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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 06 лис, 2024 02:59
katso написав: lapay написав:
Напишіть свою версію, чому Зе так проти бразильсько-китайського мирного плану.
Боится за личную безопасность. Внутри страны - от тех кому не понравится потеря жизней и территорий, за границей - от тех кому не понравилось тикать от погранцов и тцк. А охрана после выборов может и в конвой превратится.
П.С. Собственно, вот тут об этом
да кому он нафиг сдался тот Зеленский. пройдут выборы, будет умным — вообще на них не пойдет, даст пару интервью да на пенсию. в Украине нет смысла сидеть, пусть в Хорватию какую поедет да и фиг с ним.
охрана, конвой, безопасность от тех, кто бегал от ТЦК (это как раз те, кто готов в ближайшее сражение вступить)))
просто все эти мирные планы, несмотря на название, никакие не мирные и тем более не планы. я вам могу их за вечер десяток написать, только вот толку никакого.
путин — чувак с протекшей давно крышей, да и вся страна такая же там, его следует так и рассматривать. если нет воли его связать и отправить в психушку, остается только ждать, пока он сам сдохнет, попутно стараясь подольше продержаться. союзников у нас нет, тем более могущих тягаться по военной силе с рашкой. нигде в мире с недееспособными не заключают договора, а опекуна не нашлось. ну либо мы сами нанесем рашке такой урон, что они лягут, хотя это маловероятно, конечно. еще и кндр с ираном помогают
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в Сер 06 лис, 2024 03:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 06 лис, 2024 03:00
detroytred написав:
........
Партнери волають, що аби захистилися (зберегли суверенітет), а Зе про фундаментальну поразку ворогу.
В 2023 партнери не волали.
Комбат Сліп прямим текстом каже, що навіть за півроку рпв ми можемо зробити те, що рфія не схоче знов нападати.
Комбат Сліп може казати, що завгодно. Ему не строить заводы, не осваивать производство вооружений. Он может считать, что это реально сделать по мановению волшебной палочки за месяц, а за оставшиеся 5 произвести кучу оружия на ближайшие 5 лет.
И может считать, что за эти же "півроку рпв ми можемо" создать, обучить и вооружить 2-миллионную армию.
Реальная жизнь сильно отличается от его слов.
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Додано: Сер 06 лис, 2024 03:23
thenewepic написав:
........
По-перше, ріка Дніпро сама по собі є дуже сильним природним рубежем, форсувати її можна буде лише коли української армії взагалі не стане.
..........
Форсировали Днепр дважды - сначала вермахт, потом Красная армия. Оба раза у противника была достаточно сильная армия.
Более того, форсировали даже Ла-Манш, хотя это значительно более "сильний природний рубіж".
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