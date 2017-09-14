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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 107751077610777107781077910780>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 86
до кінця 2024 року
17%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
3%
3
до кінця 2025 року
15%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
6%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
38
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 10:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Надії , що європа візьме на себе фінансування замість америки марні, добре якщо вони збережуть його на попередньому рівні.


гадаю буде останній, "стабілізаційний" пакет під РПВ (а не для контрнаступів до 1991)
Триматися буде не ньому, а на геполітичних домовленостей світових гравців
Звіснно обмежений час, 3-4 роки
За цей час УКраїна та Європа повинні дати собі раду
У випадку Камали проглядалося щось більше капітулянтське але на півроку пізніше
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 10:07

  Wirująświatła написав:
  won написав:А ви протів абортів?
я против. Много женщин не могут родить ребенка, другим вместо можно ж родить и передать им. Для всех сторон win-win-win. ///

А на эту передачу точно есть прям очередь желающих? А то дет-дома особо не пустуют. Да и сурогатное материнство особо не растет.
Ну и роды сами-по себе (особенно первые) - не так, чтобы "легкая прогулка"
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 10:09

  Banderlog написав:
  fox767676 написав:
  Banderlog написав:я проти. Но діло не в мені ,


Ви ось наче розумний та нехворий чоловік
Але ви шо по святах п'єте горілку з пипетки ? :mrgreen:

Не зрозумів питання.

Ви вважаєте піпеточні поставки зброї приправленні добрими демократичними гаслами перспективними с т.з виходу з війни ? Коли песикіти з хотабами тут радіють кожній поставленій гвинтівці "ну тепер вже точо рашці кінець"
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 10:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Тепер уже би швидше прийшла нова адміністрація. Бо старій уже все пох буде, а на нову відповідальність не поставиш до 20 січня. За Харріс були сподівання, що Байден відкриє кран хоча б того пакету, який проголосували весною. І дозвіл на удари по росії надасть. А зараз до 20 січня нічого не буде, а потім ще декілька місяців будуть ділити портфелі, також не до України буде
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 10:13

  UA написав:
  Бетон написав:Три два раз: переобувка началась

Колони фур з матрасами доларів рвуться за кордон?

А там засада з недобрих ухилянтів-бігунців
відберуть ці мішки
хтось розпаює за правом власності, хтось як моральне відщкодування за "тису"
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 10:30

  fox767676 написав:
  The_Rebel написав:За Харріс були сподівання, що Байден відкриє кран хоча б того пакету, який проголосували весною. І дозвіл на удари по росії надасть.

це все треба було робити 2021\2022
зараз ніякі удари мало що змінять
малочисленьні наземні томагавки будуть збиті рос. ппо (це ж не балістика)
трохи дискомфорту, але росіянці вже потихесеньку призвичаїлись

Я згоден, що раніше треба було. Але побачимо, які "вчасні" рішення буде приймати Трамп та респи. Поки від 3х головних осіб (Трамп, Венс, Джонсон) я чув лише одне - "припинимо будь-яку допомогу Україні". Тож може статися, що Байден ще був найщедрішим президентом до України, а кращого й не буде.
П.с. Я особисто після таких заяв про припинення допомоги бачу лише один варіант як від Трампа щось Україна може отримати. А саме - його візьмуть "на слабо", що при ньому Україна програЄ більше, ніж при Байдені
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 10:39

  _Mykola_ написав:Цікаво, що хочуть прикрити в інформаційному полі вчорашнім вкидом Безуглої щодо доцільності мобілізації жінок?

Трошки зменшити кількість нафронтниць
Mimohod
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 10:40

  The_Rebel написав:Я згоден, що раніше треба було. Але побачимо, які "вчасні" рішення буде приймати Трамп та респи. Поки від 3х головних осіб (Трамп, Венс, Джонсон) я чув лише одне - "припинимо будь-яку допомогу Україні". Тож може статися, що Байден ще був найщедрішим президентом до України, а кращого й не буде.
П.с. Я особисто після таких заяв про припинення допомоги бачу лише один варіант як від Трампа щось Україна може отримати. А саме - його візьмуть "на слабо", що при ньому Україна програЄ більше, ніж при Байдені

Фінансової допомоги при Трампі не буде.
Це означає?
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 10:40

Ну шо, зелена братва вже може намагатися додзвонитися Трампу, щоб привітати з перемогою. 280 на 224 на користь Трампа + тоальна перемога республіканців на всіх виборах. Це нищівна поразка демократів, чого давно не було
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 10:46

  Visky написав:Ну шо, зелена братва вже може намагатися додзвонитися Трампу, щоб привітати з перемогою. 280 на 224 на користь Трампа + тоальна перемога республіканців на всіх виборах. Це нищівна поразка демократів, чого давно не було

Дуже повезло, що під час останнього вояжу Зеленського в США хтось з його команди все ж випросив зустріч з Трампом і не виглядало як попереднього разу - коли Трамп виграв, а у нас всі яйця у корзині Клінтон
The_Rebel
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