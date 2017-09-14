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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10784107851078610787>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.6 5 87
до кінця 2024 року
17%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
3%
3
до кінця 2025 року
15%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
6%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
39
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 14:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://censor.net/ua/n3518624
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 14:58

  Игорь Алексеевич написав:
  Wirująświatła написав:
  Игорь Алексеевич написав:Я думаю у пуйла уже лежал план от Трампа, теперь его начнут рабочие группы более детально изучать и в феврале окончю подпишут.
нет у трампа никакого плана.

у любого политика всегда есть план.

У Зеленського також був план. Ну як так, думав він, ще недавно разом в квн грали, що тут вартує домовитись посередині, питанню грош ціна. І корупцію подолати легко, і зарплати вчителям підніму, що тут такого, ось стану президентом і першим указом: "Відмінити корупцію. Зекономлені гроші направити на зарплати вчителям"
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 15:01

  Wirująświatła написав:smdtranz арестович в ютубе

в нього новини з ОРТ 1
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 15:09

  flyman написав:...........

Спасибо!
Первый раз, когда я согласен с автором.
Есть мелкие погрешности, на мой взгляд (например, о причинах отказа от срочной службы), но это не существенно.
руськоязичним 22хв
У вас уже сдвиг на почве языка?
Я тепер знаю що якщо Я втрачу зір під
22:03
час бою це не кінець Це початок Мені треба найти свою зброю перезарядити її сховатися десь і просто слухати коли почнуть говорити про паребрик про хахлов От і ні в якому разі не можна їм казати доброго вечораз України потім стріляти бо вони розбіжаться почувши перше але можна подумати Доброго вечора з України відкриваючи вогонь по ним
Владимир (не разобрал фамилию) говорит гораздо аккуратнее, чем вы - он не говорит о языке, а говорит о смысле разговоров: "про паребрик про хахлов". Наверное, потому, что он, в отличие от вас, реальный воин, а не диванный из подвала.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 15:20

  fox767676 написав:............
Аналіз та ревізія того що відбувалось останніх 30 років
Якщо б все шло так як шло, у русі посттрансгуманізму, то все було б КНР до 2040.
А так Німеччина відродить 2ий рейх і дасть приклад (ролеву-модельь) європейським слов'янам :)

Точно, что не 3-й?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 15:24

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Да, была там фраза: "на основе согласованного всеми государствами-гарантами решения".
Но это: "Позиция РФ, не согласованная УС".
Естественно, каждая сторона стремится продвинуть свои условия. На то и переговоры, чтобы согласовывать позиции. Понятно, что такую добавку мы согласовывать не можем и не должны.

Так переговори на тому й завершилися, що цю правку ми не погодили...

Кто вам такое сказал?
РФ от переговоров тогда не отказалась. Отказались мы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 15:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

СЛАВА нашим захисникам, що бережуть наше мирне життя
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 15:38

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Зображення

Трамп пообіцяв зупинити всі війни під час свого президентства
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 15:51

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Зображення

Трамп пообіцяв зупинити всі війни під час свого президентства

фото як деміурга :D "азъ есмь Бог"

подивимось, світ трохи складніший, як на одну людину. та й взагалі, чекаємо 24 години ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 15:53

Трамп: Я збираюся припинити війни

https://www.pravda.com.ua/news/2024/11/6/7483185/
greenozon
 
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  #<1 ... 10784107851078610787>
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