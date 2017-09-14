won написав:А то у вас якісь погляди - принаймні те, як ви їх там описали, ну, такі... Дагестанські, чи які там, туркменістанські, іранські... Дещо середньовічні. Але може я помиляюсь, і не досить добре вас розчув.
Та просто людина за свій храм мпц обіцяла ноги ломати, так що не дивуйтесь Це просто скрєпні погляди на жінок. це не пояснюється
Треба зрозуміти. Принаймні на якийсь час світ переходить від rules based international order до deals based international order. Світовий порядок при Дональді Трампі буде заснований не на правилах, а на домовленостях. Тому ми маємо перестати апелювати до цінностей і тд, а показувати - що ми маємо, і чому ми потрібні. А ми маємо. Одну з найкращих армій світу, ключову роль на світовому ринку продовольства, технології (в першу чергу військові), ресурси. Але це все ми маємо розвивати. І працювати 24/7. Можна сказати остаточно - будь-який план перемоги, заснований на тому, що хтось зробить для нас, можна потужно засунути собі в …. Нам потрібен власний план непереможності. І негайно. https://t.me/s/oleksiihoncharenko
6 листопада республіканець Дональд Трамп офіційно став 47-м президентом США. Однією з його найпопулярніших заяв були слова про швидке припинення війни в Україні після вступу на посаду. Це спонукало відразу кількох великих букмекерів відкрити прийом ставок на те, чи зможе Трамп досягти цієї мети.
На платформі Polymarket з'явилася можливість зробити ставку на те, чи закінчить Трамп війну в Україні за 3 місяці. Вона завершиться 20 квітня 2025 року.
Станом на 6 листопада 16:40 за київським часом середній відсоток людей, які зробили ставку "за" становив 37%, проти 63% тих, хто вважає, що Трамп не зможе завершити війну в Україні за цей термін.
2019 - 73% зробили ставку на те що Зеленський зможе зупинити війну... Чим все закінчилось ми дуже добре відчули в 2022-2024
prodigy написав:На платформі Polymarket з'явилася можливість зробити ставку на те, чи закінчить Трамп війну в Україні за 3 місяці. Вона завершиться 20 квітня 2025 року. Станом на 6 листопада 16:40 за київським часом середній відсоток людей, які зробили ставку "за" становив 37%, проти 63% тих, хто вважає, що Трамп не зможе завершити війну в Україні за цей термін.
[/quote] Тобто 63% америкосів вважають, що США обрали президентом лузера, який не здатний виконати те, про що сказав. Оптимістично. Штошш, бачили очі, що купували - тепер їжте, хоч повилазьте.
smdtranz написав:было б неплохо, меньше тупой нарид бы таскал всякого мусора по интернету, то арестовича, то безуглая, то шарий или еще какое гамно.
а то щас каждый дебил с телеграмм каналом и подписчиками, сначала бубликуют свои «мысли», а потом это еще серьезно обсуждают. каждый мелет что хочет, а люди хавают)) вон на дубинского был кто-то ж подписан, царева и даже, прости Господи, Киву
"Единый марафон" конечно же лучше плюрализма мнений
слово-то какое, «плюрализм» плюрализм полезен тогда, когда люди умеют отличать гамно от информации. начать можно с понимания, кто в чем компетентен и кто за что отвечает. например, ситуацию в энергетике могут комментировать энергетики, ситуацию со сбиванием ракет — ПВОшники, а ситуацию со снабжением войска — министр обороны. а если депутат, вчера закончивший пту с умным видом рассказывает, как мы будем сидеть без света, а какой-то блогер говорит, что будем со светом — то оба эти сообщения не стоят внимания, это не плюрализм мнений, а порожние балачки
Ви теж один із компетентних , в армии за постачання відповідає зампотилу але його контролює министр па 17 за яйце куряче
prodigy написав:На платформі Polymarket з'явилася можливість зробити ставку на те, чи закінчить Трамп війну в Україні за 3 місяці. Вона завершиться 20 квітня 2025 року. Станом на 6 листопада 16:40 за київським часом середній відсоток людей, які зробили ставку "за" становив 37%, проти 63% тих, хто вважає, що Трамп не зможе завершити війну в Україні за цей термін.
Тобто 63% америкосів вважають, що США обрали президентом лузера, який не здатний виконати те, про що сказав. Оптимістично. Штошш, бачили очі, що купували - тепер їжте, хоч повилазьте.
Трамп президент США, а не Украины
Предъявите претензии тому, кто наобещал закончить войну в 2019. Почему вы этого не делаете? Вот именно - ешьте.
А за американцев радуемся. Великий народ, крутой президент. Завидуйте молча
prodigy написав:На платформі Polymarket з'явилася можливість зробити ставку на те, чи закінчить Трамп війну в Україні за 3 місяці. Вона завершиться 20 квітня 2025 року. Станом на 6 листопада 16:40 за київським часом середній відсоток людей, які зробили ставку "за" становив 37%, проти 63% тих, хто вважає, що Трамп не зможе завершити війну в Україні за цей термін.
Тобто 63% америкосів вважають, що США обрали президентом лузера, який не здатний виконати те, про що сказав. Оптимістично. Штошш, бачили очі, що купували - тепер їжте, хоч повилазьте.
Трамп президент США, а не Украины
Предъявите претензии тому, кто наобещал закончить войну в 2019. Почему вы этого не делаете? Вот именно - ешьте.
А за американцев радуемся. Великий народ, крутой президент. Завидуйте молча
Чем он крутой и почему отдали голоса я не понимаю . Под его предводительством штурмовали Капитолий... и не посадили... Много компромата а нарід проголосував за