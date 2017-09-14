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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 06 лис, 2024 11:45
ЛАД написав:
Да, была там фраза: "на основе согласованного всеми государствами-гарантами решения".
Но это: "Позиция РФ, не согласованная УС".
Естественно, каждая сторона стремится продвинуть свои условия. На то и переговоры, чтобы согласовывать позиции. Понятно, что такую добавку мы согласовывать не можем и не должны.
Так переговори на тому й завершилися, що цю правку ми не погодили...
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Додано: Сер 06 лис, 2024 11:46
tester7336 написав:
что бы взять ребенка из детдома там насколько я читал по инетам процедура такая что застрелиться.
Да вы правы. И дело не только в процедуре. Там 5-6 влияющих факторов 1й из которых наличие живых родителей, что потенциально даёт право отсудить ребенка в будущем. 2й коррупция. Новорожденные отказники в базу сирот даже не попадают, их быстро пристраивают за деньги.
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Додано: Сер 06 лис, 2024 11:50
detroytred написав:
Імхо. Фарш назад в м'ясо не перекрутити.
Всі намагання відродження минулого марні. Максимум - невеликий відкат, оновлення штукатурки-обгортки і загострення існуючих проблем ще сильніше.
Як наслідок - крах проекту відродження і знов "здрасті, глобалісти".
Тобто консерватори лише розчистять майданчик для нового вітка глобалізації.
Отака діалектика.
Простих рішень звісно не має.
але свого часу новим "5ти хорошим імператорам" -клавдію-2,тациту,кару,Авреліану,Діоклетіану вдалось зупинити кразу Римської Імперії 3 ст. і поставити на місце "глобальний південь" того часу - германців та персів. Бо ті вже почали витирати ноги об римлян (в прямому сенсі - полоненого римьского імператора Валеріана шах викоритовував як підставку для застрибування на коня, а потім зняв шкуру і зробив барабан). А вже Кар навів лад ,помстився і взяв столицю персів. Прийшли до тями , забанили глобалістів-трансгуманістів того часу - християн, ввели кнсервативний культ Непереможного Сонця, провели часткові реформи, і життя на 40 років налагодилось. Якщо б провели більш докорінні соціальні реформи, то можливо Рим би і зараз був би світовим лідером. А вони замість цього починаючи з Костянтина полізли в духовні пошуки, дебати від кого випромінніюється святий дух і т.і, і все це для задурювання мізків пролів, замість справжніх реформ і побудови нової економіки. Демагогічні гасла замість ефективного адміністрування, це вже ми є свідками
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Додано: Сер 06 лис, 2024 11:58
fox767676 написав:
А вони замість цього починаючи з Костянтина полізли в
От це і напрямком.
Що як отоді раніше "замість цього полізли" не туди, так і зара теж саме потім буде - полізуть не туди.
На довгій дистанції консерватори завжди програвали і будуть програвати.
Хоча відверто -- оцю маячню з трансами, гендерами, вінвонавоно, бесівщина тощо -- я навіть приблизно ні сам не можу допетрити, ні в когось хоч натяку знайти до чого воно це все.
Отаке нове))
Уніфікація?
Можливо. Але нахіба настільки зарано?
А те, що глобалісти далеко не ангели і криворукі -- я не запечую))
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Додано: Сер 06 лис, 2024 12:02
А чому всі так говорять про рпв, як уже невідворотну подію? Ставлю себе на місце путіна. Найбільший донор України каже, що: 1)не дасть ні долара допомоги 2) його країна (США) не буде брати участь в жодних війнах.
Хм.. і як це може змусити мене прийняти рпв? Чому б мені не попросити більше, наприклад, всю новоросію, тобто плюс Харківську, Дніпропетровську, Миколаївську, Одеську області? Що там буде, який наслідки моєї відмови від рпв? А Трамп скаже більше нафти видобувати і спробує опустити їх ціну? А власники копалень в США згодні в мінус працювати? У мене то в росії всі власники копалень або державні, або в узді
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Додано: Сер 06 лис, 2024 12:05
Wirująświatła написав:
1й из которых наличие живых родителей, что потенциально даёт право отсудить ребенка в будущем
Не мутіть воду:
Варто зазначити, що в деяких випадках поновлення батьківських прав неможливе - якщо дитина досягла повноліття або якщо дитина була усиновлена
Заборона абортів порушує права жінок, відрижка релігійного маразма.
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Додано: Сер 06 лис, 2024 12:08
detroytred написав:
От це і напрямком.
так цей напрямок довів до краху
бо західних повалиили германці-аріанє(спрощене християнство без усіляких "трійок"), східних римлян - строгі монотеїсти араби. а залишки римлян гаяли час у релігійних дебатах, як зараз демократи заплуталися скільки гендерів потрібно
і яку щоку підставити щоб не було ескалації.
І вже потім, коли самі араби увязли в своїх сектах-орденах, а Лютер дав спрощене християнство щоб перевести енергію у практичне русло, Європа почала відновлювати своє лідерство
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Додано: Сер 06 лис, 2024 12:09
The_Rebel написав:
А чому всі так говорять про рпв, як уже невідворотну подію? Ставлю себе на місце путіна. Найбільший донор України каже, що: 1)не дасть ні долара допомоги 2) його країна (США) не буде брати участь в жодних війнах.
Хм.. і як це може змусити мене прийняти рпв? Чому б мені не попросити більше, наприклад, всю новоросію, тобто плюс Харківську, Дніпропетровську, Миколаївську, Одеську області? Що там буде, який наслідки моєї відмови від рпв? А Трамп скаже більше нафти видобувати і спробує опустити їх ціну? А власники копалень в США згодні в мінус працювати? У мене то в росії всі власники копалень або державні, або в узді
Може тому що Китаю теж не хочеться отакого сценарію.
Хоча один експерт постійно торочить, що корінець -- Очаков. Тобто Південь. Відрізання України (Європи, Британії) від виходу через Дунай в ЧМ.
Тому битва буде... за Одесу.
А північ (Суми, Харків і т.д.) лише відволікання уваги.
Да ніхто не знає, як воно буде))
Точок біфуркації купа.
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Додано: Сер 06 лис, 2024 12:13
fox767676 написав: detroytred написав:
От це і напрямком.
так цей напрямок довів до краху
Про це і мова!
Що є настільки потужні закони діалектики, що гравці вимушені робити те, що веде їх до краху.
В тому-то і справа.
Знаєш, що, якщо робити так, то буде пиз-ць, але все рівно робиш.
Саме про це мова.
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Додано: Сер 06 лис, 2024 12:17
Парадокси: рфія китай союзники-партнери. Але мрія рфії, щоб Штати з Китаєм почали бодатися за Тайвань.
Тоді збільшиться роль рфії. в БРІКСі також...
Аналогічно і між усіма іншими "союзниками"))
І в усіх союзах.
Постійні балансування.
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