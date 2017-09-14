Додано: Вів 05 лис, 2024 22:49

detroytred написав: Комбат Сліп прямим текстом каже, що навіть за півроку рпв ми можемо зробити те, що рфія не схоче знов нападати Комбат Сліп прямим текстом каже, що навіть за півроку рпв ми можемо зробити те, що рфія не схоче знов нападати

detroytred написав: Кордони півроку чи скільки можна не відкривати Кордони півроку чи скільки можна не відкривати

detroytred написав: План дій партнерів -- в найгіршому випадку по Дніпру. План дій партнерів -- в найгіршому випадку по Дніпру.

вибачайте, звичайно, але якщо людина - цілий комбат, то це не значить, що він прямо спеціаліст в усіх галузях.Я не зовсім розумію, що ми можемо самі, без прямої допомоги Заходу, зробити таке, що пуйло захоче залишити після себе наступникам невирішений територіальний конфлікт, тобто територію, яка записана в їх конституції, але не контролюється. Підозрюю, що умовні "томагавки" в Україні здатні остудити можливі поривання і підняти ціну повторного нападу до надвисокого рівня. Але чи вистачить наших ресурсів, щоб виготовити самим подібні ракети, та ще й у немалій кількості? Хотілося б на це сподіватися, але навіть якщо так, то точно не за пів року. І не факт, що навіть за 5 років.Якщо у вас є пряме посилання на пропозиції комбата, я б охоче з ними ознайомився.треба буде якось це рішення мотивувати. Зараз кордони закриті для тих, хто потенційно може бути мобілізований. Коли мобілізація припиниться, яку причину придумають для закритих кордонів саме для чоловіків? Чи може закриють тоді для всіх? Цікаво буде послухати ґвалт, який піднімуть жінки у такому випадку.не сильно розумію, звідки взялось це саме "по Дніпру". Існують якісь хоча б напівофіційні джерела, чи це просто чиїсь фантазії? І що це значить? Одеса буде під захистом, а лівий берег Києва - ні? Маячня якась.