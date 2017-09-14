RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1078010781107821078310784>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 86
до кінця 2024 року
17%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
3%
3
до кінця 2025 року
15%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
6%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
38
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 12:41

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Парадокси: рфія китай союзники-партнери
партнеры это когда на равных. так что нет, рф полностью китаезависима. Видимо это цена сохранения власти путина.

Да називайте, як хочете.
Хоча "повністю залежні" -- це далеко минуле.
А зара часи інші.
Навіть КНДР далеко не повністю залежна.

Мова була трошки про інше))
_____________________________
Думка прийшла - це не респи виграли, це демократи програли.
Бо Є - єдність.
По суті Байден і Ко не підтримали Камалу (Клінтонів-Обаму).
В цьому головна причина.
detroytred
 
Повідомлень: 31082
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 12:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:По суті Байден і Ко не підтримали Камалу (Клінтонів-Обаму).

Як Ющенко Тимошенку у 2009
fox767676
 
Повідомлень: 2311
З нами з: 13.06.20
Подякував: 320 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 12:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:На довгій дистанції консерватори завжди програвали і будуть програвати.

тіпа хто? аборигени Амазонії/Папуа?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37144
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1591 раз.
Подякували: 2798 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 12:46

  fox767676 написав:
  detroytred написав:По суті Байден і Ко не підтримали Камалу (Клінтонів-Обаму).

Як Ющенко Тимошенку у 2009

Саме так.
Як старориги Овоча.
Як гриценки, тимошенки і т.д. ПАПа у 2019.
detroytred
 
Повідомлень: 31082
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 12:52

  detroytred написав:На довгій дистанції консерватори завжди програвали і будуть програвати.

на поточній істричній ділянці - косерватори - це практики, а типа "прогресисти" - теоретики-утопісти, які живуть у світі рожевих поні, і утоплять з собою всіх і все. навіть вибори не змогли виграти і тейлор свіфт з бейонсе не врятували.
щоб доньки не носили хіджаби-намордники через 15 років треба трішечки пригальмувати з блм-лгбт+, щось підправити у акцентах прогресу
fox767676
 
Повідомлень: 2311
З нами з: 13.06.20
Подякував: 320 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 12:55

  flyman написав:
  detroytred написав:На довгій дистанції консерватори завжди програвали і будуть програвати.

тіпа хто? аборигени Амазонії/Папуа?

На довгій дистанції усі програють тоді можна сказати, бо вічного нічого нема. Над Великою Британією колись ніколи не заходило сонце...
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 509
З нами з: 01.06.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 12:58

:roll:

США є недружньою країною, залученою у війну проти Росії, тому у Путіна немає плані привітати Трампа, — говорячи вуса Путіна на призвище Пєсков
Xenon
 
Повідомлень: 4862
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 13:00

  Xenon написав::roll:

США є недружньою країною, залученою у війну проти Росії, тому у Путіна немає плані привітати Трампа, — говорячи вуса Путіна на призвище Пєсков

Буде прикольно як Трамп набере болотного, а той не візьме трубку
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 509
З нами з: 01.06.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 13:00

  tester7336 написав:
  lapay написав:Заборона абортів порушує права жінок


в этом вопросе есть определенная коллизия.
ребенок общий. а право на аборт у женщины.

дитина так, але ембріон запліднений це не дитина
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6135
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2681 раз.
Подякували: 1417 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 13:01

  Игорь Алексеевич написав:Готовимся теперь к выборам в Украине весной 25г.
Перспективы границы 91г. сегодня оконч. решены. И чем Минск был плох от сегодн. реалий, который ЗЕ послал в ж...?. Отличается Минск от сегодн. - потерей жизни и потерей больше терр. И это ещё не концовка... Остановка войны, значит надо потрясти генералов, как МСЭК недавно. А вот захотят ли они расставаться с млн. у.е...я думаю ответ ясен. Значит будут рассшатывать обстановку внутри страны с возгласами для ид...- ведь мы не для того воевали, что бы отдать террит. И пошло....поехало...ещё будет продолжение у нас весной 25г.

буде весело
оптимально б після виходу на паритетне РПВ оголсити роком стабілізації при діючому воєнному стані, створити коаліційний уряд з номінальним головуванням зеленського, і цей рік присвятити побудові Стіни по Поліссю та Сходу, запуску ВПК. А далі вже відкривати кордони та запускати виборчий процес
fox767676
 
Повідомлень: 2311
З нами з: 13.06.20
Подякував: 320 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1078010781107821078310784>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бетон, The_Rebel, Игорь Алексеевич і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
22 73615
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2024 12:21
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 242318
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 873277
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5886)
06.11.2024 12:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.