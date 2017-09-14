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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10773107741077510776

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 86
до кінця 2024 року
17%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
3%
3
до кінця 2025 року
15%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
6%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
38
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 09:15

  Wirująświatła написав:
  lapay написав:якщо не підключити Китай на свій бік, не в якості воєнного союзника
северная Корея полностью под контролем Китая и ее уже подключили.

В тому то й справа, що ні Кім, ні бульбашний Саша не під повним контролем своїх сюзеренів, і намагаються щось зробити самостійно.
Китаю ці рухи корейців не подобаються, для нас це додатковий плюс, що між ним і Рашою посилюється тертя.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 09:16

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Жінка, яка виступає за аборти.
мир сошёл с ума.

Переважно жінки за це і борються. Камала вийшла заміж в 50, дітей нема. Зараз якраз може розбудовувати сім'ю.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 09:20

  Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:трампу повезло дважды его оппонентом была женщина
ни одна женщина до сегодняшнего дня не исполняла президентские обязанности.
https://www.golosameriki.com/a/harris-f ... 20222.html

Жінка, яка виступає за аборти.

А ви протів абортів?

А взагалі - не бачу причин топити за Харріс. І слава богу, що Трамп, напевно, стає президентом. Демократська тянучка з цією всею ситуацією остогидла. Прийшла пора рішень.
won
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 09:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Ржущая Камала, ты уволена.
Освободи правительственный вертолёт


"Get out!"(c)
Ничего, бабёнка еще рабочая. Донни ее отправит обратно в тот же тантра-ашрам из которого её Бидон вытащил.
Вся вот эта вот мерзкая шайка-лейка. Клинтон, Обама, Бидон, Камбала.
Ну клинические украинофобы. Даже будучи оппозицией (бидон-1991, обама-2005) им Украина покоя не давала, всё стремились ее разоружить. Он Бидон как бодро настаивал на разоружение Украины в 1991, "мистер президент избавте наших российских друзей от головнной боли в виде Украины". Цель их была из нации ученых и инженеров сделать Ураину нацией вьетконгонцев и моджахедов, воюющих на одной "люти". Практически получилось, но видимо и в США не всем по душе стать нацией блм-бдсм-мульти-транс активистов. Я подписан в инсте на холливудских звезд, так Мишель Пфайфер только заикнулась о выборах и пошли комментарии - "Я за Трампа! и я за Трампа! Мне всё надоело только Трамп" как будто у них тоже война. Огрмное количество сселебритис конечно за Харрис, но это в сновном махровая синтетическая попса. Панки, гангста-репперы - за Трампа! Экксперты - кто живет лозунгами (грантоедские журналисты в основном) - За Харрис, люди с управленчиским бекграундом - за Трампа
Некоторые тут, кто вполне трезво оценивает ход войны, против Трампа, наверное потому что думают что раз Трамп против демшихоидных лозунгов, то он сыграет а руку зеленым автор\кратам. Нет, должны уйти и нынешние, и попередники. И мы должны приложить все усилия, отбросить разногласия чтобы построить устойчивую и развивающуюся Украину.
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 06 лис, 2024 09:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 09:22

  won написав:А ви протів абортів?
я против. Много женщин не могут родить ребенка, другим вместо можно ж родить и передать им. Для всех сторон win-win-win. Не считая показаний по здоровью аборты чаще всего делаются под нажимом родственников из-за социальных стереотипов. В цивилизованном обществе ранняя и нежелательная беременность что то постыдное. А силиконовая грудь наоборот круто
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 06 лис, 2024 09:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 09:24

  Visky написав:Трамп перемагає, ринки все більш впевнені в його перемозі. Курс Є/$ рухнув до 1,077. Гарріс програла у Флориді й Техасі. Програє і в ключовій Джорджії, яка була переломною в перемозі Байдена на минулих виборах. Демократи також поки програють обидві палати Капітолію.

курс весь жовтень від 1.12 ішов на юх
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 09:28

Ну от і все!

Схоже, що демократи програли все: президенство, сенат, палату представників та більшість губернатурів.
"Зе Хілл" вже констатує перемогу Трампа з 270 голосами: https://elections2024.thehill.com/general/national/
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 09:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Три два раз: переобувка началась
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 09:37

Держава витрачає 200 тисяч гривень на підготовку одного солдата-стрільця

Підготовка військового, який після БЗВП здобуває фахову спеціальність – наприклад, кулеметника, обходиться державі ще у 100 тисяч гривень. У сумі готовий кулеметник "коштує" 300 тисяч гривень. 8)
https://www.pravda.com.ua/news/2024/11/5/7483110/

це ж скільки бабла списується 8)
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 09:37

  Shaman написав:
  pesikot написав:
  fox767676 написав:вернусь после победы Трампа
разговор пойдет в совсем другом ключе

А если Трамп не победит, то вообще не вернешься ?

тримаємо кулаки :lol:

Вот она, sancta simplicita, глупая вера что лозунгами, танцами с бубном, сжиманием кулачков можно воспрепятствовать диалектически обусловленному ходу истории.
Ребята, перестраивайтесь, читайте книги, а не только агит-брошюры,делайте интеллектуальные упражнения, иначе вас смоет вместо со страной, которую вы тянули на дно
fox767676
 
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