Якщо б ці гроші в Україну інвестувались в мирних цілях ми б жили багатше польщі.
А так хай краще припинення війни і безгрошівя ніж інвестиції в війну і утилізацію населення до 10 млн щоб решту нормально зажила...
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Додано: Сер 06 лис, 2024 11:17
Якщо б ці гроші в Україну інвестувались в мирних цілях ми б жили багатше польщі.
А так хай краще припинення війни і безгрошівя ніж інвестиції в війну і утилізацію населення до 10 млн щоб решту нормально зажила...
Додано: Сер 06 лис, 2024 11:17
Тепер відкат в бік протекціонізму та традиційних цінностей посилиться і в Європі. Восени наступного року вибори в Німеччині..
Додано: Сер 06 лис, 2024 11:23
Додано: Сер 06 лис, 2024 11:24
Додано: Сер 06 лис, 2024 11:24
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Аналіз та ревізія того що відбувалось останніх 30 років
Якщо б все шло так як шло, у русі посттрансгуманізму, то все було б КНР до 2040.
А так Німеччина відродить 2ий рейх і дасть приклад (ролеву-модельь) європейським слов'янам
Додано: Сер 06 лис, 2024 11:32
Імхо. Фарш назад в м'ясо не перекрутити.
Всі намагання відродження минулого марні. Максимум - невеликий відкат, оновлення штукатурки-обгортки і загострення існуючих проблем ще сильніше.
Як наслідок - крах проекту відродження і знов "здрасті, глобалісти".
Тобто консерватори лише розчистять майданчик для нового вітка глобалізації.
Отака діалектика.
Тобто, як на біржі - кращий бик це ведмідь; так і тут - консерватори це кращі глобалісти.
Прискорюють процес. Відродження росту, глобалізації.
Трамп знесе перепони глобалізації швидче, ніж це зробили б самі глобалісти (деми).
Виконає цю свою місію і кане.
Фарс цього в тому, що робити все це буде під гаслами повернення назад.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 06 лис, 2024 11:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 06 лис, 2024 11:35
Про вермахт цікаво. З якими втратами?
Бо про красн.армію і так знаємо -- сотні тисяч, трупами завалювали. Жаль, що зараз москвини не так роблять. Зараз вони лише одного шлють вперед. А решта далекувато. І коли почнеться стрілянина -- то прицільність вже малоймовірна.
Жаль, що у нас у війську нема тренувань як кожен має вибрати ціль саме собі (аби не пішло дві кулі в одного), який звук.сигнал початку (пташ.спів?) аби всі вистрілили одночасно хоч би перший раз.
Можна було би добувати побільше вбитих-поранених, потім складати їх на бруствер і хай добивають свої ж мінометами або під час наступних наступів...
Ех... Якесь саботажне у нас керівництво. І в країні, і у війську...
Додано: Сер 06 лис, 2024 11:38
Поділяю цю думку. Китаю приготуватись до ескалації торгових воєн з США, про Тайвань забути. Як це вплине на рф побачимо.
Додано: Сер 06 лис, 2024 11:41
1. что бы взять ребенка из детдома там насколько я читал по инетам процедура такая что застрелиться.
2. суррогатное материнство нехило стоит - реклама иногда мелькает приглашают матерей. выплата 0,5М-1М. то тем кто ребенка получит это еще ж дороже.
так что легких путей точно нет. для всех.
Додано: Сер 06 лис, 2024 11:44
Саме в цьому корінець.
Що ті, хто за своїми функціями зобов'язаний паритись над збільшенням ефективності, не напружується над цим.
А хвилює це лише виконавця.
Да й то тільки того, якому небайдуже.
Але інструментів він не має.
Вони в отих вище. Управлінців, функціонерів.
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