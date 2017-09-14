Velz написав:Я так прикинул- аккурат оккупируют мою хату и будут хреначить с нее по правому берегу. Лыхо.
переносите хату на правый берег)
detroytred написав:«Ми не можемо дозволити Україні впасти, тому що якщо це станеться, то існує значна ймовірність того, що Америці доведеться втрутитися в конфлікт – не просто з нашими грошима, але з нашими військовослужбовцями», – висловився Джеффріс.
местный арестович? Почему не вмешались когда аннексировали Крым? почему не ввели миротворцев в 2016-2021 г когда не было активных боевых действий? Почему не вводят сейчас хотя бы в 200-300км от фронта чтобы дать путину сигнал куда лезть точно не стоит? Я уверен у Джеффриса есть ответы на эти вопросы. Зачем чего то ждать, мало людей погибло, надо больше? Короче туфта это всё либо частное мнение либо самопиар. Поводов ввести войска сколько угодно, но нужен конечно же какой то особенный. Напомнило "с понедельника бросаю курить"
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 06 лис, 2024 00:29, всього редагувалось 1 раз.
Панове, коли будете сваритися, то майте на увазі: "Закон збільшив відповідальність за сексуальні домагання та насильство за ознакою статі. Зокрема, за сексуальні домагання відтепер передбачена адміністративна відповідальність.
За вчинення будь-якого насильства щодо людини за ознакою статі, за стереотипні уявлення про соціальну роль чоловіка та жінки, що завдало шкоди фізичному чи психологічному здоров’ю, передбачені штрафи від 1700 до 3400 грн. Також можливе покарання у вигляді громадських робіт на строк від 20 до 40 годин, чи виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку.
Velz написав:Я так прикинул- аккурат оккупируют мою хату и будут хреначить с нее по правому берегу. Лыхо.
переносите хату на правый берег)
detroytred написав:«Ми не можемо дозволити Україні впасти, тому що якщо це станеться, то існує значна ймовірність того, що Америці доведеться втрутитися в конфлікт – не просто з нашими грошима, але з нашими військовослужбовцями», – висловився Джеффріс.
местный арестович? Почему не вмешались когда аннексировали Крым? почему не ввели миротворцев в 2016-2021 г когда не было активных боевых действий? Почему не вводят сейчас хотя бы в 200-300км от фронта чтобы дать путину сигнал куда лезть точно не стоит? Я уверен у Джеффриса есть ответы на эти вопросы. Зачем чего то ждать, мало людей погибло?
Відповіді на "почему..." в самій цитаті є. Стосовно "зачем..." -- очевидно. Бо вважають що вигідніше чекати.
detroytred написав:Панове, коли будете сваритися, то майте на увазі: "Закон збільшив відповідальність за сексуальні домагання та насильство за ознакою статі. Зокрема, за сексуальні домагання відтепер передбачена адміністративна відповідальність.
За вчинення будь-якого насильства щодо людини за ознакою статі, за стереотипні уявлення про соціальну роль чоловіка та жінки, що завдало шкоди фізичному чи психологічному здоров’ю, передбачені штрафи від 1700 до 3400 грн. Також можливе покарання у вигляді громадських робіт на строк від 20 до 40 годин, чи виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку.
detroytred написав:І логічно припустити, що оце "не дозволити впасти Україні" крайньої лінією є по Дніпру. Бо далі це овсім капець
я вже ні в чому не впевнений. По-перше, ріка Дніпро сама по собі є дуже сильним природним рубежем, форсувати її можна буде лише коли української армії взагалі не стане. По-друге, якщо ситуація буде настільки поганою, то можна не форсувати Дніпро, а піти на Харківську, Сумську, Чернігівську області. Партнери у цьому випадку будуть лише мовчки спостерігати? Тоді чому саме Дніпро має таку вагу? Найпростіше було просто не допустити нападу - ввести невеликий американський контингент на територію України у 21 році, щоб провести таку собі "червону лінію". А американські червоні лінії пуйло поважає - памʼятаємо про погрози ядерною зброєю у 22 році і чому про них раптово забули?
detroytred написав:Комбат з великим досвідом. Вважає, що за півроку навіть за існуючих обставин є можливість створити лінію оборони, яку рашовійську буде занадто дорого знов штурмувати, як би за цей час вона не підготувалась
на Донбасі лінії оборони будувались 8 років, але як тільки у рашистів зʼявились КАБи, ці лінії витримують лише кілька місяців безперервних бомбардувань. Треба знищувати літаки на аеродромах або у повітрі далеко за лінією фронту. У нас будуть для цього засоби?
detroytred написав:Нічого не треба вигадувати, а так прямо і вкажуть, що поки нема гарантій від повторного нападу або підготовленої лінії оборони, кордони не відкриють
пахне КНДР. Не знаю, звісно, але у суспільстві може похитнутися консенсус щодо підтримки такої заборони. І дайте вгадаю, виборів теж не буде "поки нема гарантій від повторного нападу або підготовленої лінії оборони"?
Цікава позиція, але доволі однобока. Спробую відповісти:
ЛАД написав:Об экономике..
В обох сторін економіка в сраці. В нас, звісно, гірше. Але при цьому ми можемо розраховувати на певний рівень зовнішнього фінансування і підтримки, РФ може розраховувати тільки на продаж енергоносіїв. Зниження ціним на нафту пішло б нам на користь. Саудити грозяться, але ніяк не дійдуть до діла.
Оптимистично. "В нас гірше" - как-то сильно мягко. У них в экономике проблемы, и немалые. Но у нас сегодня экономики практически нет. Если половина бюджета за счёт кредитов и дотаций Запада, то о какой экономике можно говорить? "ми можемо розраховувати на певний рівень зовнішнього фінансування", но гарантий никаких нет. Учитывая, что в Европе укрепляются позиции крайне левых и правых, предсказывать на большой срок достаточно рискованно. Да, у них может не хватить денег и придётся печатать, следствие - инфляция. Это плохо, но жить с этим можно. Пример - Турция. Мечты о падении цен на нефть пока только мечты. Произойдёт ли это большой вопрос. Рассчитывать на это нельзя.
ЛАД написав:024 14:49 Оружие...
Погоджуюсь, партнери дають нам недостатньо. Разом з тим, вони плюс мінус підтримують рівень забезпечення. Перед цим був провал, але в останніх пакетах 2000 хамві, кілька десяьтків абрамсів, 200 страйкерів. Французи готують і озброюють 161 бригаду. В РФ сшвидкість зняття з консервації бронетехніки порівняно з 23 роком впала вдвічі. Бо безпілотникам - вони запускають більше, але наші удари теж болючі. Якщо реально ведуться переговори щодо неударів по енергетичній інфраструктурі - то це велике досягнення ГУР/СБУ.
Согласен. Но танки в нашей войне пока не играли заметной роли. Благодаря ПТУРСам и дронам. А вот по артиллерии и ракетам они, во-первых, сильно наращивают собственное производство, во-вторых, получают от своих "партнёров". И пока что имеют постоянное значительное превосходство. Об авиации и говорить не приходится. И по Humvee: "Лише в жовтні ЗСУ втратили більш ніж 220 одиниць такої техніки та майже 2000 одиниць з початку 2024 року." (https://tsn.ua/ukrayina/ssha-peredadut-ukrayini-2000-humvee-yak-cya-tehnika-dopomozhe-zsu-na-fronti-2689791.html). Т.е. поставляемые 2000 это восполнение боевых потерь.
ЛАД написав:Люди...
Проблеми з людьми є в обох сторін. Не з доброго життя РФ залучає корейців. Недавно бачив інфу, що в ВПК РФ не закрито 163 тис. вакансій. Нам в цьому плані легше жертвувати людьми з економіки на користь ЗСУ. РФ таких можливостей немає, тому й платять великі гроші замість мобілізації.
Не з доброго. Тем не менее, российская диктатура пока что обходится без бусификации, ограничиваясь добровольным набором. Нам уже давно приходится прибегать к силовым методам набора и пока не очень успешно.
Хочу відмітити проблему з кваліфікованими спеціалістами, особливо старшими офіцерами в нас. Збудована вертикаль сприяє карєрному росту уєбанів, бо нема адекватних критеріїв росту. Саме в цьому я бачу найбільшу загрозу для країни. Вертикаль єбланів, починаючи від верховного головноєбланствующого. Коли батальйони однієї бригади воюють на різних ділянках фронту, коли формують нові бригади, а в старих по 30-40% комплектації. Коли воюють приданими батальйонами і БТГ замість формування нормальної статичної структури. РФ в цьому попереду - вони сформували стабільну структуру управління, ефективнішу ніж наша.
Вот это я никак не пойму. Очень странно. Обычно во время войны, в отличие от мирного времени, хорошо видны боевые качества офицеров и продвигаются как раз достойные. Почему у нас не так? И я вас уже несколько раз просил не разбрасываться эпитетами. В следующий раз на посты с такими эпитетами просто не буду отвечать.
Стосовно переговорів - не має значення, які буде лінія РПВ, якщо в РФ буде право вето на допомогу Україні у випадку нападу. Цей пункт куди важливіший ніж умови на землі. В цьому плані я вважаю, що зараз умови для переговорів кращі, ніж були 2 роки тому. РФ виснажена. І якщо хуйло погодиться на переговори - то це буде означати, що він не в стані продовжувати війну
Не вижу никакой логики. Не знаю, насколько виснажена РФ, но мы явно виснажені сильнее. Об этом, в частности, свидетельствуют ваши же посты - о некомплектах на фронте. И согласие на переговоры совсем не обязательно означает, "що він не в стані продовжувати війну". Но если государство (Путин) считает, что полученные уже результаты устраивают или что можно добиться нужных путём переговоров, а не войны, то почему бы и не поговорить.
О праве вето я уже вам ответил в другом посте, не буду повторяться.