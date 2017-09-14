won написав:А то у вас якісь погляди - принаймні те, як ви їх там описали, ну, такі... Дагестанські, чи які там, туркменістанські, іранські... Дещо середньовічні. Але може я помиляюсь, і не досить добре вас розчув.
Та просто людина за свій храм мпц обіцяла ноги ломати, так що не дивуйтесь Це просто скрєпні погляди на жінок. це не пояснюється
Треба зрозуміти. Принаймні на якийсь час світ переходить від rules based international order до deals based international order. Світовий порядок при Дональді Трампі буде заснований не на правилах, а на домовленостях. Тому ми маємо перестати апелювати до цінностей і тд, а показувати - що ми маємо, і чому ми потрібні. А ми маємо. Одну з найкращих армій світу, ключову роль на світовому ринку продовольства, технології (в першу чергу військові), ресурси. Але це все ми маємо розвивати. І працювати 24/7. Можна сказати остаточно - будь-який план перемоги, заснований на тому, що хтось зробить для нас, можна потужно засунути собі в …. Нам потрібен власний план непереможності. І негайно. https://t.me/s/oleksiihoncharenko
6 листопада республіканець Дональд Трамп офіційно став 47-м президентом США. Однією з його найпопулярніших заяв були слова про швидке припинення війни в Україні після вступу на посаду. Це спонукало відразу кількох великих букмекерів відкрити прийом ставок на те, чи зможе Трамп досягти цієї мети.
На платформі Polymarket з'явилася можливість зробити ставку на те, чи закінчить Трамп війну в Україні за 3 місяці. Вона завершиться 20 квітня 2025 року.
Станом на 6 листопада 16:40 за київським часом середній відсоток людей, які зробили ставку "за" становив 37%, проти 63% тих, хто вважає, що Трамп не зможе завершити війну в Україні за цей термін.
2019 - 73% зробили ставку на те що Зеленський зможе зупинити війну... Чим все закінчилось ми дуже добре відчули в 2022-2024
prodigy написав:На платформі Polymarket з'явилася можливість зробити ставку на те, чи закінчить Трамп війну в Україні за 3 місяці. Вона завершиться 20 квітня 2025 року. Станом на 6 листопада 16:40 за київським часом середній відсоток людей, які зробили ставку "за" становив 37%, проти 63% тих, хто вважає, що Трамп не зможе завершити війну в Україні за цей термін.
[/quote] Тобто 63% америкосів вважають, що США обрали президентом лузера, який не здатний виконати те, про що сказав. Оптимістично. Штошш, бачили очі, що купували - тепер їжте, хоч повилазьте.