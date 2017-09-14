Velz написав:Я так прикинул- аккурат оккупируют мою хату и будут хреначить с нее по правому берегу. Лыхо.
переносите хату на правый берег)
detroytred написав:«Ми не можемо дозволити Україні впасти, тому що якщо це станеться, то існує значна ймовірність того, що Америці доведеться втрутитися в конфлікт – не просто з нашими грошима, але з нашими військовослужбовцями», – висловився Джеффріс.
местный арестович? Почему не вмешались когда аннексировали Крым? почему не ввели миротворцев в 2016-2021 г когда не было активных боевых действий? Почему не вводят сейчас хотя бы в 200-300км от фронта чтобы дать путину сигнал куда лезть точно не стоит? Я уверен у Джеффриса есть ответы на эти вопросы. Зачем чего то ждать, мало людей погибло, надо больше? Короче туфта это всё либо частное мнение либо самопиар. Поводов ввести войска сколько угодно, но нужен конечно же какой то особенный. Напомнило "с понедельника бросаю курить"
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 06 лис, 2024 00:29, всього редагувалось 1 раз.
Панове, коли будете сваритися, то майте на увазі: "Закон збільшив відповідальність за сексуальні домагання та насильство за ознакою статі. Зокрема, за сексуальні домагання відтепер передбачена адміністративна відповідальність.
За вчинення будь-якого насильства щодо людини за ознакою статі, за стереотипні уявлення про соціальну роль чоловіка та жінки, що завдало шкоди фізичному чи психологічному здоров’ю, передбачені штрафи від 1700 до 3400 грн. Також можливе покарання у вигляді громадських робіт на строк від 20 до 40 годин, чи виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку.
Velz написав:Я так прикинул- аккурат оккупируют мою хату и будут хреначить с нее по правому берегу. Лыхо.
переносите хату на правый берег)
detroytred написав:«Ми не можемо дозволити Україні впасти, тому що якщо це станеться, то існує значна ймовірність того, що Америці доведеться втрутитися в конфлікт – не просто з нашими грошима, але з нашими військовослужбовцями», – висловився Джеффріс.
местный арестович? Почему не вмешались когда аннексировали Крым? почему не ввели миротворцев в 2016-2021 г когда не было активных боевых действий? Почему не вводят сейчас хотя бы в 200-300км от фронта чтобы дать путину сигнал куда лезть точно не стоит? Я уверен у Джеффриса есть ответы на эти вопросы. Зачем чего то ждать, мало людей погибло?
Відповіді на "почему..." в самій цитаті є. Стосовно "зачем..." -- очевидно. Бо вважають що вигідніше чекати.
detroytred написав:Панове, коли будете сваритися, то майте на увазі: "Закон збільшив відповідальність за сексуальні домагання та насильство за ознакою статі. Зокрема, за сексуальні домагання відтепер передбачена адміністративна відповідальність.
За вчинення будь-якого насильства щодо людини за ознакою статі, за стереотипні уявлення про соціальну роль чоловіка та жінки, що завдало шкоди фізичному чи психологічному здоров’ю, передбачені штрафи від 1700 до 3400 грн. Також можливе покарання у вигляді громадських робіт на строк від 20 до 40 годин, чи виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку.
detroytred написав:І логічно припустити, що оце "не дозволити впасти Україні" крайньої лінією є по Дніпру. Бо далі це овсім капець
я вже ні в чому не впевнений. По-перше, ріка Дніпро сама по собі є дуже сильним природним рубежем, форсувати її можна буде лише коли української армії взагалі не стане. По-друге, якщо ситуація буде настільки поганою, то можна не форсувати Дніпро, а піти на Харківську, Сумську, Чернігівську області. Партнери у цьому випадку будуть лише мовчки спостерігати? Тоді чому саме Дніпро має таку вагу? Найпростіше було просто не допустити нападу - ввести невеликий американський контингент на територію України у 21 році, щоб провести таку собі "червону лінію". А американські червоні лінії пуйло поважає - памʼятаємо про погрози ядерною зброєю у 22 році і чому про них раптово забули?
detroytred написав:Комбат з великим досвідом. Вважає, що за півроку навіть за існуючих обставин є можливість створити лінію оборони, яку рашовійську буде занадто дорого знов штурмувати, як би за цей час вона не підготувалась
на Донбасі лінії оборони будувались 8 років, але як тільки у рашистів зʼявились КАБи, ці лінії витримують лише кілька місяців безперервних бомбардувань. Треба знищувати літаки на аеродромах або у повітрі далеко за лінією фронту. У нас будуть для цього засоби?
detroytred написав:Нічого не треба вигадувати, а так прямо і вкажуть, що поки нема гарантій від повторного нападу або підготовленої лінії оборони, кордони не відкриють
пахне КНДР. Не знаю, звісно, але у суспільстві може похитнутися консенсус щодо підтримки такої заборони. І дайте вгадаю, виборів теж не буде "поки нема гарантій від повторного нападу або підготовленої лінії оборони"?