Додано: Сер 06 лис, 2024 09:21

Бетон написав: Ржущая Камала, ты уволена.

Освободи правительственный вертолёт Ржущая Камала, ты уволена.Освободи правительственный вертолёт

"Get out!"(c)Ничего, бабёнка еще рабочая. Донни ее отправит обратно в тот же тантра-ашрам из которого её Бидон вытащил.Вся вот эта вот мерзкая шайка-лейка. Клинтон, Обама, Бидон, Камбала.Ну клинические украинофобы. Даже будучи оппозицией (бидон-1991, обама-2005) им Украина покоя не давала, всё стремились ее разоружить. Он Бидон как бодро настаивал на разоружение Украины в 1991, "мистер президент избавте наших российских друзей от головнной боли в виде Украины". Цель их была из нации ученых и инженеров сделать Ураину нацией вьетконгонцев и моджахедов, воюющих на одной "люти". Практически получилось, но видимо и в США не всем по душе стать нацией блм-бдсм-мульти-транс активистов. Я подписан в инсте на холливудских звезд, так Мишель Пфайфер только заикнулась о выборах и пошли комментарии - "Я за Трампа! и я за Трампа! Мне всё надоело только Трамп" как будто у них тоже война. Огрмное количество сселебритис конечно за Харрис, но это в сновном махровая синтетическая попса. Панки, гангста-репперы - за Трампа! Экксперты - кто живет лозунгами (грантоедские журналисты в основном) - За Харрис, люди с управленчиским бекграундом - за ТрампаНекоторые тут, кто вполне трезво оценивает ход войны, против Трампа, наверное потому что думают что раз Трамп против демшихоидных лозунгов, то он сыграет а руку зеленым автор\кратам. Нет, должны уйти и нынешние, и попередники. И мы должны приложить все усилия, отбросить разногласия чтобы построить устойчивую и развивающуюся Украину.