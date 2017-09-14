Додано: Сер 06 лис, 2024 01:48

sashaqbl написав: ЛАД написав: О рпв...

О рпв...

Цікава позиція, але доволі однобока. Спробую відповісти:

ЛАД написав: Об экономике..

Об экономике..

В обох сторін економіка в сраці. В нас, звісно, гірше. Але при цьому ми можемо розраховувати на певний рівень зовнішнього фінансування і підтримки, РФ може розраховувати тільки на продаж енергоносіїв. Зниження ціним на нафту пішло б нам на користь. Саудити грозяться, але ніяк не дійдуть до діла. Цікава позиція, але доволі однобока. Спробую відповісти:В обох сторін економіка в сраці. В нас, звісно, гірше. Але при цьому ми можемо розраховувати на певний рівень зовнішнього фінансування і підтримки, РФ може розраховувати тільки на продаж енергоносіїв. Зниження ціним на нафту пішло б нам на користь. Саудити грозяться, але ніяк не дійдуть до діла.

мечты

Рассчитывать

ЛАД написав: 024 14:49

Оружие...

024 14:49Оружие...

Погоджуюсь, партнери дають нам недостатньо. Разом з тим, вони плюс мінус підтримують рівень забезпечення. Перед цим був провал, але в останніх пакетах 2000 хамві, кілька десяьтків абрамсів, 200 страйкерів.

Французи готують і озброюють 161 бригаду.

В РФ сшвидкість зняття з консервації бронетехніки порівняно з 23 роком впала вдвічі. Бо безпілотникам - вони запускають більше, але наші удари теж болючі. Якщо реально ведуться переговори щодо неударів по енергетичній інфраструктурі - то це велике досягнення ГУР/СБУ. Погоджуюсь, партнери дають нам недостатньо. Разом з тим, вони плюс мінус підтримують рівень забезпечення. Перед цим був провал, але в останніх пакетах 2000 хамві, кілька десяьтків абрамсів, 200 страйкерів.Французи готують і озброюють 161 бригаду.В РФ сшвидкість зняття з консервації бронетехніки порівняно з 23 роком впала вдвічі. Бо безпілотникам - вони запускають більше, але наші удари теж болючі. Якщо реально ведуться переговори щодо неударів по енергетичній інфраструктурі - то це велике досягнення ГУР/СБУ.

ЛАД написав: Люди...

Люди...

Проблеми з людьми є в обох сторін. Не з доброго життя РФ залучає корейців.

Недавно бачив інфу, що в ВПК РФ не закрито 163 тис. вакансій. Нам в цьому плані легше жертвувати людьми з економіки на користь ЗСУ. РФ таких можливостей немає, тому й платять великі гроші замість мобілізації. Проблеми з людьми є в обох сторін. Не з доброго життя РФ залучає корейців.Недавно бачив інфу, що в ВПК РФ не закрито 163 тис. вакансій. Нам в цьому плані легше жертвувати людьми з економіки на користь ЗСУ. РФ таких можливостей немає, тому й платять великі гроші замість мобілізації.

Хочу відмітити проблему з кваліфікованими спеціалістами, особливо старшими офіцерами в нас. Збудована вертикаль сприяє карєрному росту уєбанів, бо нема адекватних критеріїв росту. Саме в цьому я бачу найбільшу загрозу для країни.

Вертикаль єбланів, починаючи від верховного головноєбланствующого. Коли батальйони однієї бригади воюють на різних ділянках фронту, коли формують нові бригади, а в старих по 30-40% комплектації. Коли воюють приданими батальйонами і БТГ замість формування нормальної статичної структури. РФ в цьому попереду - вони сформували стабільну структуру управління, ефективнішу ніж наша.

Стосовно переговорів - не має значення, які буде лінія РПВ, якщо в РФ буде право вето на допомогу Україні у випадку нападу. Цей пункт куди важливіший ніж умови на землі.

В цьому плані я вважаю, що зараз умови для переговорів кращі, ніж були 2 роки тому. РФ виснажена. І якщо хуйло погодиться на переговори - то це буде означати, що він не в стані продовжувати війну

Оптимистично. "В нас гірше" - как-то сильно мягко. У них в экономике проблемы, и немалые. Но у нас сегодня экономики практически нет. Если половина бюджета за счёт кредитов и дотаций Запада, то о какой экономике можно говорить?"ми можемо розраховувати на певний рівень зовнішнього фінансування", но гарантий никаких нет. Учитывая, что в Европе укрепляются позиции крайне левых и правых, предсказывать на большой срок достаточно рискованно.Да, у них может не хватить денег и придётся печатать, следствие - инфляция. Это плохо, но жить с этим можно. Пример - Турция. Мечты о падении цен на нефть пока только. Произойдёт ли это большой вопрос.на это нельзя.Согласен. Но танки в нашей войне пока не играли заметной роли. Благодаря ПТУРСам и дронам. А вот по артиллерии и ракетам они, во-первых, сильно наращивают собственное производство, во-вторых, получают от своих "партнёров". И пока что имеют постоянное значительное превосходство. Об авиации и говорить не приходится.И по Humvee: "Лише в жовтні ЗСУбільш ніж 220 одиниць такої техніки таз початку 2024 року." (). Т.е. поставляемые 2000 это восполнение боевых потерь.Не з доброго. Тем не менее, российская диктатура пока что обходится без бусификации, ограничиваясь добровольным набором. Нам уже давно приходится прибегать к силовым методам набора и пока не очень успешно.Вот это я никак не пойму. Очень странно. Обычно во время войны, в отличие от мирного времени, хорошо видны боевые качества офицеров и продвигаются как раз достойные. Почему у нас не так?И я вас уже несколько раз просил не разбрасываться эпитетами. В следующий раз на посты с такими эпитетами просто не буду отвечать.Не вижу никакой логики. Не знаю, насколько виснажена РФ, но мы явно виснажені сильнее. Об этом, в частности, свидетельствуют ваши же посты - о некомплектах на фронте.И согласие на переговоры совсем не обязательно означает, "що він не в стані продовжувати війну". Но если государство (Путин) считает, что полученные уже результаты устраивают или что можно добиться нужных путём переговоров, а не войны, то почему бы и не поговорить.О праве вето я уже вам ответил в другом посте, не буду повторяться.