Додано: Сер 06 лис, 2024 02:59

katso написав: lapay написав: Напишіть свою версію, чому Зе так проти бразильсько-китайського мирного плану. Напишіть свою версію, чому Зе так проти бразильсько-китайського мирного плану.



Боится за личную безопасность. Внутри страны - от тех кому не понравится потеря жизней и территорий, за границей - от тех кому не понравилось тикать от погранцов и тцк. А охрана после выборов может и в конвой превратится.



П.С. Собственно, вот тут об этом



Боится за личную безопасность. Внутри страны - от тех кому не понравится потеря жизней и территорий, за границей - от тех кому не понравилось тикать от погранцов и тцк. А охрана после выборов может и в конвой превратится.П.С. Собственно, вот тут об этом

да кому он нафиг сдался тот Зеленский. пройдут выборы, будет умным — вообще на них не пойдет, даст пару интервью да на пенсию. в Украине нет смысла сидеть, пусть в Хорватию какую поедет да и фиг с ним.охрана, конвой, безопасность от тех, кто бегал от ТЦК (это как раз те, кто готов в ближайшее сражение вступить)))просто все эти мирные планы, несмотря на название, никакие не мирные и тем более не планы. я вам могу их за вечер десяток написать, только вот толку никакого.путин — чувак с протекшей давно крышей, да и вся страна такая же там, его следует так и рассматривать. если нет воли его связать и отправить в психушку, остается только ждать, пока он сам сдохнет, попутно стараясь подольше продержаться. союзников у нас нет, тем более могущих тягаться по военной силе с рашкой. нигде в мире с недееспособными не заключают договора, а опекуна не нашлось. ну либо мы сами нанесем рашке такой урон, что они лягут, хотя это маловероятно, конечно. еще и кндр с ираном помогают