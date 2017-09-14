Ну що, про американську допомогу наступного року можна забути. Дотягнув наш довбодятел до повної дупи. Залишилось впасти в ноги Китаю, але навіть тут криворіжська дипломатія встигла нагадити. Європа, звісно, нас не кине напризволяще, як Трамп, але цього навіть для оборони не достатньо.
Wirująświatła Демократи наступили на тіж граблі, мало було провалу з Клінтон, так висунули сіреньку Ґарріс. Якби висунили губернатора чи сенатора або й держсекретаря Блінкена, то мабуть виграли би. І єврейство, що голосує більше за республіканців, проголосувало би за нього
Востаннє редагувалось Visky в Сер 06 лис, 2024 08:53, всього редагувалось 1 раз.
lapay написав:Ну що, про американську допомогу наступного року можна забути. Дотягнув наш довбодятел до повної дупи. Залишилось впасти в ноги Китаю, але навіть тут криворіжська дипломатія встигла нагадити. Європа, звісно, нас не кине напризволяще, як Трамп, але цього навіть для оборони не достатньо.
Хватит содержать тоталитарный режим. вова- на выход
Бетон написав:Хватит содержать тоталитарный режим. вова- на выход
Це хвантастика. В реалі буде військова поразка України, якщо не підключити Китай на свій бік, не в якості воєнного союзника, а в якості миротворця. Зеля ще може трохи потролити Трампа, що піде до Китаю, але Дональду пох на Україну. В ідеалі було б, якби Дональд і Сі надавили на своїх союзників і зупинили війну, але це теж хвантастика.