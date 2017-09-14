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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 06 лис, 2024 11:45
ЛАД написав:
Да, была там фраза: "на основе согласованного всеми государствами-гарантами решения".
Но это: "Позиция РФ, не согласованная УС".
Естественно, каждая сторона стремится продвинуть свои условия. На то и переговоры, чтобы согласовывать позиции. Понятно, что такую добавку мы согласовывать не можем и не должны.
Так переговори на тому й завершилися, що цю правку ми не погодили...
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Додано: Сер 06 лис, 2024 11:46
tester7336 написав:
что бы взять ребенка из детдома там насколько я читал по инетам процедура такая что застрелиться.
Да вы правы. И дело не только в процедуре. Там 5-6 влияющих факторов 1й из которых наличие живых родителей, что потенциально даёт право отсудить ребенка в будущем. 2й коррупция. Новорожденные отказники в базу сирот даже не попадают, их быстро пристраивают за деньги.
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Додано: Сер 06 лис, 2024 11:50
detroytred написав:
Імхо. Фарш назад в м'ясо не перекрутити.
Всі намагання відродження минулого марні. Максимум - невеликий відкат, оновлення штукатурки-обгортки і загострення існуючих проблем ще сильніше.
Як наслідок - крах проекту відродження і знов "здрасті, глобалісти".
Тобто консерватори лише розчистять майданчик для нового вітка глобалізації.
Отака діалектика.
Простих рішень звісно не має.
але свого часу новим "5ти хорошим імператорам" -клавдію-2,тациту,кару,Авреліану,Діоклетіану вдалось зупинити кразу Римської Імперії 3 ст. і поставити на місце "глобальний південь" того часу - германців та персів. Бо ті вже почали витирати ноги об римлян (в прямому сенсі - полоненого римьского імператора Валеріана шах викоритовував як підставку для застрибування на коня, а потім зняв шкуру і зробив барабан). А вже Кар навів лад ,помстився і взяв столицю персів. Прийшли до тями , забанили глобалістів-трансгуманістів того часу - християн, ввели кнсервативний культ Непереможного Сонця, провели часткові реформи, і життя на 40 років налагодилось. Якщо б провели більш докорінні соціальні реформи, то можливо Рим би і зараз був би світовим лідером. А вони замість цього починаючи з Костянтина полізли в духовні пошуки, дебати від кого випромінніюється святий дух і т.і, і все це для задурювання мізків пролів, замість справжніх реформ і побудови нової економіки. Демагогічні гасла замість ефективного адміністрування, це вже ми є свідками
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