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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1077610777107781077910780>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 86
до кінця 2024 року
17%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
3%
3
до кінця 2025 року
15%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
6%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
38
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 10:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Vadim_ написав:
  барабашов написав:Vadim_
Наша "Мова" с проспекта Труда вкусней всех!

ХЗ, видел их цех , но не понятно шо и как и где они кроме Труда
Та працюють, і в Києві є
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 10:50

  UA написав:
  The_Rebel написав:Я згоден, що раніше треба було. Але побачимо, які "вчасні" рішення буде приймати Трамп та респи. Поки від 3х головних осіб (Трамп, Венс, Джонсон) я чув лише одне - "припинимо будь-яку допомогу Україні". Тож може статися, що Байден ще був найщедрішим президентом до України, а кращого й не буде.
П.с. Я особисто після таких заяв про припинення допомоги бачу лише один варіант як від Трампа щось Україна може отримати. А саме - його візьмуть "на слабо", що при ньому Україна програЄ більше, ніж при Байдені

Фінансової допомоги при Трампі не буде.
Це означає?

Збільшення податків, зменшення соц. виплат і мантри "треба затягнути паски", які я чую ще з 90х
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 10:56

  The_Rebel написав:
  UA написав:
  The_Rebel написав:Я згоден, що раніше треба було. Але побачимо, які "вчасні" рішення буде приймати Трамп та респи. Поки від 3х головних осіб (Трамп, Венс, Джонсон) я чув лише одне - "припинимо будь-яку допомогу Україні". Тож може статися, що Байден ще був найщедрішим президентом до України, а кращого й не буде.
П.с. Я особисто після таких заяв про припинення допомоги бачу лише один варіант як від Трампа щось Україна може отримати. А саме - його візьмуть "на слабо", що при ньому Україна програЄ більше, ніж при Байдені

Фінансової допомоги при Трампі не буде.
Це означає?

Збільшення податків, зменшення соц. виплат і мантри "треба затягнути паски", які я чую ще з 90х

Якби тільки це.
До 90х я звичний.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 10:59

  The_Rebel написав:
  Visky написав:Ну шо, зелена братва вже може намагатися додзвонитися Трампу, щоб привітати з перемогою. 280 на 224 на користь Трампа + тоальна перемога республіканців на всіх виборах. Це нищівна поразка демократів, чого давно не було

Дуже повезло, що під час останнього вояжу Зеленського в США хтось з його команди все ж випросив зустріч з Трампом і не виглядало як попереднього разу - коли Трамп виграв, а у нас всі яйця у корзині Клінтон

Але ж мізків не вистачило, щоб не пертися в Пенсильванію, яка до речі прокатила Харріс, з губернатором-демократом, спровокувавши скандал
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 11:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ну, якщо Трампа вже вітають міжнародні лідери, то треба й нам його привітати) І хоч я особисто був за протилежного кандидата, але перемога переконлива.
П.с. Не потрібно чекати 20 січня. Вже завтра десь о 10.00 можна буде перевірити одну з передвиборчих обіцянок Трампа - закінчення війни росії проти України через 24 години після його обрання. А Зеленський поспішив, що сьогодні підписав продовження військового стану
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 11:08

  The_Rebel написав:Тепер уже би швидше прийшла нова адміністрація. Бо старій уже все пох буде, а на нову відповідальність не поставиш до 20 січня. За Харріс були сподівання, що Байден відкриє кран хоча б того пакету, який проголосували весною. І дозвіл на удари по росії надасть. А зараз до 20 січня нічого не буде, а потім ще декілька місяців будуть ділити портфелі, також не до України буде

У кого были? - все, вроде, прекрасно понимали, что если бы дед хотел - давно бы денег дал.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 11:09

В хуйлостане ейфорія.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 11:11

  The_Rebel написав:Ну, якщо Трампа вже вітають міжнародні лідери, то треба й нам його привітати) І хоч я особисто був за протилежного кандидата, але перемога переконлива.
П.с. Не потрібно чекати 20 січня. Вже завтра десь о 10.00 можна буде перевірити одну з передвиборчих обіцянок Трампа - закінчення війни росії проти України через 24 години після його обрання. А Зеленський поспішив, що сьогодні підписав продовження військового стану

В смысле поспешил? - а как же Видбудова? - он точно до ее окончания в кресле просидеть планирует.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 11:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  The_Rebel написав:А Зеленський поспішив, що сьогодні підписав продовження військового стану


Це жарт?
ВС скінчиться значно пізніше настання РПВ. Може місяці, може роки
Я вже змирився що раніше 2026 світа білого не побачу
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 11:16

  UA написав:В хуйлостане ейфорія.


там і в 2016 була ейфорія, і шо ?
Україні це якось завадило у 2017-2018 отримати безвіз, томос і джавеліни?
Не треба назло москалям морозити вуха. РПВ відкриває їм одні можливості, нам - інші
fox767676
 
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