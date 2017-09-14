Игорь Алексеевич написав:у него был тоже план, но его в Харькове не поддержали, сдрефели тогда. У майдановцев на трибуне был план, такой как и у яныка - Власть и деньги.
выше ответили. План тот который +/ с какой то вероятностью выполнимый, а не фантазии. На сегодняшний день ни у одного нашего союзника нет инструмента влияния на путина. Соответственно и плана тоже нет. План закончить войну сегодня - согласиться на широкий протекторат Китая.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 06 лис, 2024 13:46, всього редагувалось 1 раз.
Нардеп Безугла заявила, що Сирський готує виведення військ з Курщини
«Сирський зробив підвід до виведення військ з Курщини. Тільки він не сказав, скільки територій на Донеччині та Харківщині було «обміняно» росіянам за цей час і скільки українських громадян загинуло», написала Безугла.
jump написав:«Сирський зробив підвід до виведення військ з Курщини. Тільки він не сказав, скільки територій на Донеччині та Харківщині було «обміняно» росіянам за цей час і скільки українських громадян загинуло», написала Безугла.
jump написав:Нардеп Безугла заявила, що Сирський готує виведення військ з Курщини
«Сирський зробив підвід до виведення військ з Курщини. Тільки він не сказав, скільки територій на Донеччині та Харківщині було «обміняно» росіянам за цей час і скільки українських громадян загинуло», написала Безугла.
Игорь Алексеевич написав:Трами не захочет общаться с ЗЕ и будет его вынуждать к выборам. Трамп и пуйло будут играть в одну дудку, им ЗЕ не нужен в этой связке. Орбан теперь на коне, он покажет ЕС и ЗЕ кузькину мать...))
Це якщо Трамп ще згадає хто це. Хто Орбан там у нього - президент Туреччини? Негайно надати дозвіл Туреччині на покупку Ф16!