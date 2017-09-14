Додано: Сер 06 лис, 2024 01:16

detroytred написав: І логічно припустити, що оце "не дозволити впасти Україні" крайньої лінією є по Дніпру. Бо далі це овсім капець І логічно припустити, що оце "не дозволити впасти Україні" крайньої лінією є по Дніпру. Бо далі це овсім капець

detroytred написав: Комбат з великим досвідом. Вважає, що за півроку навіть за існуючих обставин є можливість створити лінію оборони, яку рашовійську буде занадто дорого знов штурмувати, як би за цей час вона не підготувалась Комбат з великим досвідом. Вважає, що за півроку навіть за існуючих обставин є можливість створити лінію оборони, яку рашовійську буде занадто дорого знов штурмувати, як би за цей час вона не підготувалась

detroytred написав: Нічого не треба вигадувати, а так прямо і вкажуть, що поки нема гарантій від повторного нападу або підготовленої лінії оборони, кордони не відкриють Нічого не треба вигадувати, а так прямо і вкажуть, що поки нема гарантій від повторного нападу або підготовленої лінії оборони, кордони не відкриють

я вже ні в чому не впевнений. По-перше, ріка Дніпро сама по собі є дуже сильним природним рубежем, форсувати її можна буде лише коли української армії взагалі не стане. По-друге, якщо ситуація буде настільки поганою, то можна не форсувати Дніпро, а піти на Харківську, Сумську, Чернігівську області. Партнери у цьому випадку будуть лише мовчки спостерігати? Тоді чому саме Дніпро має таку вагу?Найпростіше було просто не допустити нападу - ввести невеликий американський контингент на територію України у 21 році, щоб провести таку собі "червону лінію". А американські червоні лінії пуйло поважає - памʼятаємо про погрози ядерною зброєю у 22 році і чому про них раптово забули?на Донбасі лінії оборони будувались 8 років, але як тільки у рашистів зʼявились КАБи, ці лінії витримують лише кілька місяців безперервних бомбардувань. Треба знищувати літаки на аеродромах або у повітрі далеко за лінією фронту. У нас будуть для цього засоби?пахне КНДР. Не знаю, звісно, але у суспільстві може похитнутися консенсус щодо підтримки такої заборони. І дайте вгадаю, виборів теж не буде "поки нема гарантій від повторного нападу або підготовленої лінії оборони"?