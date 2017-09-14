Додано: Сер 06 лис, 2024 18:29

Banderlog написав: Я воюю за Україну а Ви за кого?

Дикуни ми. А не поляки, ізраель чи сша. Я воюю за Україну а Ви за кого?Дикуни ми. А не поляки, ізраель чи сша.

Banderlog написав: Аборт в Турции является легальным до 10-й недели после зачатия. Аборт в Турции является легальным до 10-й недели после зачатия.

tester7336 написав: won написав: ДО народження - плід. Не дитина. Крапка. Не ведіться на ці древні маніпуляції середньовічних дикунів. ДО народження - плід. Не дитина. Крапка. Не ведіться на ці древні маніпуляції середньовічних дикунів.



вы так делите потому что вам так удобнее и так хочется

мать как говорит? ребенок толкается или плод толкается? вы так делите потому что вам так удобнее и так хочетсямать как говорит? ребенок толкается или плод толкается?

А то у вас якісь погляди - принаймні те, як ви їх там описали, ну, такі... Дагестанські, чи які там, туркменістанські, іранські... Дещо середньовічні. Але може я помиляюсь, і не досить добре вас розчув.А поляки все ж - дикуни. Ще й зверхні (надменные).Ну тут все правильно. То це ж ніяк не протирічить тому, що аборт дозволено, навпаки - тут же прямо прописується, коли він має робитись, який порядок, інструкція. Це ж зовсім не означа, що він заборонений.Я вас почув, середньовічні дикуни не маніпулюють вами, ви самі - із середньовіччя.Є медичні терміни, наука; важливо тільки це, а не як думають неосвічені (на кшталт ви) та/або забиті гормонами по самі вуха люди (матері - і це не їх вина, так працює природа (про гормони)).Мені не важливо, хто як балакає. Материнство - взагалі дуже, як сказати... отупляюча штука. Ставитись всерйоз до їх суб'єктивних вражень - щось схоже до того, як всерйоз ставитись до всякіх телеграм-помийок, де більшість не є експертом, але кожен пижиться вдавати, що є.Отже: аборти - це ок, і вони дозволені в нормальних країнах, і прописані процедури і порядок його виконання. Де він заборонений - то дикі країні.