки мене завжди дивувала позиція нитиків Вони як їжачки Коляться-плачуть...але жруть кактус...
Якщо вам так погано тут - то якого милого ви ще не порозбігались як щурі..ви ж вважаєте що корабель(Україна) тоне. А щурі перші втікали з корабля. Але ви тут і плачите у всі очі... Може варто розібратись з трусами/хрестиками... Якщо ви тут - значить зацікавлені в майбутньому ЦІЄЇ Держави - тоді вдягайте труси і до праці
Якщо ж ви ненавидите цю державу - то знімайте хрестики і вперед хто куди хоче..хто до гундяєва, хто в іслам...
thenewepic написав:План дій партнерів -- в найгіршому випадку по Дніпру.
не сильно розумію, звідки взялось це саме "по Дніпру". Існують якісь хоча б напівофіційні джерела, чи це просто чиїсь фантазії? І що це значить? Одеса буде під захистом, а лівий берег Києва - ні? Маячня якась.[/quote]
По Днепру имеется ввиду Запорожье, весь Донбасс, часть Днепропетровской области- то есть если пидоры наберут разгон, то тормознутся возле взорванных мостов города Днепр (не одним Киевом Украина жива). Я так прикинул- аккурат оккупируют мою хату и будут хреначить с нее по правому берегу. Лыхо.
ЛАД написав:Сегодня интересовались текстом Стамбула. Вот статья Нью-Йорк Таймс, в которой были опубликованы документы -https://www.nytimes.com/interactive/2024/06/15/world/europe/ukraine-russia-ceasefire-deal.html#documents. Там в самом конце ссылки на pdf-файлы, в которых приводятся 3 документа - "коммюнике по итогам консультаций 28-30 марта 2022 года" и 2 текста проекта договора от 16 марта (в переводе на англ. язык) и от 15 апреля 2022. К сожалению, там нет карты, на которую хотела ссылаться РФ.
И в цьому проекті, стаття 5, де Росія отримує право ВЕТО на будь яку допомогу Україні зі сторони інших гарантів. Разом з обмеженнями по чисельності ЗСУ і забороні військових альянсів - це фактично пропозиція напасти через рік або два.
Да, была там фраза: "на основе согласованного всеми государствами-гарантами решения". Но это: "Позиция РФ, не согласованная УС". Естественно, каждая сторона стремится продвинуть свои условия. На то и переговоры, чтобы согласовывать позиции. Понятно, что такую добавку мы согласовывать не можем и не должны.
detroytred написав:Комбат Сліп прямим текстом каже, що навіть за півроку рпв ми можемо зробити те, що рфія не схоче знов нападати
вибачайте, звичайно, але якщо людина - цілий комбат, то це не значить, що він прямо спеціаліст в усіх галузях. Я не зовсім розумію, що ми можемо самі, без прямої допомоги Заходу, зробити таке, що пуйло захоче залишити після себе наступникам невирішений територіальний конфлікт, тобто територію, яка записана в їх конституції, але не контролюється. Підозрюю, що умовні "томагавки" в Україні здатні остудити можливі поривання і підняти ціну повторного нападу до надвисокого рівня. Але чи вистачить наших ресурсів, щоб виготовити самим подібні ракети, та ще й у немалій кількості? Хотілося б на це сподіватися, але навіть якщо так, то точно не за пів року. І не факт, що навіть за 5 років. Якщо у вас є пряме посилання на пропозиції комбата, я б охоче з ними ознайомився.
detroytred написав:Кордони півроку чи скільки можна не відкривати
треба буде якось це рішення мотивувати. Зараз кордони закриті для тих, хто потенційно може бути мобілізований. Коли мобілізація припиниться, яку причину придумають для закритих кордонів саме для чоловіків? Чи може закриють тоді для всіх? Цікаво буде послухати ґвалт, який піднімуть жінки у такому випадку.
detroytred написав:План дій партнерів -- в найгіршому випадку по Дніпру.
не сильно розумію, звідки взялось це саме "по Дніпру". Існують якісь хоча б напівофіційні джерела, чи це просто чиїсь фантазії? І що це значить? Одеса буде під захистом, а лівий берег Києва - ні? Маячня якась.
Поясню ці думки: 1. Комбат з великим досвідом. Вважає, що за півроку навіть за існуючих обставин є можливість створити лінію оборони, яку рашовійську буде занадто дорого знов штурмувати, як би за цей час вона не підготувалась. Да хто ж заперечує, що умовні Томагавки (Ферарі) краще (гарантованіше), ніж суттєво менші існуючі наші можливості?! На Ютубі є повне інтерв'ю Кухарчука. Мабуть за жовтень. В чорній футболці.
2. В сенсі, яку причину придумають стосовно кордонів? Нічого не треба вигадувати, а так прямо і вкажуть, що поки нема гарантій від повторного нападу або підготовленої лінії оборони, кордони не відкриють.
3. Стосовно втручання Заходу звісно офіційних заяв нема. Така думка лунала в деяких експертів і окремих політиків. Наприклад: Лідер демократів у Палаті представників США Хакім Джеффріс назвав умову, за якої американські війська втрутяться у війну в Україні. Про це інформує CBS News. У цьому контексті політик висловив думку, що у разі успіху росіян у війні, Сполученим Штатам може довестися втрутитися у військовому плані. «Ми не можемо дозволити Україні впасти, тому що якщо це станеться, то існує значна ймовірність того, що Америці доведеться втрутитися в конфлікт – не просто з нашими грошима, але з нашими військовослужбовцями», – висловився Джеффріс. https://varta1.com.ua/news/u-ssha-nazva ... 80384.html Якби не якийсь там пацан з села..
І логічно припустити, що оце "не дозволити впасти Україні" крайньої лінією є по Дніпру. Бо далі це овсім капець. І Дніпро до того ж відмінний природній рубіж.
І зрозуміло, що ніхто лінійкою нічого поки не проводив і не проведе наперед - тобто що Київ навпіл)) По Дніпру -- це умовне узагальнене масштабне поняття.