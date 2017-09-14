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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1078210783107841078510786>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.6 5 87
до кінця 2024 року
17%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
3%
3
до кінця 2025 року
15%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
6%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
39
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 13:34

  Andrey2512 написав:
  fox767676 написав:вибори можливі тільки за відкритих кордонах


У нас же страна в смартфоне, разрешат голосовать в Дие или Резерв+))

як молдавським бігунцям?
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 13:35

  Wirująświatła написав:
  Игорь Алексеевич написав:Я думаю у пуйла уже лежал план от Трампа, теперь его начнут рабочие группы более детально изучать и в феврале окончю подпишут.
нет у трампа никакого плана.

у любого политика всегда есть план.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 13:37

  Игорь Алексеевич написав:у любого политика всегда есть план.
особенно у чивокуни в 2014м
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 13:38

  The_Rebel написав:А Зеленський поспішив, що сьогодні підписав продовження військового стану


Ні...Це хід коником 8) . Нові податки тепер будуть діяти протягом наступного року-до кінця 2025. 8) Народ тра обдерти по максимуму :oops:
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 13:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:у любого политика всегда есть план.

Хіба що такий, як в анекдоті про генералісімуса.
Не треба плутати реальний план з "фантастичною пісулькою".
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 13:45

  Игорь Алексеевич написав:у него был тоже план, но его в Харькове не поддержали, сдрефели тогда.
У майдановцев на трибуне был план, такой как и у яныка - Власть и деньги.
выше ответили. План тот который +/ с какой то вероятностью выполнимый, а не фантазии. На сегодняшний день ни у одного нашего союзника нет инструмента влияния на путина. Соответственно и плана тоже нет. План закончить войну сегодня - согласиться на широкий протекторат Китая.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 06 лис, 2024 13:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 13:46

Нардеп Безугла заявила, що Сирський готує виведення військ з Курщини

«Сирський зробив підвід до виведення військ з Курщини. Тільки він не сказав, скільки територій на Донеччині та Харківщині було «обміняно» росіянам за цей час і скільки українських громадян загинуло», написала Безугла.


Статистика виїзду школярів з України критична і загрожує обваленням системи освіти. Незрозумілість цілей війни та агресивні дії ТЦК під час мобілізації посилюють прагнення батьків убезпечити дітей.
https://focus.ua/uk/eksklyuzivy/677027- ... -za-kordon
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 13:47

  jump написав:«Сирський зробив підвід до виведення військ з Курщини. Тільки він не сказав, скільки територій на Донеччині та Харківщині було «обміняно» росіянам за цей час і скільки українських громадян загинуло», написала Безугла.
шах и мат самому себе.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 13:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:Трами не захочет общаться с ЗЕ и будет его вынуждать к выборам. Трамп и пуйло будут играть в одну дудку, им ЗЕ не нужен в этой связке.
Орбан теперь на коне, он покажет ЕС и ЗЕ кузькину мать...))

Це якщо Трамп ще згадає хто це. :D
Ким там є Орбан у нього - президентом Туреччини? Негайно надати дозвіл Туреччині на покупку Ф35!
Востаннє редагувалось The_Rebel в Сер 06 лис, 2024 13:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 13:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Америка сьогодні
я був у саме у трампівських штатах до всього цього п-ця :D
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 06 лис, 2024 14:01, всього редагувалось 1 раз.
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