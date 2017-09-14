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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10785107861078710788>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.6 5 87
до кінця 2024 року
17%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
3%
3
до кінця 2025 року
15%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
6%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
39
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 15:56

  Shaman написав:
  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Зображення

Трамп пообіцяв зупинити всі війни під час свого президентства

фото як деміурга :D "азъ есмь Бог"

подивимось, світ трохи складніший, як на одну людину. та й взагалі, чекаємо 24 години ;)

Толку, що харис танцювала з бейонси. Доскакалась)
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 16:13

  Бетон написав:Толку, що харис танцювала з бейонси. Доскакалась)

чим відрізняються демократії - що там програш не є катастрофою.

зараз ренесанс респів, подивимось, що буде через чотири роки
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 16:35

Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 16:39

Просто
  The_Rebel написав:"Відмінити корупцію. Зекономлені гроші

потужно
  The_Rebel написав:направити на зарплати вчителям"
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 16:42

  ЛАД написав: У вас уже сдвиг на почве языка?

ви так і не вловили тему про розпізнавання свій/чужий
говорит гораздо аккуратнее, чем вы - он не говорит о языке,

тому що в тому публічному ефірі ширша удиторія, чи вам потрібно прямим текстом, чи якщо завуальовано, то не розумієте що залишилося між рядками?
а не диванный из подвала

манери як в "сапога", а потім корчите абіженку
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 16:46

  Shaman написав:
  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Зображення

Трамп пообіцяв зупинити всі війни під час свого президентства

фото як деміурга :D "азъ есмь Бог"

подивимось, світ трохи складніший, як на одну людину. та й взагалі, чекаємо 24 години ;)

то не фото, то обробка промта ШІ, ви тест Тьюрінга не проходите, бо обліківка генератор тексту
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 16:53

  Shaman написав:чим відрізняються демократії - що там програш не є катастрофою.

зараз ренесанс респів, подивимось, що буде через чотири роки


Возможно Трамп считает, что и в демократиях сажают не только картошку.

https://www.politico.com/news/2024/11/0 ... t-00187725

Посмотрим.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 18:06

6 листопада республіканець Дональд Трамп офіційно став 47-м президентом США. Однією з його найпопулярніших заяв були слова про швидке припинення війни в Україні після вступу на посаду. Це спонукало відразу кількох великих букмекерів відкрити прийом ставок на те, чи зможе Трамп досягти цієї мети.

На платформі Polymarket з'явилася можливість зробити ставку на те, чи закінчить Трамп війну в Україні за 3 місяці. Вона завершиться 20 квітня 2025 року.

Станом на 6 листопада 16:40 за київським часом середній відсоток людей, які зробили ставку "за" становив 37%, проти 63% тих, хто вважає, що Трамп не зможе завершити війну в Україні за цей термін.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 18:29

  Banderlog написав:Я воюю за Україну а Ви за кого?
Дикуни ми. А не поляки, ізраель чи сша.

А то у вас якісь погляди - принаймні те, як ви їх там описали, ну, такі... Дагестанські, чи які там, туркменістанські, іранські... Дещо середньовічні. Але може я помиляюсь, і не досить добре вас розчув.
А поляки все ж - дикуни. Ще й зверхні (надменные).


  Banderlog написав:Аборт в Турции является легальным до 10-й недели после зачатия.

Ну тут все правильно. То це ж ніяк не протирічить тому, що аборт дозволено, навпаки - тут же прямо прописується, коли він має робитись, який порядок, інструкція. Це ж зовсім не означа, що він заборонений.




  tester7336 написав:
  won написав:ДО народження - плід. Не дитина. Крапка. Не ведіться на ці древні маніпуляції середньовічних дикунів.


вы так делите потому что вам так удобнее и так хочется :wink:
мать как говорит? ребенок толкается или плод толкается?

Я вас почув, середньовічні дикуни не маніпулюють вами, ви самі - із середньовіччя.

Є медичні терміни, наука; важливо тільки це, а не як думають неосвічені (на кшталт ви) та/або забиті гормонами по самі вуха люди (матері - і це не їх вина, так працює природа (про гормони)).
Мені не важливо, хто як балакає. Материнство - взагалі дуже, як сказати... отупляюча штука. Ставитись всерйоз до їх суб'єктивних вражень - щось схоже до того, як всерйоз ставитись до всякіх телеграм-помийок, де більшість не є експертом, але кожен пижиться вдавати, що є.

Отже: аборти - це ок, і вони дозволені в нормальних країнах, і прописані процедури і порядок його виконання. Де він заборонений - то дикі країні.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 18:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Отже ... Трамп

Ну я тепер подивлюсь, як він буде закінчувати війну. І якою ціною для України

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що у разі перемоги на виборах закінчить війну в Україні до ще до нового року. При цьому він назвав спосіб, завдяки якому досягне цього.

«Я буквально тієї ж ночі, як стане відомо про мою перемогу, зателефоную двом людям: Путіну та Зеленському... Ми укладемо угоду протягом 24 годин», – говорив Трамп, не розкриваючи деталей.


PS. В Чернігові зараз чутно вибухи
pesikot
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