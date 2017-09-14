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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10784107851078610787

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.6 5 87
до кінця 2024 року
17%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
3%
3
до кінця 2025 року
15%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
6%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
39
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 15:56

  Shaman написав:
  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Зображення

Трамп пообіцяв зупинити всі війни під час свого президентства

фото як деміурга :D "азъ есмь Бог"

подивимось, світ трохи складніший, як на одну людину. та й взагалі, чекаємо 24 години ;)

Толку, що харис танцювала з бейонси. Доскакалась)
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 16:13

  Бетон написав:Толку, що харис танцювала з бейонси. Доскакалась)

чим відрізняються демократії - що там програш не є катастрофою.

зараз ренесанс респів, подивимось, що буде через чотири роки
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 16:35

Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 16:39

Просто
  The_Rebel написав:"Відмінити корупцію. Зекономлені гроші

потужно
  The_Rebel написав:направити на зарплати вчителям"
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 16:42

  ЛАД написав: У вас уже сдвиг на почве языка?

ви так і не вловили тему про розпізнавання свій/чужий
говорит гораздо аккуратнее, чем вы - он не говорит о языке,

тому що в тому публічному ефірі ширша удиторія, чи вам потрібно прямим текстом, чи якщо завуальовано, то не розумієте що залишилося між рядками?
а не диванный из подвала

манери як в "сапога", а потім корчите абіженку
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 16:46

  Shaman написав:
  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Зображення

Трамп пообіцяв зупинити всі війни під час свого президентства

фото як деміурга :D "азъ есмь Бог"

подивимось, світ трохи складніший, як на одну людину. та й взагалі, чекаємо 24 години ;)

то не фото, то обробка промта ШІ, ви тест Тьюрінга не проходите, бо обліківка генератор тексту
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 16:53

  Shaman написав:чим відрізняються демократії - що там програш не є катастрофою.

зараз ренесанс респів, подивимось, що буде через чотири роки


Возможно Трамп считает, что и в демократиях сажают не только картошку.

https://www.politico.com/news/2024/11/0 ... t-00187725

Посмотрим.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 17:46

  won написав:ДО народження - плід. Не дитина. Крапка. Не ведіться на ці древні маніпуляції середньовічних дикунів.


вы так делите потому что вам так удобнее и так хочется :wink:
мать как говорит? ребенок толкается или плод толкается?
tester7336
 
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