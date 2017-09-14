Додано: Сер 06 лис, 2024 04:44

thenewepic написав: щодо вас мені не сильно зрозуміло - нехай ви, вже не молода людина, що прожила життя, вас не лякає окупація (явна або неявна), але чи хотіли би, щоб ваші діти-внуки жили у країні з такими порядками, як в росії або білорусі? Чи ви сподіваєтесь на чарівний "авось", що на наступний день після капітуляції пуйло здохне, на росії настане бардак, вони від нас відчепляться і дадуть жити, як ми самі хочемо? щодо вас мені не сильно зрозуміло - нехай ви, вже не молода людина, що прожила життя, вас не лякає окупація (явна або неявна), але чи хотіли би, щоб ваші діти-внуки жили у країні з такими порядками, як в росії або білорусі? Чи ви сподіваєтесь на чарівний "авось", що на наступний день після капітуляції пуйло здохне, на росії настане бардак, вони від нас відчепляться і дадуть жити, як ми самі хочемо?

thenewepic написав: ЛАД написав: Условия для переговоров, о чём говорит Letusrock, у нас сегодня точно хуже, чем осенью 2022-весной 2023. Даже спорить не о чем Условия для переговоров, о чём говорит Letusrock, у нас сегодня точно хуже, чем осенью 2022-весной 2023. Даже спорить не о чем питання не в тому, які умови для початку переговорів, а на які поступки готові йти сторони, де їх "червоні лінії". Якщо російська сторона не була готова відпустити Україну зі своєї сфери впливу, ні до якого компромісу сторони не прийшли б. питання не в тому, які умови для початку переговорів, а на які поступки готові йти сторони, де їх "червоні лінії". Якщо російська сторона не була готова відпустити Україну зі своєї сфери впливу, ні до якого компромісу сторони не прийшли б.

ЛАД написав: Условия Стамбула, если вам так хочется, можете называть капитуляцией, хотя это не так Условия Стамбула, если вам так хочется, можете называть капитуляцией, хотя это не так це саме так. Обмеження кількості військових + обмеження на кількість і номенклатуру озброєння + сама росія у складі гарантів з правом вето - це гарантований якщо не напад, то постійна його загроза до смерті пуйла в кращому разі (а якщо поточний режим збережеться і після його смерті, що є дуже ймовірним, то навіть довше, на невизначений термін). Таким чином, це ситуація сучасної Грузії, коли значна частина населення так залякана війною, що готова голосувати навіть за тих, хто розсварився з Заходом і хоче знищити опозицію.

Плюс, нам буде ще гірше, бо грузин принаймні не заставляють робити російську другою державною мовою у себе. це саме так. Обмеження кількості військових + обмеження на кількість і номенклатуру озброєння + сама росія у складі гарантів з правом вето - це гарантований якщо не напад, то постійна його загроза до смерті пуйла в кращому разі (а якщо поточний режим збережеться і після його смерті, що є дуже ймовірним, то навіть довше, на невизначений термін). Таким чином, це ситуація сучасної Грузії, коли значна частина населення так залякана війною, що готова голосувати навіть за тих, хто розсварився з Заходом і хоче знищити опозицію.Плюс, нам буде ще гірше, бо грузин принаймні не заставляють робити російську другою державною мовою у себе.

ЛАД написав: Тогда, по крайней мере, не стоял вопрос ни о каких территориальных претензиях РФ Тогда, по крайней мере, не стоял вопрос ни о каких территориальных претензиях РФ це не так. До обговорення територіальних претензій тоді просто не дійшли. Ви думаєте, вони би так просто віддали захоплені території? Вони навіть на Харківщині, де не проводили "референдум", місцевим жителям говорили "Россия здесь навсегда" буквально перед тим, як наші їх погнали звідти. це не так. До обговорення територіальних претензій тоді просто не дійшли. Ви думаєте, вони би так просто віддали захоплені території? Вони навіть на Харківщині, де не проводили "референдум", місцевим жителям говорили "Россия здесь навсегда" буквально перед тим, як наші їх погнали звідти.

Опиратися має сенс до тих пір, доки це можливо і втрати від війни менші, ніж втрати у разі капітуляції. До останнього українця (читай - мобілізувати чоловіків з 18 років або жінок) воювати точно сенсу нема. Навіть у разі перемоги це буде Піррова перемога.

, в принцине на этот пост вам уже ответили.Сначала, и очень подробно,, его пост, правда, удалили, а жаль. Но, надеюсь, вы успели прочитать. Потом ещё отвечали.Но поскольку вы обращались ко мне, то отвечу.Лякає.Я, конечно, проживу и в оккупации, но удовольствие ниже среднего.приходится жить в оккупации уже почти 3 года. Напишите ему, может, расскажет вам, насколько это "приятно". Тем более, не хочу, чтобы в таких условиях жили мои "діти-внуки". Но не всё в жизни зависит от наших желаний.На "авось" не рассчитываю. Очень рад, что вопрос об оккупации Харькова не стоит и, думаю, стоять не будет. По-моему, уже писал - если РФ тратит по несколько месяцев на взятие маленьких городков в Донбассе, то на взятие миллионника у них просто не хватит сил. Разве что в случае безоговорочной капитуляции Украины. Но такой вариант считаю практически нереальным."червоні лінії" можно узнать только в ходе переговоров. Для этого их надо вести. Возможно, к примеру, "російську сторону" удовлетворил бы постоянный нейтралитет Украины и гарантии невступления в НАТО, как это прописывалось в проекте договора в апреле 2022.Если вам так нравится слово "капитуляция", то называйте это так. Но вы не ответили (или я не заметил?), Минск тоже был "капитуляцией"?Насчёт "права вето" я уже писал. Была такая уловка у РФ, мы не согласились и никто не может нас заставить согласиться. Хотя если вы рассматриваете переговоры как капитуляцию, то понятно, что вы считаете, что мы должны выполнять все хотелки Путина. Но это не так.И вы знаете, лучше угроза войны, чем настоящая война.Насчёт "знищити опозицію" вы, по-моему, увлеклись. О таких намерениях в Грузии я пока не слышал.И если ради того, чтобы не "робити російську другою державною мовою", вы согласны пожертвовать жизнями десятков тысяч украинцев, разрушенными жизнями и городами, нормальной жизнью (да и просто жизнью) наших детей, то вы должны быть готовы пожертвовать и своей жизнью. И тогда вопрос - почему вы до сих пор не в армии?"Говорите и вы".Не смешно. При проведении переговоров РФ "не дійшли" до "територіальних претензій".Это первый вопрос при переговорах о мире после войны. Да, они практически наверняка не отдали бы Донбасс но ни о Херсонской, ни о Запорожской области тогда даже не заикнулись.И этот вопросв проекте договора в статье 9 и в приложении 5. К сожалению, не опубликованы приложение 6 и карты. Но приложения не были тогда согласованы Украиной, в т.ч. и карта. И приложения 2, 3 и 5 украинская делегация тогда вообще отказалась обсуждать, "ссылаясь на их отсутствие в "Стамбульском коммюнике". Как и некоторые статьи.А вообще сегодняшние ваши посты сильно противоречат этому посту.Например, такое: