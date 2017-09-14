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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 06 лис, 2024 20:06
Vadim_ А гідний опонент у нього був? Висунули сіру Харріс (шок!), яку непомітно було як віце-президента, гірше за Клінтон. Американці проголосували за сильного лідера. Вже ж показали, що за баба програє президенство.
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Додано: Сер 06 лис, 2024 20:07
fler написав:
Тобто 63% америкосів вважають, що США обрали президентом лузера, який не здатний виконати те, про що сказав. Оптимістично. Штошш, бачили очі, що купували - тепер їжте, хоч повилазьте.
Зате українці досі вважають що обрали президентом не дурня, який може виконати свої обіцянки і договорітся пасєрєдінє...
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Додано: Сер 06 лис, 2024 20:08
Бетон написав:
А за американцев радуемся. Великий народ, крутой президент. Завидуйте молча
То есть, натуральный хам, который хотел присунуть девке в лифте здания на 3 этажа, для тебя крутой президент
После того, как ты оправдывал пьяного бычару за рулём, который вёз своих детей, то ... не удивительно )
То когда начинать 24 часа отсчитывать до окончания войны, га ?
И какой ценой для Украины ?
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Додано: Сер 06 лис, 2024 20:11
flyman написав: ЛАД написав:
У вас уже сдвиг на почве языка?
ви так і не вловили тему про розпізнавання свій/чужий
говорит гораздо аккуратнее, чем вы - он не говорит о языке,
тому що в тому публічному ефірі ширша удиторія, чи вам потрібно прямим текстом, чи якщо завуальовано, то не розумієте що залишилося між рядками?
а не диванный из подвала
манери як в "сапога", а потім корчите абіженку
1. Это вы ничего не поняли.
Там речь не о "розпізнавання свій/чужий", а о необходимости и готовности сражаться до последнего даже после потери зрения.
Поэтому и
2. "манери як в "сапога". Потому что не видите основное, а только язык, который в рассказе совсем не важен. Не видите, что вопрос не в языке, а в желании сражаться.
И
3. Надоело дурацкое "мовне питання" хуже горькой редьки. Стоит вопрос о выживании государства, а вы всё переживаете о языке.
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Додано: Сер 06 лис, 2024 20:13
Velz написав: Бетон написав:
Трамп президент США, а не Украины
Предъявите претензии тому, кто наобещал закончить войну в 2019.
Почему вы этого не делаете?
Вот именно - ешьте.
А за американцев радуемся. Великий народ, крутой президент. Завидуйте молча
Согласен.
С 7 утра следил за экзитполами. С 9 врубил музон и плясал в хате.
В 12 поехал купил несколько пляшек портвейна 10-летней выдержки,посадил человека за руль и объездил друзей,с каждым выпил, только протрезвился вот. Славил Трампа громко.
Варианты дальше-
60% - заморозка по линии на январь-считай весь Донбасс, возможно без Славянска-Краматорска. Плавное уменьшение насильственной бусификации, прекращение смертей в ТЦК,выборы и втеча потужного.
30%- увеличение интенсивности боевых действий с нашим проигрышем. Печально,но быстро. Тоже пойдет, ведь ожидание смерти хуже самой смерти.
10%-Трамп продолжает тягомотину на годы,уничтожение нации, заселение Украины другим народом- плохо,но мы хоть попробовали,ведь демократы предлагали только это.
скорее 98% — не меняется ничего, продолжение мышиной возни с помощью, куча громких заявлений и мало реальных действий, мы своими силами понемногу что-то делаем, пока не случится форсмажор какой и все. опционально с молдованами решаем вопрос с пмр
2% — 3 мировая, где наша роль будет как у Польши во второй мировой
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Додано: Сер 06 лис, 2024 20:16
Visky написав:Vadim_
А гідний опонент у нього був? Висунули сіру Харріс (шок!), яку непомітно було як віце-президента, гірше за Клінтон. Американці проголосували за сильного лідера. Вже ж показали, що за баба програє президенство.
Тобто нарід і еліта як і в Україні?
Голосують ХЗ за що?
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Додано: Сер 06 лис, 2024 20:18
won написав:
Отже: аборти - це ок, і вони дозволені в нормальних країнах, і прописані процедури і порядок його виконання. Де він заборонений - то дикі країні.
ні не ок .
В третині штатів він заборонений)
В туреччині + лиш краще те,
що заміжня жінка не може без чоловіка одноосібно вирішувати про аборт.
Даж це для України було б кроком вперед. Для Вас будь хто дикун хто вірить хоть в щось.
Для "ліберальної європи" загроза всі хто вірить хоть в щось крім грошей.
які іще б я мав права одобряти? Лгбт?
Захисту тварин?
Якось пропустив ви в цій війні за кого воюєте? Чи може ждете на берегу і вірите в "цивілізаційну" роль зсу?
А ви в курсі що війська рф тут неполіткоректно називають пі До *ами?
ви за кого?
за нас чи за пі***в?
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Додано: Сер 06 лис, 2024 20:19
sashaqbl написав:
Зате українці
fler написав:
Тобто 63% америкосів вважають, що США обрали президентом лузера, який не здатний виконати те, про що сказав. Оптимістично. Штошш, бачили очі, що купували - тепер їжте, хоч повилазьте.
досі вважають що обрали президентом не довбойоба, який може виконати свої обіцянки і договорітся пасєрєдінє...
не брешіть-73%
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Додано: Сер 06 лис, 2024 20:20
Banderlog написав:
won написав:
Отже: аборти - це ок, і вони дозволені в нормальних країнах, і прописані процедури і порядок його виконання. Де він заборонений - то дикі країні.
ні не ок .
В третині штатів він заборонений)
В туреччині + лиш краще те,
що заміжня жінка не може без чоловіка одноосібно вирішувати про аборт.
Даж це для України було б кроком вперед. Для Вас будь хто дикун хто вірить хоть в щось.
Для "ліберальної європи" загроза всі хто вірить хоть в щось крім грошей.
які іще б я мав права одобряти? Лгбт?
Захисту тварин?
Якось пропустив ви в цій війні за кого воюєте? Чи може ждете на берегу і вірите в "цивілізаційну" роль зсу?
А ви в курсі що війська рф тут неполіткоректно називають пі До *ами?
ви за кого?
за нас чи за пі***в?
БЛМ, ПЛМ, о, згадав, вопшем, тово: воукер
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Додано: Сер 06 лис, 2024 20:28
6 листопада республіканець Дональд Трамп офіційно став 47-м президентом США.
Какое интересное заявление!
Он, конечно, станет президентом почти наверняка, но утверждать, что это уже официально произошло - перебор. Интересно, понимает ли автор то, что пишет дальше?
Я написал "почти", потому что в истории США были случаи, когда выборщики от штатов голосовали вопреки результатам голосования в штате.
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