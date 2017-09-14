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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 06 лис, 2024 15:56
Shaman написав:
фото як деміурга
"азъ есмь Бог"
подивимось, світ трохи складніший, як на одну людину. та й взагалі, чекаємо 24 години
Толку, що харис танцювала з бейонси. Доскакалась)
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Бетон
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Додано: Сер 06 лис, 2024 16:13
Бетон написав:
Толку, що харис танцювала з бейонси. Доскакалась)
чим відрізняються демократії - що там програш не є катастрофою.
зараз ренесанс респів, подивимось, що буде через чотири роки
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Додано: Сер 06 лис, 2024 16:35
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Додано: Сер 06 лис, 2024 16:39
Просто
The_Rebel написав:
"Відмінити корупцію. Зекономлені гроші
потужно
The_Rebel написав:
направити на зарплати вчителям"
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flyman
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Додано: Сер 06 лис, 2024 16:42
ЛАД написав:
У вас уже сдвиг на почве языка?
ви так і не вловили тему про розпізнавання свій/чужий
говорит гораздо аккуратнее, чем вы - он не говорит о языке,
тому що в тому публічному ефірі ширша удиторія, чи вам потрібно прямим текстом, чи якщо завуальовано, то не розумієте що залишилося між рядками?
а не диванный из подвала
манери як в "сапога", а потім корчите абіженку
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Додано: Сер 06 лис, 2024 16:46
Shaman написав:
фото як деміурга
"азъ есмь Бог"
подивимось, світ трохи складніший, як на одну людину. та й взагалі, чекаємо 24 години
то не фото, то обробка промта ШІ, ви тест Тьюрінга не проходите, бо обліківка генератор тексту
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Додано: Сер 06 лис, 2024 16:53
Shaman написав:
чим відрізняються демократії - що там програш не є катастрофою.
зараз ренесанс респів, подивимось, що буде через чотири роки
Возможно Трамп считает, что и в демократиях сажают не только картошку.https://www.politico.com/news/2024/11/0 ... t-00187725
Посмотрим.
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tumos
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Додано: Сер 06 лис, 2024 17:46
won написав:
ДО народження - плід. Не дитина. Крапка. Не ведіться на ці древні маніпуляції середньовічних дикунів.
вы так делите потому что вам так удобнее и так хочется
мать как говорит? ребенок толкается или плод толкается?
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