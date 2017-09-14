В тому то й справа, що ні Кім, ні бульбашний Саша не під повним контролем своїх сюзеренів, і намагаються щось зробити самостійно.
Китаю ці рухи корейців не подобаються, для нас це додатковий плюс, що між ним і Рашою посилюється тертя.
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Додано: Сер 06 лис, 2024 09:15
В тому то й справа, що ні Кім, ні бульбашний Саша не під повним контролем своїх сюзеренів, і намагаються щось зробити самостійно.
Китаю ці рухи корейців не подобаються, для нас це додатковий плюс, що між ним і Рашою посилюється тертя.
Додано: Сер 06 лис, 2024 09:16
Додано: Сер 06 лис, 2024 09:20
А ви протів абортів?
А взагалі - не бачу причин топити за Харріс. І слава богу, що Трамп, напевно, стає президентом. Демократська тянучка з цією всею ситуацією остогидла. Прийшла пора рішень.
Додано: Сер 06 лис, 2024 09:21
Re: Напад росії і білорусі на Україну
"Get out!"(c)
Ничего, бабёнка еще рабочая. Донни ее отправит обратно в тот же тантра-ашрам из которого её Бидон вытащил.
Вся вот эта вот мерзкая шайка-лейка. Клинтон, Обама, Бидон, Камбала.
Ну клинические украинофобы. Даже будучи оппозицией (бидон-1991, обама-2005) им Украина покоя не давала, всё стремились ее разоружить. Он Бидон как бодро настаивал на разоружение Украины в 1991, "мистер президент избавте наших российских друзей от головнной боли в виде Украины". Цель их была из нации ученых и инженеров сделать Ураину нацией вьетконгонцев и моджахедов, воюющих на одной "люти". Практически получилось, но видимо и в США не всем по душе стать нацией блм-бдсм-мульти-транс активистов. Я подписан в инсте на холливудских звезд, так Мишель Пфайфер только заикнулась о выборах и пошли комментарии - "Я за Трампа! и я за Трампа! Мне всё надоело только Трамп" как будто у них тоже война. Огрмное количество сселебритис конечно за Харрис, но это в сновном махровая синтетическая попса. Панки, гангста-репперы - за Трампа! Экксперты - кто живет лозунгами (грантоедские журналисты в основном) - За Харрис, люди с управленчиским бекграундом - за Трампа
Некоторые тут, кто вполне трезво оценивает ход войны, против Трампа, наверное потому что думают что раз Трамп против демшихоидных лозунгов, то он сыграет а руку зеленым автор\кратам. Нет, должны уйти и нынешние, и попередники. И мы должны приложить все усилия, отбросить разногласия чтобы построить устойчивую и развивающуюся Украину.
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 06 лис, 2024 09:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 06 лис, 2024 09:22
я против. Много женщин не могут родить ребенка, другим вместо можно ж родить и передать им. Для всех сторон win-win-win. Не считая показаний по здоровью аборты чаще всего делаются под нажимом родственников из-за социальных стереотипов. В цивилизованном обществе ранняя и нежелательная беременность что то постыдное. А силиконовая грудь наоборот круто
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 06 лис, 2024 09:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 06 лис, 2024 09:24
курс весь жовтень від 1.12 ішов на юх
Додано: Сер 06 лис, 2024 09:28
Ну от і все!
Схоже, що демократи програли все: президенство, сенат, палату представників та більшість губернатурів.
"Зе Хілл" вже констатує перемогу Трампа з 270 голосами:
Додано: Сер 06 лис, 2024 09:32
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Три два раз: переобувка началась
Додано: Сер 06 лис, 2024 09:37
Держава витрачає 200 тисяч гривень на підготовку одного солдата-стрільця
Підготовка військового, який після БЗВП здобуває фахову спеціальність – наприклад, кулеметника, обходиться державі ще у 100 тисяч гривень. У сумі готовий кулеметник "коштує" 300 тисяч гривень.
це ж скільки бабла списується
Додано: Сер 06 лис, 2024 09:37
Вот она, sancta simplicita, глупая вера что лозунгами, танцами с бубном, сжиманием кулачков можно воспрепятствовать диалектически обусловленному ходу истории.
Ребята, перестраивайтесь, читайте книги, а не только агит-брошюры,делайте интеллектуальные упражнения, иначе вас смоет вместо со страной, которую вы тянули на дно
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