6 листопада республіканець Дональд Трамп офіційно став 47-м президентом США. Однією з його найпопулярніших заяв були слова про швидке припинення війни в Україні після вступу на посаду. Це спонукало відразу кількох великих букмекерів відкрити прийом ставок на те, чи зможе Трамп досягти цієї мети.
На платформі Polymarket з'явилася можливість зробити ставку на те, чи закінчить Трамп війну в Україні за 3 місяці. Вона завершиться 20 квітня 2025 року.
Станом на 6 листопада 16:40 за київським часом середній відсоток людей, які зробили ставку "за" становив 37%, проти 63% тих, хто вважає, що Трамп не зможе завершити війну в Україні за цей термін.
Banderlog написав:Я воюю за Україну а Ви за кого? Дикуни ми. А не поляки, ізраель чи сша.
А то у вас якісь погляди - принаймні те, як ви їх там описали, ну, такі... Дагестанські, чи які там, туркменістанські, іранські... Дещо середньовічні. Але може я помиляюсь, і не досить добре вас розчув. А поляки все ж - дикуни. Ще й зверхні (надменные).
Banderlog написав:Аборт в Турции является легальным до 10-й недели после зачатия.
Ну тут все правильно. То це ж ніяк не протирічить тому, що аборт дозволено, навпаки - тут же прямо прописується, коли він має робитись, який порядок, інструкція. Це ж зовсім не означа, що він заборонений.
tester7336 написав:
won написав:ДО народження - плід. Не дитина. Крапка. Не ведіться на ці древні маніпуляції середньовічних дикунів.
вы так делите потому что вам так удобнее и так хочется мать как говорит? ребенок толкается или плод толкается?
Я вас почув, середньовічні дикуни не маніпулюють вами, ви самі - із середньовіччя.
Є медичні терміни, наука; важливо тільки це, а не як думають неосвічені (на кшталт ви) та/або забиті гормонами по самі вуха люди (матері - і це не їх вина, так працює природа (про гормони)). Мені не важливо, хто як балакає. Материнство - взагалі дуже, як сказати... отупляюча штука. Ставитись всерйоз до їх суб'єктивних вражень - щось схоже до того, як всерйоз ставитись до всякіх телеграм-помийок, де більшість не є експертом, але кожен пижиться вдавати, що є.
Отже: аборти - це ок, і вони дозволені в нормальних країнах, і прописані процедури і порядок його виконання. Де він заборонений - то дикі країні.
Ну я тепер подивлюсь, як він буде закінчувати війну. І якою ціною для України
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що у разі перемоги на виборах закінчить війну в Україні до ще до нового року. При цьому він назвав спосіб, завдяки якому досягне цього.
«Я буквально тієї ж ночі, як стане відомо про мою перемогу, зателефоную двом людям: Путіну та Зеленському... Ми укладемо угоду протягом 24 годин», – говорив Трамп, не розкриваючи деталей.