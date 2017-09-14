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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10773107741077510776>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 86
до кінця 2024 року
17%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
3%
3
до кінця 2025 року
15%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
6%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
38
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 08:34

не хотят американцы женщину президента

трампу повезло дважды его оппонентом была женщина
ни одна женщина до сегодняшнего дня не исполняла президентские обязанности.
https://www.golosameriki.com/a/harris-f ... 20222.html
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 08:50

Ну що, про американську допомогу наступного року можна забути. Дотягнув наш довбодятел до повної дупи. Залишилось впасти в ноги Китаю, але навіть тут криворіжська дипломатія встигла нагадити. Європа, звісно, нас не кине напризволяще, як Трамп, але цього навіть для оборони не достатньо.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 08:52

Wirująświatła Демократи наступили на тіж граблі, мало було провалу з Клінтон, так висунули сіреньку Ґарріс. Якби висунили губернатора чи сенатора або й держсекретаря Блінкена, то мабуть виграли би. І єврейство, що голосує більше за республіканців, проголосувало би за нього
Востаннє редагувалось Visky в Сер 06 лис, 2024 08:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 08:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ржущая Камала, ты уволена.
Освободи правительственный вертолёт
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 08:57

  lapay написав:Ну що, про американську допомогу наступного року можна забути. Дотягнув наш довбодятел до повної дупи. Залишилось впасти в ноги Китаю, але навіть тут криворіжська дипломатія встигла нагадити. Європа, звісно, нас не кине напризволяще, як Трамп, але цього навіть для оборони не достатньо.

Хватит содержать тоталитарный режим.
вова- на выход
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 09:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Хватит содержать тоталитарный режим.
вова- на выход

Це хвантастика. В реалі буде військова поразка України, якщо не підключити Китай на свій бік, не в якості воєнного союзника, а в якості миротворця.
Зеля ще може трохи потролити Трампа, що піде до Китаю, але Дональду пох на Україну.
В ідеалі було б, якби Дональд і Сі надавили на своїх союзників і зупинили війну, але це теж хвантастика.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 09:10

  lapay написав:якщо не підключити Китай на свій бік, не в якості воєнного союзника
северная Корея полностью под контролем Китая и ее уже подключили. Китай союзник дешевых энергоносителей. Для китайца мир делится на Китай и не Китай.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 06 лис, 2024 09:12, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 09:10

  Wirująświatła написав:трампу повезло дважды его оппонентом была женщина
ни одна женщина до сегодняшнего дня не исполняла президентские обязанности.
https://www.golosameriki.com/a/harris-f ... 20222.html

Жінка, яка виступає за аборти.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 09:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lapay написав:Дональду пох на Україну

Підозрюю, що не тільки Трампу а і б-ті американців. І виграє не тільки особисто Трамп, а і респи по всіх гілках влади.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 09:11

  Banderlog написав:Жінка, яка виступає за аборти.
мир сошёл с ума.
Wirująświatła
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