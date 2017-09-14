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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10769107701077110772

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 85
до кінця 2024 року
18%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
6%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
37
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 00:23

  Velz написав:Я так прикинул- аккурат оккупируют мою хату и будут хреначить с нее по правому берегу.
Лыхо.
переносите хату на правый берег)
  detroytred написав:«Ми не можемо дозволити Україні впасти, тому що якщо це станеться, то існує значна ймовірність того, що Америці доведеться втрутитися в конфлікт – не просто з нашими грошима, але з нашими військовослужбовцями», – висловився Джеффріс.
местный арестович? Почему не вмешались когда аннексировали Крым? почему не ввели миротворцев в 2016-2021 г когда не было активных боевых действий? Почему не вводят сейчас хотя бы в 200-300км от фронта чтобы дать путину сигнал куда лезть точно не стоит? Я уверен у Джеффриса есть ответы на эти вопросы. Зачем чего то ждать, мало людей погибло, надо больше? Короче туфта это всё либо частное мнение либо самопиар. Поводов ввести войска сколько угодно, но нужен конечно же какой то особенный. Напомнило "с понедельника бросаю курить"
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 06 лис, 2024 00:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 00:27

Хтивки/хтивка Дікпік ))))

Панове, коли будете сваритися, то майте на увазі:
"Закон збільшив відповідальність за сексуальні домагання та насильство за ознакою статі. Зокрема, за сексуальні домагання відтепер передбачена адміністративна відповідальність.

За вчинення будь-якого насильства щодо людини за ознакою статі, за стереотипні уявлення про соціальну роль чоловіка та жінки, що завдало шкоди фізичному чи психологічному здоров’ю, передбачені штрафи від 1700 до 3400 грн. Також можливе покарання у вигляді громадських робіт на строк від 20 до 40 годин, чи виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку.

Президент України Володимир Зеленський підписав цей закон №8329."
https://varta1.com.ua/news/ukrayintsiv- ... 87656.html
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 00:32

  Wirująświatła написав:
  Velz написав:Я так прикинул- аккурат оккупируют мою хату и будут хреначить с нее по правому берегу.
Лыхо.
переносите хату на правый берег)
  detroytred написав:«Ми не можемо дозволити Україні впасти, тому що якщо це станеться, то існує значна ймовірність того, що Америці доведеться втрутитися в конфлікт – не просто з нашими грошима, але з нашими військовослужбовцями», – висловився Джеффріс.
местный арестович? Почему не вмешались когда аннексировали Крым? почему не ввели миротворцев в 2016-2021 г когда не было активных боевых действий? Почему не вводят сейчас хотя бы в 200-300км от фронта чтобы дать путину сигнал куда лезть точно не стоит? Я уверен у Джеффриса есть ответы на эти вопросы. Зачем чего то ждать, мало людей погибло?

Відповіді на "почему..." в самій цитаті є.
Стосовно "зачем..." -- очевидно. Бо вважають що вигідніше чекати.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 00:35

  detroytred написав:Бо вважають що вигідніше чекати.
вот и дальше будут ждать.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 00:37

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Бо вважають що вигідніше чекати.
вот и будут ждать.

Я не Ванга. Майбутнього не можу бачити.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 00:48

  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Бо вважають що вигідніше чекати.
вот и будут ждать.

Я не Ванга. Майбутнього не можу бачити.

есть закономерности, не надо быть вангой предсказать что после осени наступит зима.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 01:06

  detroytred написав:Панове, коли будете сваритися, то майте на увазі:
"Закон збільшив відповідальність за сексуальні домагання та насильство за ознакою статі. Зокрема, за сексуальні домагання відтепер передбачена адміністративна відповідальність.

За вчинення будь-якого насильства щодо людини за ознакою статі, за стереотипні уявлення про соціальну роль чоловіка та жінки, що завдало шкоди фізичному чи психологічному здоров’ю, передбачені штрафи від 1700 до 3400 грн. Також можливе покарання у вигляді громадських робіт на строк від 20 до 40 годин, чи виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку.

Президент України Володимир Зеленський підписав цей закон №8329."
https://varta1.com.ua/news/ukrayintsiv- ... 87656.html

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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 01:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:І логічно припустити, що оце "не дозволити впасти Україні" крайньої лінією є по Дніпру. Бо далі це овсім капець
я вже ні в чому не впевнений. По-перше, ріка Дніпро сама по собі є дуже сильним природним рубежем, форсувати її можна буде лише коли української армії взагалі не стане. По-друге, якщо ситуація буде настільки поганою, то можна не форсувати Дніпро, а піти на Харківську, Сумську, Чернігівську області. Партнери у цьому випадку будуть лише мовчки спостерігати? Тоді чому саме Дніпро має таку вагу?
Найпростіше було просто не допустити нападу - ввести невеликий американський контингент на територію України у 21 році, щоб провести таку собі "червону лінію". А американські червоні лінії пуйло поважає - памʼятаємо про погрози ядерною зброєю у 22 році і чому про них раптово забули?
  detroytred написав:Комбат з великим досвідом. Вважає, що за півроку навіть за існуючих обставин є можливість створити лінію оборони, яку рашовійську буде занадто дорого знов штурмувати, як би за цей час вона не підготувалась
на Донбасі лінії оборони будувались 8 років, але як тільки у рашистів зʼявились КАБи, ці лінії витримують лише кілька місяців безперервних бомбардувань. Треба знищувати літаки на аеродромах або у повітрі далеко за лінією фронту. У нас будуть для цього засоби?
  detroytred написав:Нічого не треба вигадувати, а так прямо і вкажуть, що поки нема гарантій від повторного нападу або підготовленої лінії оборони, кордони не відкриють
пахне КНДР. Не знаю, звісно, але у суспільстві може похитнутися консенсус щодо підтримки такої заборони. І дайте вгадаю, виборів теж не буде "поки нема гарантій від повторного нападу або підготовленої лінії оборони"?
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