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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10781107821078310784>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 86
до кінця 2024 року
17%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
3%
3
до кінця 2025 року
15%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
6%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
38
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 13:02

  Banderlog написав:
  lapay написав:Заборона абортів порушує права жінок, відрижка релігійного маразма.

і ? Що робить ті права недоторканними і сакральними?)))
це Україна "передова" держава і пішла в фарватері ліберів.
Світ залишається релігійним.
І сша і Ізраелі не все так однозначно.

Зате в Афганістані все однозначно, тому будемо на нього рівнятись? Для чого жінці аборти, розлучення, освіта і робота, якщо можна жити і без цього, на кухні, городі і біля колиски?
Аборти були завжди, тільки небезпечними для жінок традиційними методами. Зараз є ефективна контрацепція і заборона абортів не підвищить народжуваність, тільки роздратує жінок.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 13:13

  Banderlog написав:
  lapay написав:Заборона абортів порушує права жінок, відрижка релігійного маразма.

і ? Що робить ті права недоторканними і сакральними?)))
це Україна "передова" держава і пішла в фарватері ліберів.
Світ залишається релігійним.

Тобто, ви свою думку ведете до того, що права жінок - не недоторканні, і можна їх порушувати? :wink: А далі - і права людей не є недоторканними, і їх можна порушувати?... :) Можна вас запытати - а ви на чиєму боці в рос.-укр. війні воюєте? А то якісь у вас цінності цікаві, так одразу й не зрозумієш, за кого ви...

По суті питання: заборона абортів не має сенсу, от і все на цьому.
Завжди дивувався з Полякії, де така середньовічна заборона, здається, реально досі діє. Дикуни...
Так що слава богу, що респи кругом взяли верх. Трохи прагматичного розуму і погляду крізь морок бісівської тіні лгбтпзднь+ в реальність не завадить для розвитку людства.

  tester7336 написав:а когда начинать считать ребенком то уже другой вопрос.

Ніяке не інше питання, все однозначно. ДО народження - плід. Не дитина. Крапка. Не ведіться на ці древні маніпуляції середньовічних дикунів.
Востаннє редагувалось won в Сер 06 лис, 2024 13:22, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 13:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:німці і слов"яни нащадки аріїв, тільки одні тих що з території Індії, інші тих що з Персії, чи навпаки


арії то таке
німці (остготи) зробили з протослов'ян людей (черняхівська культура)
а варяги-нормани побудували їм державу
а московитам - імперію-гравця світового рівня
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 13:20

  fox767676 написав:
  flyman написав:німці і слов"яни нащадки аріїв, тільки одні тих що з території Індії, інші тих що з Персії, чи навпаки


арії то таке
німці (остготи) зробили з протослов'ян людей (черняхівська культура)
а варяги-нормани побудували їм державу
а московитам - імперію-гравця світового рівня

Московітам імперію побудували татари. Німці тільки відшліфували та скерували напрямки розширення.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 13:26

  fox767676 написав:
  flyman написав:німці і слов"яни нащадки аріїв, тільки одні тих що з території Індії, інші тих що з Персії, чи навпаки


арії то таке
німці (остготи) зробили з протослов'ян людей (черняхівська культура)
а варяги-нормани побудували їм державу
а московитам - імперію-гравця світового рівня

хз "кто на ком стоял+", там ще Тартарія запоребриком і Україна - батьківщина слонів та Ісуса Галицького
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 13:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:Трами не захочет общаться с ЗЕ и будет его вынуждать к выборам. Трамп и пуйло будут играть в одну дудку, им ЗЕ не нужен в этой связке.
Орбан теперь на коне, он покажет ЕС и ЗЕ кузькину мать...))


вибори можливі тільки за відкритих кордонах
їх не вікриють поки все більш-менш все не владнають
тому буде тимчасвоий перехідний коаліційний уряд
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 13:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:вибори можливі тільки за відкритих кордонах


У нас же страна в смартфоне, разрешат голосовать в Дие или Резерв+))
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 13:31

  tester7336 написав:
  lapay написав:Заборона абортів порушує права жінок


в этом вопросе есть определенная коллизия.
ребенок общий. а право на аборт у женщины.

коллизия другая, морально этическая. У каждого человека есть право на аборт и на самоубийство.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 06 лис, 2024 13:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 13:31

  fox767676 написав:
  Игорь Алексеевич написав:Трами не захочет общаться с ЗЕ и будет его вынуждать к выборам. Трамп и пуйло будут играть в одну дудку, им ЗЕ не нужен в этой связке.
Орбан теперь на коне, он покажет ЕС и ЗЕ кузькину мать...))


вибори можливі тільки за відкритих кордонах
їх не вікриють поки все більш-менш все не владнають
тому буде тимчасвоий перехідний коаліційний уряд

Я думаю у пуйла уже лежал план от Трампа, теперь его начнут рабочие группы более детально изучать и в феврале оконч. подпишут.
Могут вмешаться в это подписание наши радикалы с военными. Вот здесь у ЗЕ станет выбор или их подавить силой или дать им волю, но тогда внутри страны начнётся конфронтация.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 06 лис, 2024 13:34, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 13:32

  Игорь Алексеевич написав:Я думаю у пуйла уже лежал план от Трампа, теперь его начнут рабочие группы более детально изучать и в феврале окончю подпишут.
нет у трампа никакого плана. Скорее всего будет оформлен кредит на 200 ярдов и в рамках него Украина будет покупать у США оружие. Кто откажется от крупного покупателя, который к тому же не предьявляет поставщику претензий. В этом смысле могут приехать пэтриоты и ф-16 быстрее чем при бидоне. Другой вопрос когда и чем его отдавать, но американский капитал знает ответ. Что у нас до сих пор не приватизировано? Аэс, ж/д, порты, залежи ископаемых, пресная вода. Не забываем что бидон не переваривал Зеленского и это тоже могло на что-то влиять.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 06 лис, 2024 13:39, всього редагувалось 3 разів.
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