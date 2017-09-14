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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 06 лис, 2024 12:41
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Парадокси: рфія китай союзники-партнери
партнеры это когда на равных. так что нет, рф полностью китаезависима. Видимо это цена сохранения власти путина.
Да називайте, як хочете.
Хоча "повністю залежні" -- це далеко минуле.
А зара часи інші.
Навіть КНДР далеко не повністю залежна.
Мова була трошки про інше))
_____________________________
Думка прийшла - це не респи виграли, це демократи програли.
Бо Є - єдність.
По суті Байден і Ко не підтримали Камалу (Клінтонів-Обаму).
В цьому головна причина.
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Додано: Сер 06 лис, 2024 12:43
detroytred написав:
По суті Байден і Ко не підтримали Камалу (Клінтонів-Обаму).
Як Ющенко Тимошенку у 2009
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Додано: Сер 06 лис, 2024 12:45
detroytred написав:
На довгій дистанції консерватори завжди програвали і будуть програвати.
тіпа хто? аборигени Амазонії/Папуа?
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flyman
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Додано: Сер 06 лис, 2024 12:46
fox767676 написав: detroytred написав:
По суті Байден і Ко не підтримали Камалу (Клінтонів-Обаму).
Як Ющенко Тимошенку у 2009
Саме так.
Як старориги Овоча.
Як гриценки, тимошенки і т.д. ПАПа у 2019.
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Додано: Сер 06 лис, 2024 12:52
detroytred написав:
На довгій дистанції консерватори завжди програвали і будуть програвати.
на поточній істричній ділянці - косерватори - це практики, а типа "прогресисти" - теоретики-утопісти, які живуть у світі рожевих поні, і утоплять з собою всіх і все. навіть вибори не змогли виграти і тейлор свіфт з бейонсе не врятували.
щоб доньки не носили хіджаби-намордники через 15 років треба трішечки пригальмувати з блм-лгбт+, щось підправити у акцентах прогресу
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Додано: Сер 06 лис, 2024 12:55
flyman написав: detroytred написав:
На довгій дистанції консерватори завжди програвали і будуть програвати.
тіпа хто? аборигени Амазонії/Папуа?
На довгій дистанції усі програють тоді можна сказати, бо вічного нічого нема. Над Великою Британією колись ніколи не заходило сонце...
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Додано: Сер 06 лис, 2024 12:58
США є недружньою країною, залученою у війну проти Росії, тому у Путіна немає плані привітати Трампа, — говорячи вуса Путіна на призвище Пєсков
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Додано: Сер 06 лис, 2024 13:00
Xenon написав:
:roll:
США є недружньою країною, залученою у війну проти Росії, тому у Путіна немає плані привітати Трампа, — говорячи вуса Путіна на призвище Пєсков
Буде прикольно як Трамп набере болотного, а той не візьме трубку
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Додано: Сер 06 лис, 2024 13:00
tester7336 написав: lapay написав:
Заборона абортів порушує права жінок
в этом вопросе есть определенная коллизия.
ребенок общий. а право на аборт у женщины.
дитина так, але ембріон запліднений це не дитина
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Додано: Сер 06 лис, 2024 13:01
Игорь Алексеевич написав:
Готовимся теперь к выборам в Украине весной 25г.
Перспективы границы 91г. сегодня оконч. решены. И чем Минск был плох от сегодн. реалий, который ЗЕ послал в ж...?. Отличается Минск от сегодн. - потерей жизни и потерей больше терр. И это ещё не концовка... Остановка войны, значит надо потрясти генералов, как МСЭК недавно. А вот захотят ли они расставаться с млн. у.е...я думаю ответ ясен. Значит будут рассшатывать обстановку внутри страны с возгласами для ид...- ведь мы не для того воевали, что бы отдать террит. И пошло....поехало...ещё будет продолжение у нас весной 25г.
буде весело
оптимально б після виходу на паритетне РПВ оголсити роком стабілізації при діючому воєнному стані, створити коаліційний уряд з номінальним головуванням зеленського, і цей рік присвятити побудові Стіни по Поліссю та Сходу, запуску ВПК. А далі вже відкривати кордони та запускати виборчий процес
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