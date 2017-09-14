Підготовка військового, який після БЗВП здобуває фахову спеціальність – наприклад, кулеметника, обходиться державі ще у 100 тисяч гривень. У сумі готовий кулеметник "коштує" 300 тисяч гривень.
це ж скільки бабла списується
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Додано: Сер 06 лис, 2024 09:37
Держава витрачає 200 тисяч гривень на підготовку одного солдата-стрільця
Підготовка військового, який після БЗВП здобуває фахову спеціальність – наприклад, кулеметника, обходиться державі ще у 100 тисяч гривень. У сумі готовий кулеметник "коштує" 300 тисяч гривень.
це ж скільки бабла списується
Додано: Сер 06 лис, 2024 09:37
Вот она, sancta simplicita, глупая вера что лозунгами, танцами с бубном, сжиманием кулачков можно воспрепятствовать диалектически обусловленному ходу истории.
Ребята, перестраивайтесь, читайте книги, а не только агит-брошюры,делайте интеллектуальные упражнения, иначе вас смоет вместо со страной, которую вы тянули на дно
Додано: Сер 06 лис, 2024 09:47
Арестович розгромив Чаплигу.
А я визнаю, що глибинна держава в Штатах виявилася потужніше глобалізаційних рухів.
На данному відрізку.
Хоча суть та ж сама, тільки форма різна. Це як замість 3-х годиного робочого дня Кейнса трапилось інше -- бєлиє воротнічкі повний робочий день.
Подивимось, що тепер практично буде робити Трамп.
Додано: Сер 06 лис, 2024 09:47
Думаю, з перемогою демократів ми би побачили знову 1.12, але переміг Трамп (поки неофіційно), тож мабуть 1,06хх сьогодні побачимо
Додано: Сер 06 лис, 2024 09:47
руськоязичним 22хв
Востаннє редагувалось flyman в Сер 06 лис, 2024 10:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 06 лис, 2024 09:52
Саме тому хуйло та масони поставили завдання ТЦК бусифікувати переважно 59 річних з Паркінсонами та сколіозами 4 ступеня.
Додано: Сер 06 лис, 2024 09:54
я проти. Но діло не в мені ,
в Україні питання не на часі)
А сша поки що набагато більш віруюча країна. Біблійний пояс не міг за неї голосувати.
Схоже в наших верхів нема плану на Трампа.По суті в європі війну підтримує тільки британія і прибалтика, решту країн під тиском сша.
Надії , що європа візьме на себе фінансування замість америки марні, добре якщо вони збережуть його на попередньому рівні.
Додано: Сер 06 лис, 2024 09:54
Додано: Сер 06 лис, 2024 09:59
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 06 лис, 2024 10:02
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