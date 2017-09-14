detroytred написав:І логічно припустити, що оце "не дозволити впасти Україні" крайньої лінією є по Дніпру. Бо далі це овсім капець
я вже ні в чому не впевнений. По-перше, ріка Дніпро сама по собі є дуже сильним природним рубежем, форсувати її можна буде лише коли української армії взагалі не стане. По-друге, якщо ситуація буде настільки поганою, то можна не форсувати Дніпро, а піти на Харківську, Сумську, Чернігівську області. Партнери у цьому випадку будуть лише мовчки спостерігати? Тоді чому саме Дніпро має таку вагу? Найпростіше було просто не допустити нападу - ввести невеликий американський контингент на територію України у 21 році, щоб провести таку собі "червону лінію". А американські червоні лінії пуйло поважає - памʼятаємо про погрози ядерною зброєю у 22 році і чому про них раптово забули?
detroytred написав:Комбат з великим досвідом. Вважає, що за півроку навіть за існуючих обставин є можливість створити лінію оборони, яку рашовійську буде занадто дорого знов штурмувати, як би за цей час вона не підготувалась
на Донбасі лінії оборони будувались 8 років, але як тільки у рашистів зʼявились КАБи, ці лінії витримують лише кілька місяців безперервних бомбардувань. Треба знищувати літаки на аеродромах або у повітрі далеко за лінією фронту. У нас будуть для цього засоби?
detroytred написав:Нічого не треба вигадувати, а так прямо і вкажуть, що поки нема гарантій від повторного нападу або підготовленої лінії оборони, кордони не відкриють
пахне КНДР. Не знаю, звісно, але у суспільстві може похитнутися консенсус щодо підтримки такої заборони. І дайте вгадаю, виборів теж не буде "поки нема гарантій від повторного нападу або підготовленої лінії оборони"?
Консенсунс є. По опитуванням 75 відсотків українців підтримуютт закриття кордонів та боротьбу з корупцією.
jump написав:У Польщі заявили, що Зеленський хоче втягнути їх у війну з росією
Про це Гавковський сказав в ефірі Radio Zet.
Його спитали, чи чесно українська влада поводиться щодо Польщі, на що він відповів: «Ні». Він розкритикував Зеленського за його заяви, які «не гідні політика, який багато чим зобов’язаний Польщі».
«Подарована техніка, громадяни подбали, Польща великий друг України, транспортний вузол. Мені здавалося, що в таких ситуаціях треба говорити комусь “дякую”, а не цькувати» , — каже Гавковський. ............. За його словами, він очікує від України та, зокрема, Зеленського, щоб ті цінували «друга, який подав тобі руку у важкі моменти, і не критикували його, коли виявляється, що ми хочемо ще більше». https://hromadske.ua/viyna/234055-u-pol ... z-rosiyeiu
воно знову ся обдристало
Что-то у нас до хрена "друзей", которые хотят, чтобы их благодарили, и обижаются, что им недостаточно низко кланяются за их помощь. Но при этом погибают украинцы и бомбят и разрушают украинские города, а "друзья" спокойно живут в тепле и уюте.
Shaman написав:для нас ключове - гарантії. що там в бразильсько-китайському плані про гарантії? нічого?
Гарантії для нас можуть бути і спрацюють тільки в одному варіанті - Якщо на лінію зіткнення буде введений зарубіжниій війсковий контингент (НАТО, США, ЕС, або миротворці ООН) - всі інші гарантії підписані на бумажках , вибиті на скрижалях і т.п. = не вартують рівним словом НІ-ЧЬО-ГО
Практика показывает, что "миротворці ООН" не очень спасают.
lapay написав: Напишіть свою версію, чому Зе так проти бразильсько-китайського мирного плану.
Боится за личную безопасность. Внутри страны - от тех кому не понравится потеря жизней и территорий, за границей - от тех кому не понравилось тикать от погранцов и тцк. А охрана после выборов может и в конвой превратится.
П.С. Собственно, вот тут об этом
Востаннє редагувалось katso в Сер 06 лис, 2024 02:21, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:Ви хоч розумієте що пишете? Тобто РФ нападає на Україну, Польща хоче допомогти Україні, а РФ така: "ні, ні, не можна, я накладаю вето на цю допомогу бо ми підписали договір з Україною в 2024 році" І Польща така: "ааа, ну тоді ок, не буду допомагати." Ну що за маячня? Не буде такого і бути не може.
Перечитайте договір. І статтю, яку самі ж скидали. Переговори завершилися, коли договір було майже погоджено. Крім одного моменту, який власне визначав право вето РФ на допомогу Україні. І який виявився ключовим для обох сторін...
Не правда. Это далеко не единственный не согласованный момент и, возможно, не самый сложный.
budivelnik написав:............ Давайте дивимось тренди.... Кількість населення на території яку займає сьогоднішня Україна 1719 - 5,7 млн осіб 1800 - 8 млн осіб 1900 - 29 млн осіб 1915 - 38,6 млн осіб 1926 - 35 млн осіб 1939 - 41 млн осіб 1950 - 36,6 млн осіб 1970 - 47,1 млн осіб 1990 - 51 млн осіб 1993 - 52 млн осіб 2001 - 48,5 млн осіб 2014 - 45,43 млн осіб
То що там у нас з трендами ? Останні 125 років 20 росли (1900-1920) 10 падали 1920-1930 10 росли 1930-1940 10 падали 1940-1950 40 росли 1950-1990 35 падали 1990-2025
Розміри росту/падіння всюди однакові +/-8 млн Всі періоди падіння напряму повязані з педерацією
Каким образом падение численности в 1990-2025 "повязано з педерацією"? В 2022-2024 понятно. А в 1990-2021? Из 3 периодов роста по вашей классификации 2 связаны тоже с "педерацією", точнее, с Союзом. Причём последний - 1950-1990 - наиболее длительный и сильный. При том, что рождаемость в эти годы постепенно снижалась.