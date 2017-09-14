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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1077910780107811078210783 ... 10785>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 86
до кінця 2024 року
17%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
3%
3
до кінця 2025 року
15%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
6%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
38
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 12:25

Ярослав Железняк

І поки по Штатам 🇺🇸 все зрозуміло (ну що нічого не зрозуміло), то нестабільність ще прийшла до іншого партнера 🇩🇪 Німеччини.

💔Там експерти та бізнес бачать ризик розпаду коаліції, розпуск парламенту та дострокові вибори.

📈Причина – бюджет на 2025 рік, «діра» в якому збільшилася до 13,5 млрд євро через погіршення прогнозів зростання економіки та очікуваних податкових надходжень.

🤷‍♂️Проблема ще в тому, що партії коаліції бачать абсолютно протилежні виходи з ситуації.

«Зелені» хочуть стимулювати інвестиції через новий борговий фонд💸
Ліберальна партія FDP, яку представляє і мінстр фінансів, наполягає на зниженні податків та пом’якшенні кліматичних цілей✂️

Поки тривають перемовини. Там ніби вже віце-канцлер від «зелених» готовий на покриття дефіциту віддати 7 млрд євро, закладені на субсидії для побудови заводу з виробництва чипів.

💁‍♂️Але поки фінальних домовленостей і консенсусу немає. І зараз хитання найбільшої європейської економіки точно не додають оптимізму.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 12:29

  Visky написав:Ну шо, зелена братва вже може намагатися додзвонитися Трампу, щоб привітати з перемогою. 280 на 224 на користь Трампа + тоальна перемога республіканців на всіх виборах. Це нищівна поразка демократів, чого давно не було

Навіть голосування через DSL не допоможе
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 12:30

  detroytred написав:Парадокси: рфія китай союзники-партнери
партнеры это когда на равных. так что нет, рф полностью китаезависима. Видимо это цена сохранения власти путина.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 12:31

  jump написав:Держава витрачає 200 тисяч гривень на підготовку одного солдата-стрільця

Підготовка військового, який після БЗВП здобуває фахову спеціальність – наприклад, кулеметника, обходиться державі ще у 100 тисяч гривень. У сумі готовий кулеметник "коштує" 300 тисяч гривень. 8)
https://www.pravda.com.ua/news/2024/11/5/7483110/

це ж скільки бабла списується 8)


Маячня.
У березні 2022 “готували” зо три тижні, за зарплату 13+30.
І трохи витрат на їжу.

Де мої 300тис 😳
Bobua
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 12:31

  lapay написав:Заборона абортів порушує права жінок, відрижка релігійного маразма.

і ? Що робить ті права недоторканними і сакральними?)))
це Україна "передова" держава і пішла в фарватері ліберів.
Світ залишається релігійним.
І сша і Ізраелі не все так однозначно.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 12:35

  The_Rebel написав:
  UA написав:
  The_Rebel написав:Я згоден, що раніше треба було. Але побачимо, які "вчасні" рішення буде приймати Трамп та респи. Поки від 3х головних осіб (Трамп, Венс, Джонсон) я чув лише одне - "припинимо будь-яку допомогу Україні". Тож може статися, що Байден ще був найщедрішим президентом до України, а кращого й не буде.
П.с. Я особисто після таких заяв про припинення допомоги бачу лише один варіант як від Трампа щось Україна може отримати. А саме - його візьмуть "на слабо", що при ньому Україна програЄ більше, ніж при Байдені

Фінансової допомоги при Трампі не буде.
Це означає?

Збільшення податків, зменшення соц. виплат і мантри "треба затягнути паски", які я чую ще з 90х

талони на їжу, трудова повинність, щось там ще недавно пропонували
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 12:37

  UA написав:В хуйлостане ейфорія.

#Алясканаш?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 12:38

  The_Rebel написав:Тепер уже би швидше прийшла нова адміністрація. Бо старій уже все пох буде, а на нову відповідальність не поставиш до 20 січня. За Харріс були сподівання, що Байден відкриє кран хоча б того пакету, який проголосували весною. І дозвіл на удари по росії надасть. А зараз до 20 січня нічого не буде, а потім ще декілька місяців будуть ділити портфелі, також не до України буде


Ееее...
А коли Трамп почне відлік обіцяних 24годин?
Треба ж знати, коли нарешті демобілізація. 😌
Bobua
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 12:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:талони на їжу, трудова повинність, щось там ще недавно пропонували


для незламних цицькоцмудильників з 63% саме те що треба
+ сіль, сірники, чиста вода
та жіночу мобілізацію нафронтницям
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 12:41

  fox767676 написав:
  detroytred написав:Тепер відкат в бік протекціонізму та традиційних цінностей посилиться і в Європі. Восени наступного року вибори в Німеччині..


Аналіз та ревізія того що відбувалось останніх 30 років
Якщо б все шло так як шло, у русі посттрансгуманізму, то все було б КНР до 2040.
А так Німеччина відродить 2ий рейх і дасть приклад (ролеву-модельь) європейським слов'янам :)

німці і слов"яни нащадки аріїв, тільки одні тих що з території Індії, інші тих що з Персії, чи навпаки
flyman
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