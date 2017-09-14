|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 06 лис, 2024 14:57
-
GALeon
-
-
- Повідомлень: 1451
- З нами з: 13.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 06 лис, 2024 14:58
Игорь Алексеевич написав: Wirująświatła написав: Игорь Алексеевич написав:
Я думаю у пуйла уже лежал план от Трампа, теперь его начнут рабочие группы более детально изучать и в феврале окончю подпишут.
нет у трампа никакого плана.
у любого политика всегда есть план.
У Зеленського також був план. Ну як так, думав він, ще недавно разом в квн грали, що тут вартує домовитись посередині, питанню грош ціна. І корупцію подолати легко, і зарплати вчителям підніму, що тут такого, ось стану президентом і першим указом: "Відмінити корупцію. Зекономлені гроші направити на зарплати вчителям"
-
The_Rebel
-
-
- Повідомлень: 511
- З нами з: 01.06.19
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Сер 06 лис, 2024 15:01
Wirująświatła написав:smdtranz
арестович в ютубе
в нього новини з ОРТ 1
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 37145
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1591 раз.
- Подякували: 2798 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Сер 06 лис, 2024 15:09
flyman написав:
...........
Спасибо!
Первый раз, когда я согласен с автором.
Есть мелкие погрешности, на мой взгляд (например, о причинах отказа от срочной службы), но это не существенно.
руськоязичним 22хв
У вас уже сдвиг на почве языка?
Я тепер знаю що якщо Я втрачу зір під
22:03
час бою це не кінець Це початок Мені треба найти свою зброю перезарядити її сховатися десь і просто слухати коли почнуть говорити про паребрик про хахлов От і ні в якому разі не можна їм казати доброго вечораз України потім стріляти бо вони розбіжаться почувши перше але можна подумати Доброго вечора з України відкриваючи вогонь по ним
Владимир (не разобрал фамилию) говорит гораздо аккуратнее, чем вы - он не говорит о языке, а говорит о смысле разговоров: "про паребрик про хахлов". Наверное, потому, что он, в отличие от вас, реальный воин, а не диванный из подвала.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 31153
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Сер 06 лис, 2024 15:20
fox767676 написав:
............
Аналіз та ревізія того що відбувалось останніх 30 років
Якщо б все шло так як шло, у русі посттрансгуманізму, то все було б КНР до 2040.
А так Німеччина відродить 2ий рейх і дасть приклад (ролеву-модельь) європейським слов'янам
Точно, что не 3-й?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 31153
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Сер 06 лис, 2024 15:24
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Да, была там фраза: "на основе согласованного всеми государствами-гарантами решения".
Но это: "Позиция РФ, не согласованная УС".
Естественно, каждая сторона стремится продвинуть свои условия. На то и переговоры, чтобы согласовывать позиции. Понятно, что такую добавку мы согласовывать не можем и не должны.
Так переговори на тому й завершилися, що цю правку ми не погодили...
Кто вам такое сказал?
РФ от переговоров тогда не отказалась. Отказались мы.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 31153
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Сер 06 лис, 2024 15:35
СЛАВА нашим захисникам, що бережуть наше мирне життя
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 11163
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3253 раз.
- Подякували: 3307 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
Додано: Сер 06 лис, 2024 15:38
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 4541
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 1021 раз.
- Подякували: 1990 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 06 лис, 2024 15:51
фото як деміурга
"азъ есмь Бог"
подивимось, світ трохи складніший, як на одну людину. та й взагалі, чекаємо 24 години
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 7290
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 687 раз.
- Подякували: 1523 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: Сер 06 лис, 2024 15:53
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 16659
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 481 раз.
- Подякували: 1667 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
1
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|22
|73620
|
|
|1493
|242325
|
|
|6076
|873289
|
|