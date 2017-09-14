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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1077410775107761077710778 ... 10780>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 86
до кінця 2024 року
17%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
3%
3
до кінця 2025 року
15%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
6%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
38
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 09:37

Держава витрачає 200 тисяч гривень на підготовку одного солдата-стрільця

Підготовка військового, який після БЗВП здобуває фахову спеціальність – наприклад, кулеметника, обходиться державі ще у 100 тисяч гривень. У сумі готовий кулеметник "коштує" 300 тисяч гривень. 8)
https://www.pravda.com.ua/news/2024/11/5/7483110/

це ж скільки бабла списується 8)
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 09:37

  Shaman написав:
  pesikot написав:
  fox767676 написав:вернусь после победы Трампа
разговор пойдет в совсем другом ключе

А если Трамп не победит, то вообще не вернешься ?

тримаємо кулаки :lol:

Вот она, sancta simplicita, глупая вера что лозунгами, танцами с бубном, сжиманием кулачков можно воспрепятствовать диалектически обусловленному ходу истории.
Ребята, перестраивайтесь, читайте книги, а не только агит-брошюры,делайте интеллектуальные упражнения, иначе вас смоет вместо со страной, которую вы тянули на дно
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 09:47

  Бетон написав:Три два раз: переобувка началась

Арестович розгромив Чаплигу.

А я визнаю, що глибинна держава в Штатах виявилася потужніше глобалізаційних рухів.
На данному відрізку.

Хоча суть та ж сама, тільки форма різна. Це як замість 3-х годиного робочого дня Кейнса трапилось інше -- бєлиє воротнічкі повний робочий день.

Подивимось, що тепер практично буде робити Трамп.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 09:47

  flyman написав:
  Visky написав:Трамп перемагає, ринки все більш впевнені в його перемозі. Курс Є/$ рухнув до 1,077. Гарріс програла у Флориді й Техасі. Програє і в ключовій Джорджії, яка була переломною в перемозі Байдена на минулих виборах. Демократи також поки програють обидві палати Капітолію.

курс весь жовтень від 1.12 ішов на юх
Думаю, з перемогою демократів ми би побачили знову 1.12, але переміг Трамп (поки неофіційно), тож мабуть 1,06хх сьогодні побачимо
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 09:47

  jump написав:Держава витрачає 200 тисяч гривень на підготовку одного солдата-стрільця

Підготовка військового, який після БЗВП здобуває фахову спеціальність – наприклад, кулеметника, обходиться державі ще у 100 тисяч гривень. У сумі готовий кулеметник "коштує" 300 тисяч гривень. 8)
https://www.pravda.com.ua/news/2024/11/5/7483110/

це ж скільки бабла списується 8)


руськоязичним 22хв
Востаннє редагувалось flyman в Сер 06 лис, 2024 10:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 09:52

  jump написав:Держава витрачає 200 тисяч гривень на підготовку одного солдата-стрільця

Підготовка військового, який після БЗВП здобуває фахову спеціальність – наприклад, кулеметника, обходиться державі ще у 100 тисяч гривень. У сумі готовий кулеметник "коштує" 300 тисяч гривень. 8)
https://www.pravda.com.ua/news/2024/11/5/7483110/

це ж скільки бабла списується 8)

Саме тому хуйло та масони поставили завдання ТЦК бусифікувати переважно 59 річних з Паркінсонами та сколіозами 4 ступеня.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 09:54

  won написав:

А взагалі - не бачу причин топити за Харріс. І слава богу, що Трамп, напевно, стає президентом. Демократська тянучка з цією всею ситуацією остогидла. Прийшла пора рішень.
я проти. Но діло не в мені ,
в Україні питання не на часі)
А сша поки що набагато більш віруюча країна. Біблійний пояс не міг за неї голосувати.
Схоже в наших верхів нема плану на Трампа.По суті в європі війну підтримує тільки британія і прибалтика, решту країн під тиском сша.
Надії , що європа візьме на себе фінансування замість америки марні, добре якщо вони збережуть його на попередньому рівні.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 09:54

  Бетон написав:Три два раз: переобувка началась

Колони фур з матрасами доларів рвуться за кордон?
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 09:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:я проти. Но діло не в мені ,


Ви ось наче розумний та нехворий чоловік
Але ви шо по святах п'єте горілку з пипетки ? :mrgreen:
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 10:02

  fox767676 написав:
  Banderlog написав:я проти. Но діло не в мені ,


Ви ось наче розумний та нехворий чоловік
Але ви шо по святах п'єте горілку з пипетки ? :mrgreen:

Не зрозумів питання.
Banderlog
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