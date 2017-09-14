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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10771107721077310774>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 85
до кінця 2024 року
18%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
6%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
37
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 02:04

  thenewepic написав:
  detroytred написав:І логічно припустити, що оце "не дозволити впасти Україні" крайньої лінією є по Дніпру. Бо далі це овсім капець
я вже ні в чому не впевнений. По-перше, ріка Дніпро сама по собі є дуже сильним природним рубежем, форсувати її можна буде лише коли української армії взагалі не стане. По-друге, якщо ситуація буде настільки поганою, то можна не форсувати Дніпро, а піти на Харківську, Сумську, Чернігівську області. Партнери у цьому випадку будуть лише мовчки спостерігати? Тоді чому саме Дніпро має таку вагу?
Найпростіше було просто не допустити нападу - ввести невеликий американський контингент на територію України у 21 році, щоб провести таку собі "червону лінію". А американські червоні лінії пуйло поважає - памʼятаємо про погрози ядерною зброєю у 22 році і чому про них раптово забули?
  detroytred написав:Комбат з великим досвідом. Вважає, що за півроку навіть за існуючих обставин є можливість створити лінію оборони, яку рашовійську буде занадто дорого знов штурмувати, як би за цей час вона не підготувалась
на Донбасі лінії оборони будувались 8 років, але як тільки у рашистів зʼявились КАБи, ці лінії витримують лише кілька місяців безперервних бомбардувань. Треба знищувати літаки на аеродромах або у повітрі далеко за лінією фронту. У нас будуть для цього засоби?
  detroytred написав:Нічого не треба вигадувати, а так прямо і вкажуть, що поки нема гарантій від повторного нападу або підготовленої лінії оборони, кордони не відкриють
пахне КНДР. Не знаю, звісно, але у суспільстві може похитнутися консенсус щодо підтримки такої заборони. І дайте вгадаю, виборів теж не буде "поки нема гарантій від повторного нападу або підготовленої лінії оборони"?
Консенсунс є. По опитуванням 75 відсотків українців підтримуютт закриття кордонів та боротьбу з корупцією.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 02:09

  jump написав:У Польщі заявили, що Зеленський хоче втягнути їх у війну з росією

Про це Гавковський сказав в ефірі Radio Zet.

Його спитали, чи чесно українська влада поводиться щодо Польщі, на що він відповів: «Ні». Він розкритикував Зеленського за його заяви, які «не гідні політика, який багато чим зобов’язаний Польщі».

«Подарована техніка, громадяни подбали, Польща великий друг України, транспортний вузол. Мені здавалося, що в таких ситуаціях треба говорити комусь “дякую”, а не цькувати» :oops: :lol: , — каже Гавковський.
.............
За його словами, він очікує від України та, зокрема, Зеленського, щоб ті цінували «друга, який подав тобі руку у важкі моменти, і не критикували його, коли виявляється, що ми хочемо ще більше». 8)
https://hromadske.ua/viyna/234055-u-pol ... z-rosiyeiu

воно знову ся обдристало :oops:

Что-то у нас до хрена "друзей", которые хотят, чтобы их благодарили, и обижаются, что им недостаточно низко кланяются за их помощь. Но при этом погибают украинцы и бомбят и разрушают украинские города, а "друзья" спокойно живут в тепле и уюте.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 02:11

  Xenon написав:
  Shaman написав:для нас ключове - гарантії. що там в бразильсько-китайському плані про гарантії? нічого?

Гарантії для нас можуть бути і спрацюють тільки в одному варіанті - Якщо на лінію зіткнення буде введений зарубіжниій війсковий контингент (НАТО, США, ЕС, або миротворці ООН) - всі інші гарантії підписані на бумажках , вибиті на скрижалях і т.п. = не вартують рівним словом НІ-ЧЬО-ГО
Практика показывает, что "миротворці ООН" не очень спасают.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 02:15

  lapay написав: Напишіть свою версію, чому Зе так проти бразильсько-китайського мирного плану.


Боится за личную безопасность. Внутри страны - от тех кому не понравится потеря жизней и территорий, за границей - от тех кому не понравилось тикать от погранцов и тцк. А охрана после выборов может и в конвой превратится.

П.С. Собственно, вот тут об этом

Востаннє редагувалось katso в Сер 06 лис, 2024 02:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 02:17

  fler написав:..........
  sashaqbl написав:І ще, ви чомусь вперто ігнорите проблему переховування громадян від мобілізації. А брак розумних, кваліфікованих спеціалістів - це одна з найбільших проблем ЗСУ...

Навіщо ворогу про це знати?

А ворог про це не знає? :shock:
Об этом говорят и пишут все, кому не лень, начиная от наших солдат и заканчивая самыми известными западными СМИ.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 02:20

  Banderlog написав:По опитуванням 75 відсотків українців підтримуютт закриття кордонів та боротьбу з корупцією.


Если б оно так было на самом деле не было бы необходимости в закрытии границ. А так все эти соцопросы напоминают голосования на советских съездах различных уровней, там тоже все было "единогласно".
katso
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 02:21

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Ви хоч розумієте що пишете?
Тобто РФ нападає на Україну, Польща хоче допомогти Україні, а РФ така: "ні, ні, не можна, я накладаю вето на цю допомогу бо ми підписали договір з Україною в 2024 році" І Польща така: "ааа, ну тоді ок, не буду допомагати."
Ну що за маячня? Не буде такого і бути не може.

Перечитайте договір. І статтю, яку самі ж скидали.
Переговори завершилися, коли договір було майже погоджено. Крім одного моменту, який власне визначав право вето РФ на допомогу Україні. І який виявився ключовим для обох сторін...
Не правда. Это далеко не единственный не согласованный момент и, возможно, не самый сложный.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 02:40

  lapay написав:
  Shaman написав:надто багато посилань один на одного. як воно насправді невідомо.

Тому я з посиланням на ..., кажу що Зеленський посилає сигнали, що готовий це обговорювати

Там було посилання на першоджерело https://www.nytimes.com/2023/12/23/worl ... -fire.html
Не треба крутити задом.

У першоджерелі посилання на якісь анонімні джерела. Дуже переконливо.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 02:53

  budivelnik написав:............
Давайте дивимось тренди....
Кількість населення на території яку займає сьогоднішня Україна
1719 - 5,7 млн осіб
1800 - 8 млн осіб
1900 - 29 млн осіб
1915 - 38,6 млн осіб
1926 - 35 млн осіб
1939 - 41 млн осіб
1950 - 36,6 млн осіб
1970 - 47,1 млн осіб
1990 - 51 млн осіб
1993 - 52 млн осіб
2001 - 48,5 млн осіб
2014 - 45,43 млн осіб

То що там у нас з трендами ? Останні 125 років
20 росли (1900-1920)
10 падали 1920-1930
10 росли 1930-1940
10 падали 1940-1950
40 росли 1950-1990
35 падали 1990-2025

Розміри росту/падіння всюди однакові +/-8 млн
Всі періоди падіння напряму повязані з педерацією

Каким образом падение численности в 1990-2025 "повязано з педерацією"? В 2022-2024 понятно. А в 1990-2021?
Из 3 периодов роста по вашей классификации 2 связаны тоже с "педерацією", точнее, с Союзом. Причём последний - 1950-1990 - наиболее длительный и сильный. При том, что рождаемость в эти годы постепенно снижалась.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 02:56

  jump написав:
  Shaman написав:............
перша приватна ні?


є кілька непоганих варіацій... але як дитині совка 8) це вже не те..смак того пива це щось 8) весь совок за ним гасав...

"Дитина совка", по личным данным вам 24 года. :)
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