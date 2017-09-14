|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 06 лис, 2024 02:59
katso написав: lapay написав:
Напишіть свою версію, чому Зе так проти бразильсько-китайського мирного плану.
Боится за личную безопасность. Внутри страны - от тех кому не понравится потеря жизней и территорий, за границей - от тех кому не понравилось тикать от погранцов и тцк. А охрана после выборов может и в конвой превратится.
П.С. Собственно, вот тут об этом
да кому он нафиг сдался тот Зеленский. пройдут выборы, будет умным — вообще на них не пойдет, даст пару интервью да на пенсию. в Украине нет смысла сидеть, пусть в Хорватию какую поедет да и фиг с ним.
охрана, конвой, безопасность от тех, кто бегал от ТЦК (это как раз те, кто готов в ближайшее сражение вступить)))
просто все эти мирные планы, несмотря на название, никакие не мирные и тем более не планы. я вам могу их за вечер десяток написать, только вот толку никакого.
путин — чувак с протекшей давно крышей, да и вся страна такая же там, его следует так и рассматривать. если нет воли его связать и отправить в психушку, остается только ждать, пока он сам сдохнет, попутно стараясь подольше продержаться. союзников у нас нет, тем более могущих тягаться по военной силе с рашкой. нигде в мире с недееспособными не заключают договора, а опекуна не нашлось. ну либо мы сами нанесем рашке такой урон, что они лягут, хотя это маловероятно, конечно. еще и кндр с ираном помогают
Востаннє редагувалось smdtranz
в Сер 06 лис, 2024 03:01, всього редагувалось 1 раз.
-
smdtranz
-
-
- Повідомлень: 471
- З нами з: 05.08.13
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 87 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 06 лис, 2024 03:00
detroytred написав:
........
Партнери волають, що аби захистилися (зберегли суверенітет), а Зе про фундаментальну поразку ворогу.
В 2023 партнери не волали.
Комбат Сліп прямим текстом каже, що навіть за півроку рпв ми можемо зробити те, що рфія не схоче знов нападати.
Комбат Сліп може казати, що завгодно. Ему не строить заводы, не осваивать производство вооружений. Он может считать, что это реально сделать по мановению волшебной палочки за месяц, а за оставшиеся 5 произвести кучу оружия на ближайшие 5 лет.
И может считать, что за эти же "півроку рпв ми можемо" создать, обучить и вооружить 2-миллионную армию.
Реальная жизнь сильно отличается от его слов.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 31149
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Сер 06 лис, 2024 03:23
thenewepic написав:
........
По-перше, ріка Дніпро сама по собі є дуже сильним природним рубежем, форсувати її можна буде лише коли української армії взагалі не стане.
..........
Форсировали Днепр дважды - сначала вермахт, потом Красная армия. Оба раза у противника была достаточно сильная армия.
Более того, форсировали даже Ла-Манш, хотя это значительно более "сильний природний рубіж".
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 31149
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Сер 06 лис, 2024 04:44
thenewepic
, в принцине на этот пост вам уже ответили.
Сначала, и очень подробно, Letusrock
, его пост, правда, удалили, а жаль. Но, надеюсь, вы успели прочитать. Потом ещё отвечали.
Но поскольку вы обращались ко мне, то отвечу.
thenewepic написав:
щодо вас мені не сильно зрозуміло - нехай ви, вже не молода людина, що прожила життя, вас не лякає окупація (явна або неявна), але чи хотіли би, щоб ваші діти-внуки жили у країні з такими порядками, як в росії або білорусі? Чи ви сподіваєтесь на чарівний "авось", що на наступний день після капітуляції пуйло здохне, на росії настане бардак, вони від нас відчепляться і дадуть жити, як ми самі хочемо?
Лякає.
Я, конечно, проживу и в оккупации, но удовольствие ниже среднего. yanyura
приходится жить в оккупации уже почти 3 года. Напишите ему, может, расскажет вам, насколько это "приятно". Тем более, не хочу, чтобы в таких условиях жили мои "діти-внуки". Но не всё в жизни зависит от наших желаний.
На "авось" не рассчитываю. Очень рад, что вопрос об оккупации Харькова не стоит и, думаю, стоять не будет. По-моему, уже писал - если РФ тратит по несколько месяцев на взятие маленьких городков в Донбассе, то на взятие миллионника у них просто не хватит сил. Разве что в случае безоговорочной капитуляции Украины. Но такой вариант считаю практически нереальным.
thenewepic написав: ЛАД написав:
Условия для переговоров, о чём говорит Letusrock, у нас сегодня точно хуже, чем осенью 2022-весной 2023. Даже спорить не о чем
питання не в тому, які умови для початку переговорів, а на які поступки готові йти сторони, де їх "червоні лінії". Якщо російська сторона не була готова відпустити Україну зі своєї сфери впливу, ні до якого компромісу сторони не прийшли б.
"червоні лінії" можно узнать только в ходе переговоров. Для этого их надо вести. Возможно, к примеру, "російську сторону" удовлетворил бы постоянный нейтралитет Украины и гарантии невступления в НАТО, как это прописывалось в проекте договора в апреле 2022.
ЛАД написав:
Условия Стамбула, если вам так хочется, можете называть капитуляцией, хотя это не так
це саме так. Обмеження кількості військових + обмеження на кількість і номенклатуру озброєння + сама росія у складі гарантів з правом вето - це гарантований якщо не напад, то постійна його загроза до смерті пуйла в кращому разі (а якщо поточний режим збережеться і після його смерті, що є дуже ймовірним, то навіть довше, на невизначений термін). Таким чином, це ситуація сучасної Грузії, коли значна частина населення так залякана війною, що готова голосувати навіть за тих, хто розсварився з Заходом і хоче знищити опозицію.
Плюс, нам буде ще гірше, бо грузин принаймні не заставляють робити російську другою державною мовою у себе.
Если вам так нравится слово "капитуляция", то называйте это так. Но вы не ответили (или я не заметил?), Минск тоже был "капитуляцией"?
Насчёт "права вето" я уже писал. Была такая уловка у РФ, мы не согласились и никто не может нас заставить согласиться. Хотя если вы рассматриваете переговоры как капитуляцию, то понятно, что вы считаете, что мы должны выполнять все хотелки Путина. Но это не так.
И вы знаете, лучше угроза войны, чем настоящая война.
Насчёт "знищити опозицію" вы, по-моему, увлеклись. О таких намерениях в Грузии я пока не слышал.
И если ради того, чтобы не "робити російську другою державною мовою", вы согласны пожертвовать жизнями десятков тысяч украинцев, разрушенными жизнями и городами, нормальной жизнью (да и просто жизнью) наших детей, то вы должны быть готовы пожертвовать и своей жизнью. И тогда вопрос - почему вы до сих пор не в армии?
ЛАД написав:
Тогда, по крайней мере, не стоял вопрос ни о каких территориальных претензиях РФ
це не так. До обговорення територіальних претензій тоді просто не дійшли. Ви думаєте, вони би так просто віддали захоплені території? Вони навіть на Харківщині, де не проводили "референдум", місцевим жителям говорили "Россия здесь навсегда" буквально перед тим, як наші їх погнали звідти.
"Говорите и вы".
Не смешно. При проведении переговоров РФ "не дійшли" до "територіальних претензій".
Это первый вопрос при переговорах о мире после войны. Да, они практически наверняка не отдали бы Донбасс но ни о Херсонской, ни о Запорожской области тогда даже не заикнулись.
И этот вопрос отражён
в проекте договора в статье 9 и в приложении 5. К сожалению, не опубликованы приложение 6 и карты. Но приложения не были тогда согласованы Украиной, в т.ч. и карта. И приложения 2, 3 и 5 украинская делегация тогда вообще отказалась обсуждать, "ссылаясь на их отсутствие в "Стамбульском коммюнике". Как и некоторые статьи.
А вообще сегодняшние ваши посты сильно противоречат этому посту.
Например, такое:
Опиратися має сенс до тих пір, доки це можливо і втрати від війни менші, ніж втрати у разі капітуляції. До останнього українця (читай - мобілізувати чоловіків з 18 років або жінок) воювати точно сенсу нема. Навіть у разі перемоги це буде Піррова перемога.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 31149
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Сер 06 лис, 2024 04:57
fler написав: ЛАД написав:
С мартом 2022, когда начались переговоры в Беларуси, сегодняшние условия для переговоров сравнивать сложно, ..Но по сравнению с 15 апреля, когда в Стамбуле был вчерне согласован проект договора, сегодня условия для переговоров, наверное, хуже.
Условия Стамбула, если вам так хочется, можете называть капитуляцией, хотя это не так.
Но сегодня условия любого договора точно будут не лучше, а почти наверняка хуже.
Я, правда, не согласен с тем, что "президенту вигідна війна" и "нам пропонували хороші умови, а ми їх упустили". Хороших условий нам не предлагали никогда. Но, к сожалению, сегодня условия точно будут хуже.
Лад у своєму репертуарі. Як називається цей пропагандонський прийом, коли в одному тексті повтор одного наративу кілька разів?)))
..........
Повтор несколько раз, потому что сравнивается сегодняшняя ситуация с несколькими
другими.
А ваш ответ соответствует вашему же определению, только можно отбросить "пропа-".
Но если всё так, как вы пишете, то вопрос к вам, который много раз задавал Успіх
- почему вы лично вместе с мужем ещё не на фронте?
И ещё вопрос.
Если
Тепер по суті. Умови Стамбулу - не капітуляція (ТМ Лад). Чорне - це біле. Виключно кацапська позиція.
, то Минские соглашения тоже капитуляция?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 31149
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Сер 06 лис, 2024 05:06
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Якщо до мене він не лізе зі своїми "меседжами", я його й не замічаю.
Чудовий компроміс!
тогда и войну можно считать компромиссом, так как очень многих она устраивает, например наших беженцев в Европе.
Простите, но бред.
Возможно, есть часть беженцев, которые давно хотели свалить на Запад и с радостью воспользовались представившейся возможностью сделать это относительно легко да ещё и получить там большую или меньшую поддержку.
Но подавляющее большинство этому не рады. Хотя через годы, может быть, будут считать, что им повезло.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 31149
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Сер 06 лис, 2024 05:38
Трамп перемагає, ринки все більш впевнені в його перемозі. Курс Є/$ рухнув до 1,077. Гарріс програла у Флориді й Техасі. Програє і в ключовій Джорджії, яка була переломною в перемозі Байдена на минулих виборах. Демократи також поки програють обидві палати Капітолію.
-
Visky
-
-
- Повідомлень: 1302
- З нами з: 27.04.10
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 146 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|22
|73610
|
|
|1493
|242312
|
|
|6076
|873272
|
|