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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10777107781077910780>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 86
до кінця 2024 року
17%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
3%
3
до кінця 2025 року
15%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
6%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
38
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 11:17

  The_Rebel написав: Але побачимо, які "вчасні" рішення буде приймати Трамп та респи. Поки від 3х головних осіб (Трамп, Венс, Джонсон) я чув лише одне - "припинимо будь-яку допомогу Україні". Тож може статися, що Байден ще був найщедрішим президентом до України, а кращого й не буде.

Якщо б ці гроші в Україну інвестувались в мирних цілях ми б жили багатше польщі.
А так хай краще припинення війни і безгрошівя ніж інвестиції в війну і утилізацію населення до 10 млн щоб решту нормально зажила...
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 11:17

Тепер відкат в бік протекціонізму та традиційних цінностей посилиться і в Європі. Восени наступного року вибори в Німеччині..
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 11:23

  UA написав:В хуйлостане ейфорія.

Подоляк (який рашенський) голосив напередодні, що з Трампом їм буде тяжче, а Джо і деми сприяли їх та й усього Глобального півдня консолідації.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 11:24

  UA написав:В хуйлостане ейфорія.

Чого б це, якщо хуйло через 24 години приповзе на колінах благати Трампа про мир?
Чи це не точно?
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 11:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Тепер відкат в бік протекціонізму та традиційних цінностей посилиться і в Європі. Восени наступного року вибори в Німеччині..


Аналіз та ревізія того що відбувалось останніх 30 років
Якщо б все шло так як шло, у русі посттрансгуманізму, то все було б КНР до 2040.
А так Німеччина відродить 2ий рейх і дасть приклад (ролеву-модельь) європейським слов'янам :)
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 11:32

  fox767676 написав:
  detroytred написав:Тепер відкат в бік протекціонізму та традиційних цінностей посилиться і в Європі. Восени наступного року вибори в Німеччині..


Аналіз та ревізія того що відбувалось останніх 30 років
Якщо б все шло так як шло, у русі посттрансгуманізму, то все було б КНР до 2040.
А так Німеччина відродить 2ий рейх і дасть приклад (ролеву-модельь) європейським слов'янам :)

Імхо. Фарш назад в м'ясо не перекрутити.
Всі намагання відродження минулого марні. Максимум - невеликий відкат, оновлення штукатурки-обгортки і загострення існуючих проблем ще сильніше.
Як наслідок - крах проекту відродження і знов "здрасті, глобалісти".
Тобто консерватори лише розчистять майданчик для нового вітка глобалізації.
Отака діалектика.

Тобто, як на біржі - кращий бик це ведмідь; так і тут - консерватори це кращі глобалісти.
Прискорюють процес. Відродження росту, глобалізації.
Трамп знесе перепони глобалізації швидче, ніж це зробили б самі глобалісти (деми).
Виконає цю свою місію і кане.
Фарс цього в тому, що робити все це буде під гаслами повернення назад.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 06 лис, 2024 11:36, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 11:35

  ЛАД написав:
  thenewepic написав:........
По-перше, ріка Дніпро сама по собі є дуже сильним природним рубежем, форсувати її можна буде лише коли української армії взагалі не стане.
..........

Форсировали Днепр дважды - сначала вермахт, потом Красная армия. Оба раза у противника была достаточно сильная армия.
Более того, форсировали даже Ла-Манш, хотя это значительно более "сильний природний рубіж".


Про вермахт цікаво. З якими втратами?
Бо про красн.армію і так знаємо -- сотні тисяч, трупами завалювали. Жаль, що зараз москвини не так роблять. Зараз вони лише одного шлють вперед. А решта далекувато. І коли почнеться стрілянина -- то прицільність вже малоймовірна.
Жаль, що у нас у війську нема тренувань як кожен має вибрати ціль саме собі (аби не пішло дві кулі в одного), який звук.сигнал початку (пташ.спів?) аби всі вистрілили одночасно хоч би перший раз.
Можна було би добувати побільше вбитих-поранених, потім складати їх на бруствер і хай добивають свої ж мінометами або під час наступних наступів...

Ех... Якесь саботажне у нас керівництво. І в країні, і у війську...
Bobua
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 11:38

  detroytred написав:
  UA написав:В хуйлостане ейфорія.

Подоляк (який рашенський) голосив напередодні, що з Трампом їм буде тяжче, а Джо і деми сприяли їх та й усього Глобального півдня консолідації.

Поділяю цю думку. Китаю приготуватись до ескалації торгових воєн з США, про Тайвань забути. Як це вплине на рф побачимо.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 11:41

  _hunter написав:
  Wirująświatła написав:
  won написав:А ви протів абортів?
я против. Много женщин не могут родить ребенка, другим вместо можно ж родить и передать им. Для всех сторон win-win-win. ///

А на эту передачу точно есть прям очередь желающих? А то дет-дома особо не пустуют. Да и сурогатное материнство особо не растет.
Ну и роды сами-по себе (особенно первые) - не так, чтобы "легкая прогулка"


1. что бы взять ребенка из детдома там насколько я читал по инетам процедура такая что застрелиться.

2. суррогатное материнство нехило стоит - реклама иногда мелькает приглашают матерей. выплата 0,5М-1М. то тем кто ребенка получит это еще ж дороже.

так что легких путей точно нет. для всех.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 11:44

  Bobua написав:наступів...
Ех... Якесь саботажне у нас керівництво. І в країні, і у війську...

Саме в цьому корінець.
Що ті, хто за своїми функціями зобов'язаний паритись над збільшенням ефективності, не напружується над цим.

А хвилює це лише виконавця.
Да й то тільки того, якому небайдуже.
Але інструментів він не має.
Вони в отих вище. Управлінців, функціонерів.
detroytred
 
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