jump написав:«Сирський зробив підвід до виведення військ з Курщини. Тільки він не сказав, скільки територій на Донеччині та Харківщині було «обміняно» росіянам за цей час і скільки українських громадян загинуло», написала Безугла.
шах и мат самому себе.
В погоне за злодеем, главное не поймать за хвост самого себя
На тлі перемоги Трампа лідери ЄС їдуть до Орбана: говоритимуть і про війну в Україні
Орбан уже привітав Трампа з перемогою
Учетвер, 7 листопада, в Будапешті пройде п’ята зустріч лідерів Європейської політичної спільноти. Хоча захід було заплановано давно, він символічно відбудеться на тлі вражаючої перемоги республіканця Дональда Трампа на виборах в США.
Згідно з програмою заходу, яка є в розпорядженні "Телеграфу", зустріч пройде під головуванням прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана — політика, якого називають чи не єдиним "другом Трампа" в Європі.
Угорський прем’єр уже виступив із заявою, що через президентство Трампа ЄС має змінити свою стратегію щодо підтримки Києва.
Бетон написав:Ржущая Камала, ты уволена. Освободи правительственный вертолёт
"Get out!"(c) Ничего, бабёнка еще рабочая. Донни ее отправит обратно в тот же тантра-ашрам из которого её Бидон вытащил. Вся вот эта вот мерзкая шайка-лейка. Клинтон, Обама, Бидон, Камбала. Ну клинические украинофобы. Даже будучи оппозицией (бидон-1991, обама-2005) им Украина покоя не давала, всё стремились ее разоружить. Он Бидон как бодро настаивал на разоружение Украины в 1991, "мистер президент избавте наших российских друзей от головнной боли в виде Украины". Цель их была из нации ученых и инженеров сделать Ураину нацией вьетконгонцев и моджахедов, воюющих на одной "люти".
Они-то,может, и стремились, но сделали это респы - в 1991 Президент США Джордж Буш-старший, в 2005 Джордж Буш-младший. Хотя, правда, Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 при демократе Клинтоне. Так что в этом вопросе было двухпартийное согласие.
Некоторые тут, кто вполне трезво оценивает ход войны, против Трампа, наверное потому что думают что раз Трамп против демшихоидных лозунгов, то он сыграет а руку зеленым автор\кратам. Нет, должны уйти и нынешние, и попередники. И мы должны приложить все усилия, отбросить разногласия, чтобы построить устойчивую и развивающуюся Украину.
Кому Трамп сыграет на руку, посмотрим, лишь бы сыграл на руку Украине. Будет ли это, вопрос. А в выделенное вы верите? Судя по нашему форуму, это малореально. Разве что, если заставить замолчать оппонентов.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 06 лис, 2024 14:19, всього редагувалось 1 раз.
Бетон написав:😏У Державному університеті інформаційно-комунікаційних технологій також заборонили Телеграм
И в Гринченка тоже.
Шульга, не останавливайся, запрети интернет))
было б неплохо, меньше тупой нарид бы таскал всякого мусора по интернету, то арестовича, то безуглая, то шарий или еще какое гамно.
а то щас каждый дебил с телеграмм каналом и подписчиками, сначала бубликуют свои «мысли», а потом это еще серьезно обсуждают. каждый мелет что хочет, а люди хавают)) вон на дубинского был кто-то ж подписан, царева и даже, прости Господи, Киву
smdtranz написав:было б неплохо, меньше тупой нарид бы таскал всякого мусора по интернету, то арестовича, то безуглая, то шарий или еще какое гамно.
а то щас каждый дебил с телеграмм каналом и подписчиками, сначала бубликуют свои «мысли», а потом это еще серьезно обсуждают. каждый мелет что хочет, а люди хавают)) вон на дубинского был кто-то ж подписан, царева и даже, прости Господи, Киву
"Единый марафон" конечно же лучше плюрализма мнений
lapay написав:Заборона абортів порушує права жінок, відрижка релігійного маразма.
і ? Що робить ті права недоторканними і сакральними?))) це Україна "передова" держава і пішла в фарватері ліберів. Світ залишається релігійним.
Тобто, ви свою думку ведете до того, що права жінок - не недоторканні, і можна їх порушувати? А далі - і права людей не є недоторканними, і їх можна порушувати?... Можна вас запытати - а ви на чиєму боці в рос.-укр. війні воюєте? А то якісь у вас цінності цікаві, так одразу й не зрозумієш, за кого ви...
По суті питання: заборона абортів не має сенсу, от і все на цьому. Завжди дивувався з Полякії, де така середньовічна заборона, здається, реально досі діє. Дикуни... Так що слава богу, що респи кругом взяли верх. Трохи прагматичного розуму і погляду крізь морок бісівської тіні лгбтпзднь+ в реальність не завадить для розвитку людства.
tester7336 написав:а когда начинать считать ребенком то уже другой вопрос.
Ніяке не інше питання, все однозначно. ДО народження - плід. Не дитина. Крапка. Не ведіться на ці древні маніпуляції середньовічних дикунів.
дякую. крапки я розставлю і без вас. Я воюю за Україну а Ви за кого? Дикуни ми. А не поляки, ізраель чи сша. Ці заігрування з правами без обовязків нічим добрим не закінчаться. Жінки рожають чоловіки заробляють і воюють. Це нормально. Навіть в турції все цивілізованіше і розумніше організовано ніж в нас. Аборт в Турции является легальным до 10-й недели после зачатия. Он может быть также проведён, если существует угроза жизни женщины или жизни плода. В течение десяти недель аборт допускается по следующим причинам: беременность угрожает психическому и/или физическому здоровью женщины; у плода будут физические или психические нарушения; если зачатие произойдёт в результате изнасилования или инцеста, а также по экономическим или социальным причинам. Согласие женщины требуется. Если женщине не исполнилось 18 лет, требуется согласие родителей. Если женщина замужем, также требуется согласие мужа. Одинокие женщины старше 18 лет могут самостоятельно выбирать аборт.
smdtranz написав:было б неплохо, меньше тупой нарид бы таскал всякого мусора по интернету, то арестовича, то безуглая, то шарий или еще какое гамно.
а то щас каждый дебил с телеграмм каналом и подписчиками, сначала бубликуют свои «мысли», а потом это еще серьезно обсуждают. каждый мелет что хочет, а люди хавают)) вон на дубинского был кто-то ж подписан, царева и даже, прости Господи, Киву
"Единый марафон" конечно же лучше плюрализма мнений
слово-то какое, «плюрализм» плюрализм полезен тогда, когда люди умеют отличать гамно от информации. начать можно с понимания, кто в чем компетентен и кто за что отвечает. например, ситуацию в энергетике могут комментировать энергетики, ситуацию со сбиванием ракет — ПВОшники, а ситуацию со снабжением войска — министр обороны. а если депутат, вчера закончивший пту с умным видом рассказывает, как мы будем сидеть без света, а какой-то блогер говорит, что будем со светом — то оба эти сообщения не стоят внимания, это не плюрализм мнений, а порожние балачки
«На виборах 2019 року в Україні лунали заяви про перемир'я та компроміс з росією, подібні до заяв Трампа. Але тоді українці їх підтримали» /В.Портников/ І тоді світ був шокований вибором українців. Діаспора була в шоці. • Світ в черговий раз повернув не туди… Прутін святкує, Орбан святкує, Маск відкриває шампанське. Сьогодні свято у дуже багатьох дуже неприємних людей. Єдине що радує, що очікування від президентства Трампа такі погані, особливо для України, що перевершити їх дуже важко, а значить нас чекає приємний сюрприз. Очікування то завжди головне. І можна було б хитати головою і питати себе «Як таке стало можливим». Як така людина із таким оточенням і таким списком гріхів може вдруге очолити таку країну як США. І чи не передрікає це кризу, майбутню кризу, самих США… Можна було б, але не українцям це робити. Не українцям, що просто таки обрали собі в президенти героя телесеріалу, нічого не спитавши у нього на виборах. Не українцям, які ще нещодавно обирали двічі несудимого президента. Мудрі ж українці не дали другого шансу ані Ющенку, ані Порошенку. Бо хуже ж нє будєт. І не українцям дорікати американцям, коли тут, в столиці України, в Києві, двічі перемагав Черновецький і його молода команда, результати роботи якої досі лежать, а скоріш стоять, рубцями на обличчі міста. Українці краще інших мають розуміти, як такі речі стаються. А рефлексії можна залишити американським інтелектуалам. У них для цього будуть довгі чотири роки. Але то ж Україна, а то США, скажете ви. Відкриття цього ранку - у світі не лишилось дорослих. Чи зможе США пережити і переварити Трампа? Будемо сподіватись, що так. Вільному світу потрібний сильний поліцейський, вільному світу потрібен лідер. Але зараз вільний світ буде проходити дуже серйозне випробування. Випробування на трансатлантичну єдність. Випробування на вірність своїм цінностям. І це дає можливість автократам підняти голову. І так, чекаємо, як Трамп завершить війну за 24 години. Пацан сказав…